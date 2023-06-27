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Лавров обсудил с коллегой из Венесуэлы события в России
Лавров обсудил с коллегой из Венесуэлы события в России - РИА Новости, 27.06.2023
Лавров обсудил с коллегой из Венесуэлы события в России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе беседы со своим коллегой из Венесуэлы Иваном Хилем поблагодарил Каракас за поддержку в связи с попыткой военного РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T19:07
2023-06-27T19:07
2023-06-27T19:09
венесуэла
россия
каракас
сергей лавров
попытка вооруженного мятежа
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе беседы со своим коллегой из Венесуэлы Иваном Хилем поблагодарил Каракас за поддержку в связи с попыткой военного мятежа в России, сообщили в МИД РФ."Глава российского внешнеполитического ведомства выразил признательность венесуэльскому руководству за принципиальную поддержку и солидарность, проявленную в связи с попыткой вооруженного мятежа в России", - говорится в сообщении о разговоре Лаврова и Хиля по телефону во вторник.Подчеркивается, что в ходе беседы стороны также обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, ход реализации приоритетных совместных проектов, а также подтвердили настрой на дальнейшее наращивание сотрудничества в разных форматах для построения более справедливого и безопасного миропорядка.
https://ria.ru/20230627/putin-1880723831.html
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венесуэла, россия, каракас, сергей лавров, попытка вооруженного мятежа
Венесуэла, Россия, Каракас, Сергей Лавров, Попытка вооруженного мятежа
Лавров обсудил с коллегой из Венесуэлы события в России
Лавров поблагодарил главу МИД Венесуэлы Хиля за солидарность из-за событий в России