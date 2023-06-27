https://ria.ru/20230627/lukashenko-1880662439.html
Лукашенко назвал приоритетную задачу силового блока
Лукашенко назвал приоритетную задачу силового блока - РИА Новости, 27.06.2023
Лукашенко назвал приоритетную задачу силового блока
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что приоритетной задачей силового блока страны является недопущение эскалации, а обстановка и так накалена до... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T11:13
2023-06-27T11:13
2023-06-27T11:21
безопасность
александр лукашенко
белоруссия
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МИНСК, 27 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что приоритетной задачей силового блока страны является недопущение эскалации, а обстановка и так накалена до предела. Его слова приводит официальный сайт президента Белоруссии."Вашей приоритетной задачей, а также всех людей в погонах является принятие необходимых мер для недопущения эскалации обстановки. Она и так накалена до предела. Спичку брось - все вспыхнет. Это надо довести и до всего личного состава, ваших подчиненных на местах", - заявил Лукашенко, выступая на церемонии вручения погон высшему офицерскому составу.По словам президента, республику, весь восточноевропейский регион в очередной раз пытаются взорвать, дезориентировать людей. "Любыми способами раскачать ситуацию и под этот шумок насадить свои правила, установить свой порядок, при котором уже не будет ни наших стран, ни народов… Вам известно, как это происходит сейчас. Нас пытаются ввести в заблуждение о реальных планах и намерениях коллективного Запада. К сожалению, наши попытки урегулировать ситуацию путем мирных переговоров там сейчас называют "дипломатической имитацией". Цена этой имитации – тысячи человеческих жизней. Сотни тысяч человеческих жизней", – заявил Лукашенко.
https://ria.ru/20230627/ispytanie-1880661942.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, александр лукашенко, белоруссия
Безопасность, Александр Лукашенко, Белоруссия
Лукашенко назвал приоритетную задачу силового блока
Президент Лукашенко назвал недопущение эскалации приоритетной задачей силового блока
МИНСК, 27 июн – РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что приоритетной задачей силового блока страны является недопущение эскалации, а обстановка и так накалена до предела. Его слова приводит официальный сайт
президента Белоруссии.
"Вашей приоритетной задачей, а также всех людей в погонах является принятие необходимых мер для недопущения эскалации обстановки. Она и так накалена до предела. Спичку брось - все вспыхнет. Это надо довести и до всего личного состава, ваших подчиненных на местах", - заявил Лукашенко, выступая на церемонии вручения погон высшему офицерскому составу.
По словам президента, республику, весь восточноевропейский регион в очередной раз пытаются взорвать, дезориентировать людей. "Любыми способами раскачать ситуацию и под этот шумок насадить свои правила, установить свой порядок, при котором уже не будет ни наших стран, ни народов… Вам известно, как это происходит сейчас. Нас пытаются ввести в заблуждение о реальных планах и намерениях коллективного Запада. К сожалению, наши попытки урегулировать ситуацию путем мирных переговоров там сейчас называют "дипломатической имитацией". Цена этой имитации – тысячи человеческих жизней. Сотни тысяч человеческих жизней", – заявил Лукашенко.
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