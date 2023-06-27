https://ria.ru/20230627/kitay-1880735180.html

В МИД России рассказали об условиях транзита через Китай для туристов

В МИД России рассказали об условиях транзита через Китай для туристов - РИА Новости, 27.06.2023

В МИД России рассказали об условиях транзита через Китай для туристов

Безвизовый транзит российских граждан, следующих через территорию Китая, возможен, если он не предполагает выхода из транзитной зоны аэропорта, а длительность... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T16:30

2023-06-27T16:30

2023-06-27T16:30

туризм

туризм

новости - туризм

китай

россия

визы

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Безвизовый транзит российских граждан, следующих через территорию Китая, возможен, если он не предполагает выхода из транзитной зоны аэропорта, а длительность пребывания в ней не превышает 24 часов, сообщил МИД РФ в телеграм-канале.В остальных случаях требуется оформление соответствующей визы.При этом действовавшие до начала пандемии COVID-19 программы местных властей, предусматривавшие безвизовое пребывание иностранных граждан на территории КНР в течение 72 либо 144 часов с возможностью выхода из транзитной зоны аэропорта, пока не возобновлены.

https://ria.ru/20230615/puteshestviya-1878156050.html

китай

россия

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, китай, россия, визы, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)