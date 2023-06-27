https://ria.ru/20230627/lukashenko-1880667555.html

Лукашенко попросил не делать героев из него, Путина или Пригожина

Лукашенко попросил не делать героев из него, Путина или Пригожина - РИА Новости, 27.06.2023

Лукашенко попросил не делать героев из него, Путина или Пригожина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил не делать героев ни из него, ни из президента РФ Владимира Путина, ни из Евгения Пригожина в ситуации вокруг... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T11:36

2023-06-27T11:36

2023-06-27T11:46

россия

белоруссия

общество

евгений пригожин

владимир путин

александр лукашенко

ростов-на-дону

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МИНСК, 27 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил не делать героев ни из него, ни из президента РФ Владимира Путина, ни из Евгения Пригожина в ситуации вокруг попытки мятежа в России. Его слова цитирует белорусского лидера официальный сайт президента Белоруссии."Я сказал: ни в коем случае не делать из меня героя, ни из меня, ни из Путина, ни из Пригожина, потому что мы ситуацию упустили, а потом мы думали, что рассосется, а оно не рассосалось. И столкнулись два человека, которые воевали на фронте. Нет в этом деле героев", - заявил он.В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.

https://ria.ru/20230627/rossiya-1880667855.html

https://ria.ru/20230627/ispytanie-1880661942.html

россия

белоруссия

ростов-на-дону

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, белоруссия, общество, евгений пригожин, владимир путин, александр лукашенко, ростов-на-дону, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)