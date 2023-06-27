Путин высоко оценил усилия Лукашенко по урегулированию ситуации в России
Песков: Путин высоко оценил усилия Лукашенко по урегулированию ситуации с попыткой мятежа
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВладимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин дал высокую оценку усилиям белорусского лидера Александра Лукашенко по урегулированию ситуации в России, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее попросил не делать героев ни из него, ни из президента РФ Владимира Путина, ни из Евгения Пригожина в ситуации вокруг попытки мятежа в России.
"Не думаю, что имею право комментировать Александра Григорьевича. Президент буквально вчера дал высокую оценку его усилиям по урегулированию этого кризиса", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать слова Лукашенко.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.