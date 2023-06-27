https://ria.ru/20230627/lukashenko-1880660391.html
Лукашенко заявил, что переживал за Отечество от Бреста до Владивостока
Лукашенко заявил, что переживал за Отечество от Бреста до Владивостока - РИА Новости, 27.06.2023
Лукашенко заявил, что переживал за Отечество от Бреста до Владивостока
Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что ему было больно наблюдать за событиями, происходившими недавно на юге России, потому что он переживал за РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T11:09
2023-06-27T11:09
2023-06-27T11:22
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александр лукашенко
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МИНСК, 27 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что ему было больно наблюдать за событиями, происходившими недавно на юге России, потому что он переживал за единое Отечество. Его слова приводит официальный сайт президента Белоруссии."Не скрою, было больно наблюдать за событиями, которые происходили на юге России. Не только мне. Многие наши граждане восприняли их близко к сердцу. Потому что отечество одно", - заявил Лукашенко. Лукашенко подчеркнул важность сплоченности рядов и преданности Отечеству. "А наше Отечество от Бреста до Владивостока - это земля, свобода и наши народы, которые здесь живут. История помнит: белорусы умеют защищать свою землю. Мы были и будем сильнее любых вызовов", - заявил президент Белоруссии.
https://ria.ru/20230627/armiya-1880654990.html
https://ria.ru/20230622/lukashenko-1879706381.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, брест, владивосток, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Брест, Владивосток, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что переживал за Отечество от Бреста до Владивостока
Президент Белоруссии Лукашенко признался, что переживал за Россию во время событий на юге