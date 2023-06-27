https://ria.ru/20230627/lukashenko-1880772318.html

Лукашенко рассказал о попытках политологов "вбить клин" между ним и Путиным

Лукашенко рассказал о попытках политологов "вбить клин" между ним и Путиным - РИА Новости, 27.06.2023

Лукашенко рассказал о попытках политологов "вбить клин" между ним и Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, рассказывая во вторник о переговорах с главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным 24 июня, призвал не идти на поводу у... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T18:33

2023-06-27T18:33

2023-06-27T18:33

россия

александр лукашенко

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

владимир путин

белоруссия

ростов-на-дону

евгений пригожин

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МИНСК, 27 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, рассказывая во вторник о переговорах с главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным 24 июня, призвал не идти на поводу у "вонючих политологов", которые пытаются вбить клин между ним и президентом РФ Владимиром Путиным. Глава белорусского государства обратился к некоторым должностным лицам в России и Белоруссии, "которые светятся в СМИ и не светятся". "Появляется какая-то ревность: "А, вот, там мы не смогли, Лукашенко..." и так далее. Это не что иное, как попытка в очередной раз вбить клин между Лукашенко и Путиным. Мы люди не глупые, мы это все понимаем... Но не надо этот тренд разворачивать. Это к хорошему не приведет", - приводит слова информагентство Белта слова белорусского лидера. Белорусский лидер также обратился к отдельным СМИ и работникам медиасферы. "Есть там "вонючие" и политологи, и блогеры, которые начинают сталкивать меня с Путиным. Не надо нас сталкивать. Мы делали все, что должны были сделать. Мы делали и делаем свою работу. Притом без амбиций. У меня нет абсолютно никаких амбиций. Я не оправдываюсь, чтобы вы понимали. Никаких амбиций, о которых говорят", - подчеркнул Лукашенко. Президент Белоруссии напомнил, что не раз относил себя и Путина к поколению уходящих политиков. "Ни у него, ни у меня нет уже таких амбиций. Но, пока мы президенты, мы очень жестко, а порой жестоко будем отстаивать то, что положено нам по конституции", - сказал глава белорусского государства. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. 27 июня Лукашенко подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20230627/lukashenko-1880764846.html

https://ria.ru/20230627/belorussiya-1880770332.html

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россия, александр лукашенко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, белоруссия, ростов-на-дону, евгений пригожин