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Песков не стал комментировать сообщения о контактах России и США в выходные - РИА Новости, 27.06.2023
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13:30 27.06.2023
https://ria.ru/20230627/kontakty-1880694472.html
Песков не стал комментировать сообщения о контактах России и США в выходные
Песков не стал комментировать сообщения о контактах России и США в выходные - РИА Новости, 27.06.2023
Песков не стал комментировать сообщения о контактах России и США в выходные
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментариев сообщения о контактах между США и Россией в минувшие выходные. РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T13:30
2023-06-27T13:30
дмитрий песков
россия
сша
политика
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментариев сообщения о контактах между США и Россией в минувшие выходные. В понедельник координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США на выходных провели "хорошие и прямые контакты" с Россией, ожидают их продолжения. "Мне нечего сказать по этой теме", - сказал Песков.
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дмитрий песков, россия, сша, политика
Дмитрий Песков, Россия, США, Политика
Песков не стал комментировать сообщения о контактах России и США в выходные

Песков не стал комментировать сообщения о контактах России и США во время событий 24 июня

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментариев сообщения о контактах между США и Россией в минувшие выходные.
В понедельник координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США на выходных провели "хорошие и прямые контакты" с Россией, ожидают их продолжения.
"Мне нечего сказать по этой теме", - сказал Песков.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
Запад отговаривал Киев от ударов по России в выходные, утверждают СМИ
Вчера, 08:28
 
Дмитрий ПесковРоссияСШАПолитика
 
 
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