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В космосе может быть совсем иной тип жизни, считает профессор - РИА Новости, 27.06.2023
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06:44 27.06.2023
https://ria.ru/20230627/kosmos-1880617969.html
В космосе может быть совсем иной тип жизни, считает профессор
В космосе может быть совсем иной тип жизни, считает профессор - РИА Новости, 27.06.2023
В космосе может быть совсем иной тип жизни, считает профессор
Книга Эрвина Шредингера середины прошлого века "Что такое жизнь с точки зрения физики" для понимания такой жизни очень полезна, однако где-то в космосе может... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T06:44
2023-06-27T06:44
татьяна черниговская
санкт-петербургский государственный университет
эрвин шредингер
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости, Ольга Липич. Книга Эрвина Шредингера середины прошлого века "Что такое жизнь с точки зрения физики" для понимания такой жизни очень полезна, однако где-то в космосе может быть "совсем другой тип жизни", основанный не на известных человечеству элементах, рассказала в интервью РИА Новости известный нейроученый, глава Института когнитивных исследований СПбГУ, член-корреспондент РАО профессор Татьяна Черниговская. "Это очень полезная книга", - сказала Черниговская, отвечая на вопрос о критериях жизни и актуальности изданного в 1940-х годах труда Шредингера "Что такое жизнь с точки зрения физики". Однако сейчас, по ее словам, "поскольку активно ищут жизнь в космосе - вопрос стоит так: а вы узнаете вообще, что это жизнь?" "Как вы узнаете, что это жизнь? Это может быть совсем другой тип жизни. Основанный, например, не на известных нам элементах, а какая-нибудь силиконовая жизнь - теоретически возможно", - пояснила Черниговская. Она не исключает также, что "если мы все здесь доиграемся и взорвем друг друга, а вдруг останется искусственный интеллект, - то он станет высшей формой жизни на Земле". "Планете будет благодать, потому что портить все вокруг (так масштабно, как это делает сегодня человек) искусственный интеллект не будет, есть никого не будет, ему солнечной энергии достаточно - красота. А если он просто развивается до такого уровня, что побеждает нас, то, повторю: можно не сомневаться, что он придумает, как быть с энергией, так чтобы его из розетки никто не выключил", - заключила собеседница агентства.
https://ria.ru/20230627/neyroseti-1880617417.html
https://ria.ru/20230627/nravstvennost-1880616189.html
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татьяна черниговская , санкт-петербургский государственный университет, эрвин шредингер
Татьяна Черниговская , Санкт-Петербургский государственный университет, Эрвин Шредингер
В космосе может быть совсем иной тип жизни, считает профессор

Профессор Черниговская: где-то в космосе может быть совсем другой тип жизни

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПрофессор Татьяна Черниговская
Профессор Татьяна Черниговская - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Профессор Татьяна Черниговская. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости, Ольга Липич. Книга Эрвина Шредингера середины прошлого века "Что такое жизнь с точки зрения физики" для понимания такой жизни очень полезна, однако где-то в космосе может быть "совсем другой тип жизни", основанный не на известных человечеству элементах, рассказала в интервью РИА Новости известный нейроученый, глава Института когнитивных исследований СПбГУ, член-корреспондент РАО профессор Татьяна Черниговская.
"Это очень полезная книга", - сказала Черниговская, отвечая на вопрос о критериях жизни и актуальности изданного в 1940-х годах труда Шредингера "Что такое жизнь с точки зрения физики".
Профессор Татьяна Черниговская
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Однако сейчас, по ее словам, "поскольку активно ищут жизнь в космосе - вопрос стоит так: а вы узнаете вообще, что это жизнь?"
"Как вы узнаете, что это жизнь? Это может быть совсем другой тип жизни. Основанный, например, не на известных нам элементах, а какая-нибудь силиконовая жизнь - теоретически возможно", - пояснила Черниговская.
Она не исключает также, что "если мы все здесь доиграемся и взорвем друг друга, а вдруг останется искусственный интеллект, - то он станет высшей формой жизни на Земле". "Планете будет благодать, потому что портить все вокруг (так масштабно, как это делает сегодня человек) искусственный интеллект не будет, есть никого не будет, ему солнечной энергии достаточно - красота. А если он просто развивается до такого уровня, что побеждает нас, то, повторю: можно не сомневаться, что он придумает, как быть с энергией, так чтобы его из розетки никто не выключил", - заключила собеседница агентства.
Глава Института когнитивных исследований СПбГУ, член-корреспондент РАО, профессор Татьяна Черниговская - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
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Татьяна ЧерниговскаяСанкт-Петербургский государственный университетЭрвин Шредингер
 
 
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