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Среди погибших 24 июня летчиков были двое военных Псковского гарнизона

Среди погибших 24 июня летчиков были двое военных Псковского гарнизона - РИА Новости, 28.06.2023

Среди погибших 24 июня летчиков были двое военных Псковского гарнизона

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале, назвал имена двух военнослужащих Псковского... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-27T23:26

2023-06-27T23:26

2023-06-28T00:43

россия

белоруссия

псковская область

евгений пригожин

владимир путин

александр лукашенко

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

ка-52 "аллигатор"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн – РИА Новости. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале, назвал имена двух военнослужащих Псковского территориального гарнизона, которые оказались в числе военных летчиков, погибших при событиях 24 июня.Как уточнил глава региона, среди погибших военных летчиков, упомянутых президентом России Владимиром Путиным, были военнослужащие Псковского территориального гарнизона: члены экипажа боевого вертолета Ка-52 подполковник Алексей Ворожцов и лейтенант Денис Олейников. Пилоты, отметил Ведерников, остались верны воинской присяге и сделали все, чтобы защитить страну от мятежников. Губернатор выразил соболезнования семьям погибших. "Мы всегда будем помнить тех, кто олицетворяет славу и честь наших военных", - добавил он.Путин во вторник заявил, что погибшие 24 июня военные летчики с честью выполнили приказ и свой воинский долг.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минута молчания в память о погибших 24 июня Минута молчания в память о погибших 24 июня 2023-06-27T23:26 true PT1M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, белоруссия, псковская область, евгений пригожин, владимир путин, александр лукашенко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ка-52 "аллигатор", попытка вооруженного мятежа, видео