https://ria.ru/20230627/kitay-1880642713.html

В КНР открыли российско-китайский центр поддержки по юридическим вопросам

В КНР открыли российско-китайский центр поддержки по юридическим вопросам - РИА Новости, 27.06.2023

В КНР открыли российско-китайский центр поддержки по юридическим вопросам

Российско-китайский центр поддержки по юридическим вопросам открылся во вторник в городе Муданьцзян в приграничной с Россией китайской провинции Хэйлунцзян,... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T10:13

2023-06-27T10:13

2023-06-27T10:13

россия

муданьцзян

хэйлунцзян

в мире

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ПЕКИН, 27 июн - РИА Новости. Российско-китайский центр поддержки по юридическим вопросам открылся во вторник в городе Муданьцзян в приграничной с Россией китайской провинции Хэйлунцзян, сообщила пресс-служба генконсульства России в Харбине. "Учредителем выступило Управление юстиции Муданьцзяна. Партнерами стали российский Юридический научно-исследовательский центр, Юридический институт Хэйлунцзянского университета, а также несколько десятков ведущих российских и китайских юридических фирм", - говорится в сообщении дипмиссии в Telegram-канале. Сообщается, что филиалы Центра также находятся в городах Суйфэньхэ и Дуннин. В генконсульстве пояснили, что целью создания Центра является предоставление юридических консультаций и правовой поддержки в разрешении споров как физическим, так и юридическим лицам из России и Китая, а оказание услуг осуществляется на безвозмездной основе.

https://ria.ru/20230627/sotrudnichestvo-1880614842.html

россия

муданьцзян

хэйлунцзян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, муданьцзян, хэйлунцзян, в мире