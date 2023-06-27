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Среди погибших 24 июня летчиков были двое военных Псковского гарнизона - РИА Новости, 28.06.2023
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23:26 27.06.2023 (обновлено: 00:43 28.06.2023)
https://ria.ru/20230627/letchiki-1880802481.html
Среди погибших 24 июня летчиков были двое военных Псковского гарнизона
Среди погибших 24 июня летчиков были двое военных Псковского гарнизона - РИА Новости, 28.06.2023
Среди погибших 24 июня летчиков были двое военных Псковского гарнизона
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале, назвал имена двух военнослужащих Псковского... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-27T23:26
2023-06-28T00:43
россия
белоруссия
псковская область
евгений пригожин
владимир путин
александр лукашенко
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ка-52 "аллигатор"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн – РИА Новости. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале, назвал имена двух военнослужащих Псковского территориального гарнизона, которые оказались в числе военных летчиков, погибших при событиях 24 июня.Как уточнил глава региона, среди погибших военных летчиков, упомянутых президентом России Владимиром Путиным, были военнослужащие Псковского территориального гарнизона: члены экипажа боевого вертолета Ка-52 подполковник Алексей Ворожцов и лейтенант Денис Олейников. Пилоты, отметил Ведерников, остались верны воинской присяге и сделали все, чтобы защитить страну от мятежников. Губернатор выразил соболезнования семьям погибших. "Мы всегда будем помнить тех, кто олицетворяет славу и честь наших военных", - добавил он.Путин во вторник заявил, что погибшие 24 июня военные летчики с честью выполнили приказ и свой воинский долг.
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Минута молчания в память о погибших 24 июня
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россия, белоруссия, псковская область, евгений пригожин, владимир путин, александр лукашенко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ка-52 "аллигатор", попытка вооруженного мятежа, видео
Россия, Белоруссия, Псковская область, Евгений Пригожин, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Ка-52 "Аллигатор", Попытка вооруженного мятежа
Среди погибших 24 июня летчиков были двое военных Псковского гарнизона
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн – РИА Новости. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале, назвал имена двух военнослужащих Псковского территориального гарнизона, которые оказались в числе военных летчиков, погибших при событиях 24 июня.
2023-06-27T23:26
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Среди погибших 24 июня летчиков были двое военных Псковского гарнизона

Губернатор Ведерников назвал имена двух летчиков Псковского гарнизона, погибших 24 июня

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Танк ЧВК Вагнер на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
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Танк ЧВК "Вагнер" на улице Ростова-на-Дону. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн – РИА Новости. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале, назвал имена двух военнослужащих Псковского территориального гарнизона, которые оказались в числе военных летчиков, погибших при событиях 24 июня.
Как уточнил глава региона, среди погибших военных летчиков, упомянутых президентом России Владимиром Путиным, были военнослужащие Псковского территориального гарнизона: члены экипажа боевого вертолета Ка-52 подполковник Алексей Ворожцов и лейтенант Денис Олейников. Пилоты, отметил Ведерников, остались верны воинской присяге и сделали все, чтобы защитить страну от мятежников.
Губернатор выразил соболезнования семьям погибших. "Мы всегда будем помнить тех, кто олицетворяет славу и честь наших военных", - добавил он.
Путин во вторник заявил, что погибшие 24 июня военные летчики с честью выполнили приказ и свой воинский долг.
 
РоссияБелоруссияПсковская областьЕвгений ПригожинВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Ка-52 "Аллигатор"Попытка вооруженного мятежа
 
 
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