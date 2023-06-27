https://ria.ru/20230627/kontakty-1880694472.html

Песков не стал комментировать сообщения о контактах России и США в выходные

Песков не стал комментировать сообщения о контактах России и США в выходные - РИА Новости, 27.06.2023

Песков не стал комментировать сообщения о контактах России и США в выходные

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментариев сообщения о контактах между США и Россией в минувшие выходные. РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T13:30

2023-06-27T13:30

2023-06-27T13:30

дмитрий песков

россия

сша

политика

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментариев сообщения о контактах между США и Россией в минувшие выходные. В понедельник координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США на выходных провели "хорошие и прямые контакты" с Россией, ожидают их продолжения. "Мне нечего сказать по этой теме", - сказал Песков.

https://ria.ru/20230627/udary-1880623867.html

россия

сша

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Влада Копылова

дмитрий песков, россия, сша, политика