https://ria.ru/20230627/kontrnastuplenie-1880724955.html

Киев потерял 259 танков с начала контрнаступления, заявил Путин

Киев потерял 259 танков с начала контрнаступления, заявил Путин - РИА Новости, 27.06.2023

Киев потерял 259 танков с начала контрнаступления, заявил Путин

Киев утратил 259 танков и 780 бронемашин с начала так называемого контрнаступления, а на Ореховском направлении только за последнюю неделю - 41 танк и 102... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T15:11

2023-06-27T15:11

2023-06-27T15:22

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

владимир путин

украина

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Киев утратил 259 танков и 780 бронемашин с начала так называемого контрнаступления, а на Ореховском направлении только за последнюю неделю - 41 танк и 102 бронемашины, заявил президент РФ Владимир Путин."Сейчас только дали мне уточненные сведения. С момента начала там называемого контрнаступления противник утратил 259 танков, бронемашин 780. А только на Ореховском направлении, которое противник считает главным направлением удара, только за последние 7 суток противник потерял 280 единиц техники, из них 41 танк и бронемашин 102. Это в значительной степени результат вашей работы и ваших боевых товарищей. И за это, конечно, отдельные слова благодарности", - сказал он на встрече с летчиками в Кремле.Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе Leopard. На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. По его словам, Украина уже потеряла 160 танков и 360 бронемашин. Кадры с дымящимися Leopard тогда вызвали большой резонанс на Западе.

https://ria.ru/20230626/kontrnastuplenie-1880570245.html

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, владимир путин, украина