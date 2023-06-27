https://ria.ru/20230627/kurban-1880674625.html
Муфтий рассказал, как будут отмечать Курбан-байрам в Москве и Подмосковье
Муфтий рассказал, как будут отмечать Курбан-байрам в Москве и Подмосковье - РИА Новости, 27.06.2023
Муфтий рассказал, как будут отмечать Курбан-байрам в Москве и Подмосковье
Проведение праздника Курбан-байрам в Москве и Московской области состоится по запланированному и согласованному с властями плану, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T12:13
2023-06-27T12:13
2023-06-27T12:13
религия
москва
россия
московская область (подмосковье)
рушан аббясов
курбан-байрам
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/09/1801394180_0:258:2952:1919_1920x0_80_0_0_d24d78ce09d62302a158f4aa6cb4153e.jpg
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Проведение праздника Курбан-байрам в Москве и Московской области состоится по запланированному и согласованному с властями плану, сообщил РИА Новости зампредседателя Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий Рушан Аббясов. Ранее председатель совета религиозной организации "Ярдям" в московском районе Отрадное (не входит в структуру ДУМ РФ) Рашид Баязитов издал приказ об отмене публичного мероприятия в мечети из-за введенного режима контртеррористической операции. "По официальным сообщениям Национального антитеррористического комитета, веденный ранее в Москве и области режим контртеррористической операции отменен. В связи с этим в Соборной, Мемориальной и Исторической мечетях Москвы, а также на дополнительных площадках российской столицы и еще на 55 площадках в Московской области праздничные молитвы пройдут в штатном режиме, как и было запланировано ранее", - сообщил РИА Новости Аббясов. Муфтий добавил, что приказ Баязитова об отмене проведения праздника к ДУМ РФ отношения не имеет. "Данное решение никак на планы ДУМ РФ по проведению праздничных молитв и торжеств не влияет", - сказал муфтий. Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (по-тюркски), или Ид аль-Адха (по-арабски) – один из главных праздников мусульман. Он отмечается в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. В этом году его начало приходится на 28 июня. В эти дни мусульманин должен по возможности принести в жертву барана, корову или другую домашнюю скотину. Треть мяса мусульманин должен отдать беднякам, треть – родственниками и знакомым, последняя треть остается в семье.
https://radiosputnik.ria.ru/20230626/transport-1880531992.html
https://ria.ru/20230615/kurban-bayram-1800665351.html
москва
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/09/1801394180_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1e007db04e096a3cf9cd74a025f528a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, московская область (подмосковье), рушан аббясов, курбан-байрам
Религия, Москва, Россия, Московская область (Подмосковье), Рушан Аббясов, Курбан-байрам
Муфтий рассказал, как будут отмечать Курбан-байрам в Москве и Подмосковье
ДУМ РФ: Курбан-байрам в Москве и Подмосковье пройдет по запланированному графику
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Проведение праздника Курбан-байрам в Москве и Московской области состоится по запланированному и согласованному с властями плану, сообщил РИА Новости зампредседателя Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий Рушан Аббясов.
Ранее председатель совета религиозной организации "Ярдям" в московском районе Отрадное (не входит в структуру ДУМ РФ) Рашид Баязитов издал приказ об отмене публичного мероприятия в мечети из-за введенного режима контртеррористической операции.
Маршруты наземного транспорта в Москве изменят из-за Курбан-байрама
"По официальным сообщениям Национального антитеррористического комитета, веденный ранее в Москве и области режим контртеррористической операции отменен. В связи с этим в Соборной, Мемориальной и Исторической мечетях Москвы, а также на дополнительных площадках российской столицы и еще на 55 площадках в Московской области праздничные молитвы пройдут в штатном режиме, как и было запланировано ранее", - сообщил РИА Новости Аббясов.
Муфтий добавил, что приказ Баязитова об отмене проведения праздника к ДУМ РФ отношения не имеет. "Данное решение никак на планы ДУМ РФ по проведению праздничных молитв и торжеств не влияет", - сказал муфтий.
Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (по-тюркски), или Ид аль-Адха (по-арабски) – один из главных праздников мусульман. Он отмечается в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. В этом году его начало приходится на 28 июня.
В эти дни мусульманин должен по возможности принести в жертву барана, корову или другую домашнюю скотину. Треть мяса мусульманин должен отдать беднякам, треть – родственниками и знакомым, последняя треть остается в семье.
Курбан-Байрам в 2023 году: дата и традиции праздника жертвоприношения