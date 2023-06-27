https://ria.ru/20230627/lisichansk-1880723645.html

Жительница Лисичанска рассказала, как украинские боевики хотели ее убить

Жительница Лисичанска рассказала, как украинские боевики хотели ее убить - РИА Новости, 27.06.2023

Жительница Лисичанска рассказала, как украинские боевики хотели ее убить

Жительница освобожденного Лисичанска в Луганской Народной Республике Ольга Рудая рассказала РИА Новости, как боевики украинского батальона "Луганск-1" хотели ее РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T15:06

2023-06-27T15:06

2023-06-27T15:06

специальная военная операция на украине

безопасность

лисичанск

луганская народная республика

украина

россия

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 27 июн - РИА Новости. Жительница освобожденного Лисичанска в Луганской Народной Республике Ольга Рудая рассказала РИА Новости, как боевики украинского батальона "Луганск-1" хотели ее казнить за пророссийские взгляды. "У нас в супермаркетах (на подконтрольной на тот момент Киеву территории Донбасса) написано было: "Если вы знаете кого-то из сепаратистов или кого-то, кто в 2014 году стоял, например, на блокпостах, пишите сюда". Мы их называли урночки "Сдай соседа", смеялись, когда ходили и, вот, досмеялись… В 2015 году соседка меня просто сдала. Она в принципе правду сказала, мы помогали ополчению в 2014 году, как только начиналось только все это, когда защита нашего Донбасса начиналась", - рассказала Рудая. "Пришли домой (боевики батальона "Луганск-1") вооружённые в балаклавах. Они вели меня целенаправленно расстреливать (к берегу реки)… Руки были на стяжке у меня, на хомутике, и они сказали смотреть в воду, слышу, передергивают затворы. Я им сказала: "В лицо стреляйте, или вам стыдно? Вы же все равно меня убьете". Было очень страшно, не то что страшно, у меня шок был. Когда смотришь в это дуло. Особенно никакого отношения я к оружию не имела и в руках никогда не держала. Было очень страшно. Сердце вылетало", - рассказала собеседница агентства. По словам женщины, после этих слов ее ударили по голове прикладом, и она с завязанными руками упала в реку, после чего уже боевики батальона начали стрелять из автоматов по воде, ранив женщину. Спасли Рудую местные жители, пасшие домашнюю птицу на противоположном берегу, ниже по течению. "Они (националисты батальона "Луганк-1") считали, что свою работу выполнили. Им нужно было убрать одного инакомыслящего кого-то, кто был хоть каким-то образом, даже маленьким, причастным к нашей Русской весне. Здесь был просто беспредел, здесь ни закона не было, ничего, настоящая Украина: без закона, без правил, без возможности защитить себя, то есть ты просто расходный материал. У нас каждый день теплилась надежда, что все вернётся, вернутся наши ребята, город опять станет русским. Держало только ожидание прихода России", - рассказала собеседница агентства. После всего этого с батальоном женщина не пересекалась, и бойцы ее больше не преследовали, однако через несколько лет ее все-таки арестовала Служба безопасности Украины. "Пропадали люди, и я думаю, когда все это закончится, будут еще очень долго находить захоронения наших ребят (мирных жителей, поддерживавших республики Донбасса)", - сказала Рудая. Видео с рассказом женщины опубликовано в телеграм-канале РИА Новости. Батальон патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1" — спецподразделение Национальной полиции Украины. Образован в мае 2014 года, на 80 процентов состоял из националистически настроенных жителей Луганщины.

https://ria.ru/20230606/rasstrel-1876345161.html

https://ria.ru/20230506/boeviki-1870116022.html

лисичанск

луганская народная республика

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, лисичанск, луганская народная республика, украина, россия, ситуация в днр и лнр