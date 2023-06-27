https://ria.ru/20230627/kurban-1880674625.html

Муфтий рассказал, как будут отмечать Курбан-байрам в Москве и Подмосковье

Муфтий рассказал, как будут отмечать Курбан-байрам в Москве и Подмосковье - РИА Новости, 27.06.2023

Муфтий рассказал, как будут отмечать Курбан-байрам в Москве и Подмосковье

Проведение праздника Курбан-байрам в Москве и Московской области состоится по запланированному и согласованному с властями плану, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T12:13

2023-06-27T12:13

2023-06-27T12:13

религия

москва

россия

московская область (подмосковье)

рушан аббясов

курбан-байрам

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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Проведение праздника Курбан-байрам в Москве и Московской области состоится по запланированному и согласованному с властями плану, сообщил РИА Новости зампредседателя Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий Рушан Аббясов. Ранее председатель совета религиозной организации "Ярдям" в московском районе Отрадное (не входит в структуру ДУМ РФ) Рашид Баязитов издал приказ об отмене публичного мероприятия в мечети из-за введенного режима контртеррористической операции. "По официальным сообщениям Национального антитеррористического комитета, веденный ранее в Москве и области режим контртеррористической операции отменен. В связи с этим в Соборной, Мемориальной и Исторической мечетях Москвы, а также на дополнительных площадках российской столицы и еще на 55 площадках в Московской области праздничные молитвы пройдут в штатном режиме, как и было запланировано ранее", - сообщил РИА Новости Аббясов. Муфтий добавил, что приказ Баязитова об отмене проведения праздника к ДУМ РФ отношения не имеет. "Данное решение никак на планы ДУМ РФ по проведению праздничных молитв и торжеств не влияет", - сказал муфтий. Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (по-тюркски), или Ид аль-Адха (по-арабски) – один из главных праздников мусульман. Он отмечается в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. В этом году его начало приходится на 28 июня. В эти дни мусульманин должен по возможности принести в жертву барана, корову или другую домашнюю скотину. Треть мяса мусульманин должен отдать беднякам, треть – родственниками и знакомым, последняя треть остается в семье.

https://radiosputnik.ria.ru/20230626/transport-1880531992.html

https://ria.ru/20230615/kurban-bayram-1800665351.html

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москва, россия, московская область (подмосковье), рушан аббясов, курбан-байрам