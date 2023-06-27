https://ria.ru/20230627/kitay-1880735180.html
В МИД России рассказали об условиях транзита через Китай для туристов
В МИД России рассказали об условиях транзита через Китай для туристов - РИА Новости, 27.06.2023
В МИД России рассказали об условиях транзита через Китай для туристов
Безвизовый транзит российских граждан, следующих через территорию Китая, возможен, если он не предполагает выхода из транзитной зоны аэропорта, а длительность... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T16:30
2023-06-27T16:30
2023-06-27T16:30
туризм
туризм
новости - туризм
китай
россия
визы
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Безвизовый транзит российских граждан, следующих через территорию Китая, возможен, если он не предполагает выхода из транзитной зоны аэропорта, а длительность пребывания в ней не превышает 24 часов, сообщил МИД РФ в телеграм-канале.В остальных случаях требуется оформление соответствующей визы.При этом действовавшие до начала пандемии COVID-19 программы местных властей, предусматривавшие безвизовое пребывание иностранных граждан на территории КНР в течение 72 либо 144 часов с возможностью выхода из транзитной зоны аэропорта, пока не возобновлены.
https://ria.ru/20230615/puteshestviya-1878156050.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, китай, россия, визы, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Китай, Россия, Визы, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В МИД России рассказали об условиях транзита через Китай для туристов
В МИД России туристам напомнили об условиях безвизового транзита через Китай