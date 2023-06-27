Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко заявил, что переживал за Отечество от Бреста до Владивостока - РИА Новости, 27.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:09 27.06.2023 (обновлено: 11:22 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/lukashenko-1880660391.html
Лукашенко заявил, что переживал за Отечество от Бреста до Владивостока
Лукашенко заявил, что переживал за Отечество от Бреста до Владивостока - РИА Новости, 27.06.2023
Лукашенко заявил, что переживал за Отечество от Бреста до Владивостока
Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что ему было больно наблюдать за событиями, происходившими недавно на юге России, потому что он переживал за РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T11:09
2023-06-27T11:22
в мире
брест
владивосток
белоруссия
александр лукашенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863514467_0:140:3011:1834_1920x0_80_0_0_b2e9968ec364243981c7b072d315361b.jpg
МИНСК, 27 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что ему было больно наблюдать за событиями, происходившими недавно на юге России, потому что он переживал за единое Отечество. Его слова приводит официальный сайт президента Белоруссии."Не скрою, было больно наблюдать за событиями, которые происходили на юге России. Не только мне. Многие наши граждане восприняли их близко к сердцу. Потому что отечество одно", - заявил Лукашенко. Лукашенко подчеркнул важность сплоченности рядов и преданности Отечеству. "А наше Отечество от Бреста до Владивостока - это земля, свобода и наши народы, которые здесь живут. История помнит: белорусы умеют защищать свою землю. Мы были и будем сильнее любых вызовов", - заявил президент Белоруссии.
https://ria.ru/20230627/armiya-1880654990.html
https://ria.ru/20230622/lukashenko-1879706381.html
брест
владивосток
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863514467_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_ea524d0d146e4b6fccc785b729e9f104.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, брест, владивосток, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Брест, Владивосток, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что переживал за Отечество от Бреста до Владивостока

Президент Белоруссии Лукашенко признался, что переживал за Россию во время событий на юге

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 27 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что ему было больно наблюдать за событиями, происходившими недавно на юге России, потому что он переживал за единое Отечество. Его слова приводит официальный сайт президента Белоруссии.
"Не скрою, было больно наблюдать за событиями, которые происходили на юге России. Не только мне. Многие наши граждане восприняли их близко к сердцу. Потому что отечество одно", - заявил Лукашенко.
Белорусские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
Армию Белоруссии приводили в боевую готовность на фоне событий в России
Вчера, 10:51
Лукашенко подчеркнул важность сплоченности рядов и преданности Отечеству.
"А наше Отечество от Бреста до Владивостока - это земля, свобода и наши народы, которые здесь живут. История помнит: белорусы умеют защищать свою землю. Мы были и будем сильнее любых вызовов", - заявил президент Белоруссии.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
Лукашенко предупредил, что "ткань мирного времени" вот-вот разорвется
22 июня, 06:48
 
В миреБрестВладивостокБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала