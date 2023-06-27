https://ria.ru/20230627/letchiki-1880802481.html
Среди погибших 24 июня летчиков были двое военных Псковского гарнизона
Среди погибших 24 июня летчиков были двое военных Псковского гарнизона - РИА Новости, 28.06.2023
Среди погибших 24 июня летчиков были двое военных Псковского гарнизона
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале, назвал имена двух военнослужащих Псковского... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-27T23:26
2023-06-27T23:26
2023-06-28T00:43
россия
белоруссия
псковская область
евгений пригожин
владимир путин
александр лукашенко
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ка-52 "аллигатор"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/19/1880294264_0:312:3016:2008_1920x0_80_0_0_b16db1c588e22ae77dfd656ceefea317.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн – РИА Новости. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале, назвал имена двух военнослужащих Псковского территориального гарнизона, которые оказались в числе военных летчиков, погибших при событиях 24 июня.Как уточнил глава региона, среди погибших военных летчиков, упомянутых президентом России Владимиром Путиным, были военнослужащие Псковского территориального гарнизона: члены экипажа боевого вертолета Ка-52 подполковник Алексей Ворожцов и лейтенант Денис Олейников. Пилоты, отметил Ведерников, остались верны воинской присяге и сделали все, чтобы защитить страну от мятежников. Губернатор выразил соболезнования семьям погибших. "Мы всегда будем помнить тех, кто олицетворяет славу и честь наших военных", - добавил он.Путин во вторник заявил, что погибшие 24 июня военные летчики с честью выполнили приказ и свой воинский долг.
россия
белоруссия
псковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/19/1880294264_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d7d7ca4f42e47819ddb80daa7fe6da6b.jpg
Минута молчания в память о погибших 24 июня
Минута молчания в память о погибших 24 июня
2023-06-27T23:26
true
PT1M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, псковская область, евгений пригожин, владимир путин, александр лукашенко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ка-52 "аллигатор", попытка вооруженного мятежа, видео
Россия, Белоруссия, Псковская область, Евгений Пригожин, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Ка-52 "Аллигатор", Попытка вооруженного мятежа
Среди погибших 24 июня летчиков были двое военных Псковского гарнизона
Губернатор Ведерников назвал имена двух летчиков Псковского гарнизона, погибших 24 июня