Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко назвал приоритетную задачу силового блока - РИА Новости, 27.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:13 27.06.2023 (обновлено: 11:21 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/lukashenko-1880662439.html
Лукашенко назвал приоритетную задачу силового блока
Лукашенко назвал приоритетную задачу силового блока - РИА Новости, 27.06.2023
Лукашенко назвал приоритетную задачу силового блока
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что приоритетной задачей силового блока страны является недопущение эскалации, а обстановка и так накалена до... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T11:13
2023-06-27T11:21
безопасность
александр лукашенко
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862102927_0:0:1560:878_1920x0_80_0_0_1931280337cede908d74ef2e9f86ea62.jpg
МИНСК, 27 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что приоритетной задачей силового блока страны является недопущение эскалации, а обстановка и так накалена до предела. Его слова приводит официальный сайт президента Белоруссии."Вашей приоритетной задачей, а также всех людей в погонах является принятие необходимых мер для недопущения эскалации обстановки. Она и так накалена до предела. Спичку брось - все вспыхнет. Это надо довести и до всего личного состава, ваших подчиненных на местах", - заявил Лукашенко, выступая на церемонии вручения погон высшему офицерскому составу.По словам президента, республику, весь восточноевропейский регион в очередной раз пытаются взорвать, дезориентировать людей. "Любыми способами раскачать ситуацию и под этот шумок насадить свои правила, установить свой порядок, при котором уже не будет ни наших стран, ни народов… Вам известно, как это происходит сейчас. Нас пытаются ввести в заблуждение о реальных планах и намерениях коллективного Запада. К сожалению, наши попытки урегулировать ситуацию путем мирных переговоров там сейчас называют "дипломатической имитацией". Цена этой имитации – тысячи человеческих жизней. Сотни тысяч человеческих жизней", – заявил Лукашенко.
https://ria.ru/20230627/ispytanie-1880661942.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862102927_148:0:1314:875_1920x0_80_0_0_ccc7f503e57f960654ff8f0e04415c59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, александр лукашенко, белоруссия
Безопасность, Александр Лукашенко, Белоруссия
Лукашенко назвал приоритетную задачу силового блока

Президент Лукашенко назвал недопущение эскалации приоритетной задачей силового блока

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 27 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что приоритетной задачей силового блока страны является недопущение эскалации, а обстановка и так накалена до предела. Его слова приводит официальный сайт президента Белоруссии.
"Вашей приоритетной задачей, а также всех людей в погонах является принятие необходимых мер для недопущения эскалации обстановки. Она и так накалена до предела. Спичку брось - все вспыхнет. Это надо довести и до всего личного состава, ваших подчиненных на местах", - заявил Лукашенко, выступая на церемонии вручения погон высшему офицерскому составу.
По словам президента, республику, весь восточноевропейский регион в очередной раз пытаются взорвать, дезориентировать людей. "Любыми способами раскачать ситуацию и под этот шумок насадить свои правила, установить свой порядок, при котором уже не будет ни наших стран, ни народов… Вам известно, как это происходит сейчас. Нас пытаются ввести в заблуждение о реальных планах и намерениях коллективного Запада. К сожалению, наши попытки урегулировать ситуацию путем мирных переговоров там сейчас называют "дипломатической имитацией". Цена этой имитации – тысячи человеческих жизней. Сотни тысяч человеческих жизней", – заявил Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
Лукашенко заявил, что белорусы проходят испытание на прочность
Вчера, 11:13
 
БезопасностьАлександр ЛукашенкоБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала