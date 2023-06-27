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Киев потерял 259 танков с начала контрнаступления, заявил Путин - РИА Новости, 27.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:11 27.06.2023 (обновлено: 15:22 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/kontrnastuplenie-1880724955.html
Киев потерял 259 танков с начала контрнаступления, заявил Путин
Киев потерял 259 танков с начала контрнаступления, заявил Путин - РИА Новости, 27.06.2023
Киев потерял 259 танков с начала контрнаступления, заявил Путин
Киев утратил 259 танков и 780 бронемашин с начала так называемого контрнаступления, а на Ореховском направлении только за последнюю неделю - 41 танк и 102... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T15:11
2023-06-27T15:22
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
владимир путин
украина
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Киев утратил 259 танков и 780 бронемашин с начала так называемого контрнаступления, а на Ореховском направлении только за последнюю неделю - 41 танк и 102 бронемашины, заявил президент РФ Владимир Путин."Сейчас только дали мне уточненные сведения. С момента начала там называемого контрнаступления противник утратил 259 танков, бронемашин 780. А только на Ореховском направлении, которое противник считает главным направлением удара, только за последние 7 суток противник потерял 280 единиц техники, из них 41 танк и бронемашин 102. Это в значительной степени результат вашей работы и ваших боевых товарищей. И за это, конечно, отдельные слова благодарности", - сказал он на встрече с летчиками в Кремле.Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе Leopard. На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. По его словам, Украина уже потеряла 160 танков и 360 бронемашин. Кадры с дымящимися Leopard тогда вызвали большой резонанс на Западе.
https://ria.ru/20230626/kontrnastuplenie-1880570245.html
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вооруженные силы украины, владимир путин, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Украина
Киев потерял 259 танков с начала контрнаступления, заявил Путин

Путин: Киев потерял 259 танков и 780 бронемашин с момента начала контрнаступления

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Киев утратил 259 танков и 780 бронемашин с начала так называемого контрнаступления, а на Ореховском направлении только за последнюю неделю - 41 танк и 102 бронемашины, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сейчас только дали мне уточненные сведения. С момента начала там называемого контрнаступления противник утратил 259 танков, бронемашин 780. А только на Ореховском направлении, которое противник считает главным направлением удара, только за последние 7 суток противник потерял 280 единиц техники, из них 41 танк и бронемашин 102. Это в значительной степени результат вашей работы и ваших боевых товарищей. И за это, конечно, отдельные слова благодарности", - сказал он на встрече с летчиками в Кремле.
Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе Leopard. На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. По его словам, Украина уже потеряла 160 танков и 360 бронемашин. Кадры с дымящимися Leopard тогда вызвали большой резонанс на Западе.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинУкраина
 
 
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