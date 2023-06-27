https://ria.ru/20230627/lavrov-1880779498.html

Лавров обсудил с коллегой из Венесуэлы события в России

Лавров обсудил с коллегой из Венесуэлы события в России - РИА Новости, 27.06.2023

Лавров обсудил с коллегой из Венесуэлы события в России

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе беседы со своим коллегой из Венесуэлы Иваном Хилем поблагодарил Каракас за поддержку в связи с попыткой военного РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T19:07

2023-06-27T19:07

2023-06-27T19:09

венесуэла

россия

каракас

сергей лавров

попытка вооруженного мятежа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:522:2048:1674_1920x0_80_0_0_ae337d0cdf5adf4c68c306818ed49d5b.jpg

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе беседы со своим коллегой из Венесуэлы Иваном Хилем поблагодарил Каракас за поддержку в связи с попыткой военного мятежа в России, сообщили в МИД РФ."Глава российского внешнеполитического ведомства выразил признательность венесуэльскому руководству за принципиальную поддержку и солидарность, проявленную в связи с попыткой вооруженного мятежа в России", - говорится в сообщении о разговоре Лаврова и Хиля по телефону во вторник.Подчеркивается, что в ходе беседы стороны также обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, ход реализации приоритетных совместных проектов, а также подтвердили настрой на дальнейшее наращивание сотрудничества в разных форматах для построения более справедливого и безопасного миропорядка.

https://ria.ru/20230627/putin-1880723831.html

венесуэла

россия

каракас

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

венесуэла, россия, каракас, сергей лавров, попытка вооруженного мятежа