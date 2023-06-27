https://ria.ru/20230627/lukashenko-1880774005.html

Лукашенко рассказал о рубеже обороны, выстроенном вокруг Москвы 24 июня

Лукашенко рассказал о рубеже обороны, выстроенном вокруг Москвы 24 июня - РИА Новости, 27.06.2023

Лукашенко рассказал о рубеже обороны, выстроенном вокруг Москвы 24 июня

В ситуации с попыткой мятежа в России действовать надо было быстро и решительно, потому что по пути в Москву уже был выстроен рубеж обороны, и если бы бойцы... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T18:41

2023-06-27T18:41

2023-06-27T19:07

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александр лукашенко

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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белоруссия

попытка вооруженного мятежа

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МИНСК, 27 июн - РИА Новости. В ситуации с попыткой мятежа в России действовать надо было быстро и решительно, потому что по пути в Москву уже был выстроен рубеж обороны, и если бы бойцы группы "Вагнер" дошли до него, то пролилась бы кровь, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. "К вечеру мы подошли к окончанию переговоров. Я торопился, потому что в 200 километрах до Москвы (я знал, меня Бортников проинформировал) уже выстроен рубеж обороны. Было собрано все (это Путин мне уже вечером сказал), как в годы войны. И курсанты… И милиция была в резерве - полторы тысячи. То есть они собрали прилично и в Кремле, и возле Кремля. Это было, я думаю, тысяч десять обороняющихся. И я боялся, что если "вагнеровцы" столкнутся с ними на этой черте (а это как раз было под 200 километров до Москвы), прольется кровь, и тогда - все", - приводит слова Лукашенко агентство Белта. "Я говорю (Пригожину - ред.): "Хорошо. Бортников этим занимается. Тебе надо с ним связаться" - "Он не берет трубку" - "Возьмет. Через 20 минут звони". Попросил Ивана Станиславовича (Тертеля, председателя КГБ Белоруссии - ред.): срочно, говорю, найди Бортникова, пусть мне позвонит. Он позвонил. Я говорю: "Александр Васильевич, обязательно возьми трубку, если тебе позвонит Пригожин". У него, конечно, внутри всё клокочет. Я говорю: "Слушай, отложи все в сторону и сделай, как мы с ним договорились". Они переговорили. Он развернул колонну, и они пошли в свои лагеря в Луганскую область (Луганскую Народную Республику - ред.). Они ушли в лагеря", - раскрыл подробности глава белорусского государства. Лукашенко добавил, что в дальнейшем разговоре со своим российским коллегой Путиным он еще раз попросил не допускать силового разрешения ситуации. Тот пообещал и договоренности выполнил. "Смута, таким образом, была предотвращена. Опасные события, которые могли быть, были сняты. Гарантии безопасности, как он (президент Путин - ред.) вчера сказал, пообещал, были предоставлены", - подчеркнул белорусский лидер. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.

https://ria.ru/20230627/lukashenko-1880772318.html

https://ria.ru/20230627/lukashenko-1880764846.html

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в мире, россия, александр лукашенко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), евгений пригожин, москва, белоруссия, попытка вооруженного мятежа