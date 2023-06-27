https://ria.ru/20230627/lukashenko-1880772833.html

Лукашенко заявил, что у него с Путиным одно Отечество

Лукашенко заявил, что у него с Путиным одно Отечество - РИА Новости, 27.06.2023

Лукашенко заявил, что у него с Путиным одно Отечество

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в урегулировании ситуации вокруг ЧВК "Вагнер" рассматривает себя не как посредника, а как такого же участника, как и... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T18:34

2023-06-27T18:34

2023-06-27T18:34

политика

россия

белоруссия

александр лукашенко

владимир путин

попытка вооруженного мятежа

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МИНСК, 27 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в урегулировании ситуации вокруг ЧВК "Вагнер" рассматривает себя не как посредника, а как такого же участника, как и президент РФ Владимир Путин. "Я не посредник. Я - такой же участник этих событий, как президент Путин. Потому что это наше Отечество. Еще раз повторяю. Поэтому если кто-то там в России - а я это слышу - говорит о посредничестве Лукашенко, никакого посредничества! Это такая же проблема наша, моя, как и президента Путина и россиян", - приводит слова Лукашенко информагентство Белта. "Многие говорят: вот, Лукашенко - посредник, молодец, герой, памятник (ему надо поставить – ред.)... Послушайте, мне не надо никаких памятников, вы знаете мое отношение к памятникам - я это вообще плохо воспринимаю. И по посредникам: я никогда не просился в посредники. Я вообще не приемлю посредничество, я ненавижу его. Потому что, сколько я работаю президентом, нас всё душат, душат, душат… санкциями, еще чем-то. А в это время они же с другой стороны заходят: "Мы готовы быть посредниками". Кто за деньги, кто из-за политики какой-то, страдают политическими амбициями... Вот 25 лет назад я возненавидел это посредничество", - добавил белорусский лидер. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.

https://ria.ru/20230627/lukashenko-1880667555.html

https://ria.ru/20230406/politika-1863545306.html

россия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, попытка вооруженного мятежа