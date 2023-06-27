https://ria.ru/20230627/kitay-1880642713.html
В КНР открыли российско-китайский центр поддержки по юридическим вопросам
В КНР открыли российско-китайский центр поддержки по юридическим вопросам - РИА Новости, 27.06.2023
В КНР открыли российско-китайский центр поддержки по юридическим вопросам
Российско-китайский центр поддержки по юридическим вопросам открылся во вторник в городе Муданьцзян в приграничной с Россией китайской провинции Хэйлунцзян,... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T10:13
2023-06-27T10:13
2023-06-27T10:13
россия
муданьцзян
хэйлунцзян
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ПЕКИН, 27 июн - РИА Новости. Российско-китайский центр поддержки по юридическим вопросам открылся во вторник в городе Муданьцзян в приграничной с Россией китайской провинции Хэйлунцзян, сообщила пресс-служба генконсульства России в Харбине. "Учредителем выступило Управление юстиции Муданьцзяна. Партнерами стали российский Юридический научно-исследовательский центр, Юридический институт Хэйлунцзянского университета, а также несколько десятков ведущих российских и китайских юридических фирм", - говорится в сообщении дипмиссии в Telegram-канале. Сообщается, что филиалы Центра также находятся в городах Суйфэньхэ и Дуннин. В генконсульстве пояснили, что целью создания Центра является предоставление юридических консультаций и правовой поддержки в разрешении споров как физическим, так и юридическим лицам из России и Китая, а оказание услуг осуществляется на безвозмездной основе.
https://ria.ru/20230627/sotrudnichestvo-1880614842.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, муданьцзян, хэйлунцзян, в мире
Россия, Муданьцзян, Хэйлунцзян, В мире
В КНР открыли российско-китайский центр поддержки по юридическим вопросам
В городе Муданьцзян открылся российско-китайский центр поддержки по юридическим вопросам
ПЕКИН, 27 июн - РИА Новости. Российско-китайский центр поддержки по юридическим вопросам открылся во вторник в городе Муданьцзян в приграничной с Россией китайской провинции Хэйлунцзян, сообщила пресс-служба генконсульства России в Харбине.
"Учредителем выступило Управление юстиции Муданьцзяна. Партнерами стали российский Юридический научно-исследовательский центр, Юридический институт Хэйлунцзянского университета, а также несколько десятков ведущих российских и китайских юридических фирм", - говорится в сообщении дипмиссии в Telegram-канале.
Сообщается, что филиалы Центра также находятся в городах Суйфэньхэ и Дуннин.
В генконсульстве пояснили, что целью создания Центра является предоставление юридических консультаций и правовой поддержки в разрешении споров как физическим, так и юридическим лицам из России и Китая
, а оказание услуг осуществляется на безвозмездной основе.
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