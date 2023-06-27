https://ria.ru/20230627/kontrol-1880784671.html

В Госдуме предложат назначить орган по контролю за деятельностью блогеров

В Госдуме предложат назначить орган по контролю за деятельностью блогеров - РИА Новости, 27.06.2023

В Госдуме предложат назначить орган по контролю за деятельностью блогеров

В Госдуме предложат назначить орган, уполномоченный для осуществления контроля за деятельностью блогеров, заявила РИА Новости первый зампред комитета ГД по... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T19:47

2023-06-27T19:47

2023-06-27T19:47

яна лантратова

госдума рф

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. В Госдуме предложат назначить орган, уполномоченный для осуществления контроля за деятельностью блогеров, заявила РИА Новости первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова. Соответствующий законопроект о добровольной регистрации блогеров в качестве СМИ депутаты межфракционно внесут в ГД в июле, сообщила Лантратова. "Также в нем (законопроекте) будут определены права и обязанности блогеров, определен уполномоченный орган для осуществления контроля за их деятельностью", - сказала Лантратова. Она также сообщила, что в соавторах проекта есть представитель профильного комитета по информационной политике.

https://ria.ru/20230627/zakonotvorchestvo-1880737030.html

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яна лантратова, госдума рф