https://ria.ru/20230627/lukashenko-1880662439.html

Лукашенко назвал приоритетную задачу силового блока

Лукашенко назвал приоритетную задачу силового блока - РИА Новости, 27.06.2023

Лукашенко назвал приоритетную задачу силового блока

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что приоритетной задачей силового блока страны является недопущение эскалации, а обстановка и так накалена до... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T11:13

2023-06-27T11:13

2023-06-27T11:21

безопасность

александр лукашенко

белоруссия

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МИНСК, 27 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что приоритетной задачей силового блока страны является недопущение эскалации, а обстановка и так накалена до предела. Его слова приводит официальный сайт президента Белоруссии."Вашей приоритетной задачей, а также всех людей в погонах является принятие необходимых мер для недопущения эскалации обстановки. Она и так накалена до предела. Спичку брось - все вспыхнет. Это надо довести и до всего личного состава, ваших подчиненных на местах", - заявил Лукашенко, выступая на церемонии вручения погон высшему офицерскому составу.По словам президента, республику, весь восточноевропейский регион в очередной раз пытаются взорвать, дезориентировать людей. "Любыми способами раскачать ситуацию и под этот шумок насадить свои правила, установить свой порядок, при котором уже не будет ни наших стран, ни народов… Вам известно, как это происходит сейчас. Нас пытаются ввести в заблуждение о реальных планах и намерениях коллективного Запада. К сожалению, наши попытки урегулировать ситуацию путем мирных переговоров там сейчас называют "дипломатической имитацией". Цена этой имитации – тысячи человеческих жизней. Сотни тысяч человеческих жизней", – заявил Лукашенко.

https://ria.ru/20230627/ispytanie-1880661942.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, александр лукашенко, белоруссия