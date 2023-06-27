https://ria.ru/20230627/lukashenko-1880660391.html

Лукашенко заявил, что переживал за Отечество от Бреста до Владивостока

Лукашенко заявил, что переживал за Отечество от Бреста до Владивостока - РИА Новости, 27.06.2023

Лукашенко заявил, что переживал за Отечество от Бреста до Владивостока

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что ему было больно наблюдать за событиями, происходившими недавно на юге России, потому что он переживал за РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T11:09

2023-06-27T11:09

2023-06-27T11:22

в мире

брест

владивосток

белоруссия

александр лукашенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863514467_0:140:3011:1834_1920x0_80_0_0_b2e9968ec364243981c7b072d315361b.jpg

МИНСК, 27 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что ему было больно наблюдать за событиями, происходившими недавно на юге России, потому что он переживал за единое Отечество. Его слова приводит официальный сайт президента Белоруссии."Не скрою, было больно наблюдать за событиями, которые происходили на юге России. Не только мне. Многие наши граждане восприняли их близко к сердцу. Потому что отечество одно", - заявил Лукашенко. Лукашенко подчеркнул важность сплоченности рядов и преданности Отечеству. "А наше Отечество от Бреста до Владивостока - это земля, свобода и наши народы, которые здесь живут. История помнит: белорусы умеют защищать свою землю. Мы были и будем сильнее любых вызовов", - заявил президент Белоруссии.

https://ria.ru/20230627/armiya-1880654990.html

https://ria.ru/20230622/lukashenko-1879706381.html

брест

владивосток

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, брест, владивосток, белоруссия, александр лукашенко