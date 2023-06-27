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Путин высоко оценил усилия Лукашенко по урегулированию ситуации в России - РИА Новости, 27.06.2023
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12:47 27.06.2023 (обновлено: 12:57 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/lukashenko-1880682570.html
Путин высоко оценил усилия Лукашенко по урегулированию ситуации в России
Путин высоко оценил усилия Лукашенко по урегулированию ситуации в России - РИА Новости, 27.06.2023
Путин высоко оценил усилия Лукашенко по урегулированию ситуации в России
Президент РФ Владимир Путин дал высокую оценку усилиям белорусского лидера Александра Лукашенко по урегулированию ситуации в России, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T12:47
2023-06-27T12:57
россия
владимир путин
александр лукашенко
в мире
белоруссия
попытка вооруженного мятежа
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
евгений пригожин
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин дал высокую оценку усилиям белорусского лидера Александра Лукашенко по урегулированию ситуации в России, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее попросил не делать героев ни из него, ни из президента РФ Владимира Путина, ни из Евгения Пригожина в ситуации вокруг попытки мятежа в России."Не думаю, что имею право комментировать Александра Григорьевича. Президент буквально вчера дал высокую оценку его усилиям по урегулированию этого кризиса", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать слова Лукашенко.В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.
https://ria.ru/20230627/lukashenko-1880662439.html
https://ria.ru/20230627/rossiya-1880670367.html
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россия, владимир путин, александр лукашенко, в мире, белоруссия, попытка вооруженного мятежа, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), евгений пригожин
Россия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, В мире, Белоруссия, Попытка вооруженного мятежа, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Евгений Пригожин
Путин высоко оценил усилия Лукашенко по урегулированию ситуации в России

Песков: Путин высоко оценил усилия Лукашенко по урегулированию ситуации с попыткой мятежа

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВладимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин дал высокую оценку усилиям белорусского лидера Александра Лукашенко по урегулированию ситуации в России, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее попросил не делать героев ни из него, ни из президента РФ Владимира Путина, ни из Евгения Пригожина в ситуации вокруг попытки мятежа в России.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
Лукашенко назвал приоритетную задачу силового блока
Вчера, 11:13
"Не думаю, что имею право комментировать Александра Григорьевича. Президент буквально вчера дал высокую оценку его усилиям по урегулированию этого кризиса", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать слова Лукашенко.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
Лукашенко считает, что Запад моментально воспользовался бы смутой в России
Вчера, 11:49
 
РоссияВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоВ миреБелоруссияПопытка вооруженного мятежаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Евгений Пригожин
 
 
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