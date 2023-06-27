https://ria.ru/20230627/kontakty-1880694472.html
Песков не стал комментировать сообщения о контактах России и США в выходные
Песков не стал комментировать сообщения о контактах России и США в выходные - РИА Новости, 27.06.2023
Песков не стал комментировать сообщения о контактах России и США в выходные
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментариев сообщения о контактах между США и Россией в минувшие выходные. РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T13:30
2023-06-27T13:30
2023-06-27T13:30
дмитрий песков
россия
сша
политика
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментариев сообщения о контактах между США и Россией в минувшие выходные. В понедельник координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США на выходных провели "хорошие и прямые контакты" с Россией, ожидают их продолжения. "Мне нечего сказать по этой теме", - сказал Песков.
https://ria.ru/20230627/udary-1880623867.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, россия, сша, политика
Дмитрий Песков, Россия, США, Политика
Песков не стал комментировать сообщения о контактах России и США в выходные
Песков не стал комментировать сообщения о контактах России и США во время событий 24 июня