https://ria.ru/20230627/kontrol-1880784671.html
В Госдуме предложат назначить орган по контролю за деятельностью блогеров
В Госдуме предложат назначить орган по контролю за деятельностью блогеров - РИА Новости, 27.06.2023
В Госдуме предложат назначить орган по контролю за деятельностью блогеров
В Госдуме предложат назначить орган, уполномоченный для осуществления контроля за деятельностью блогеров, заявила РИА Новости первый зампред комитета ГД по... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T19:47
2023-06-27T19:47
2023-06-27T19:47
яна лантратова
госдума рф
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. В Госдуме предложат назначить орган, уполномоченный для осуществления контроля за деятельностью блогеров, заявила РИА Новости первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова. Соответствующий законопроект о добровольной регистрации блогеров в качестве СМИ депутаты межфракционно внесут в ГД в июле, сообщила Лантратова. "Также в нем (законопроекте) будут определены права и обязанности блогеров, определен уполномоченный орган для осуществления контроля за их деятельностью", - сказала Лантратова. Она также сообщила, что в соавторах проекта есть представитель профильного комитета по информационной политике.
https://ria.ru/20230627/zakonotvorchestvo-1880737030.html
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яна лантратова, госдума рф
Яна Лантратова, Госдума РФ
В Госдуме предложат назначить орган по контролю за деятельностью блогеров
В Госдуме предложат назначить уполномоченный орган по контролю за деятельностью блогеров
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. В Госдуме предложат назначить орган, уполномоченный для осуществления контроля за деятельностью блогеров, заявила РИА Новости первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова.
Соответствующий законопроект о добровольной регистрации блогеров в качестве СМИ депутаты межфракционно внесут в ГД в июле, сообщила Лантратова.
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"Также в нем (законопроекте) будут определены права и обязанности блогеров, определен уполномоченный орган для осуществления контроля за их деятельностью", - сказала Лантратова.
Она также сообщила, что в соавторах проекта есть представитель профильного комитета по информационной политике.