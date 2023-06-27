https://ria.ru/20230627/kitay-1880625360.html
Мир не должен вернуться в состояние закрытости, заявил премьер Китая
Мир не должен вернуться в состояние закрытости, заявил премьер Китая - РИА Новости, 27.06.2023
Мир не должен вернуться в состояние закрытости, заявил премьер Китая
Мир не должен и не может вернуться в состояние изолированности и закрытости друг от друга, заявил во вторник премьер Госсовета КНР Ли Цян. РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T08:43
2023-06-27T08:43
2023-06-27T08:43
китай
тяньцзинь
ли цян
в мире
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ПЕКИН, 27 июн – РИА Новости. Мир не должен и не может вернуться в состояние изолированности и закрытости друг от друга, заявил во вторник премьер Госсовета КНР Ли Цян. "Экономическая глобализация является исторической тенденцией, и, хотя в этом процессе мы и сталкиваемся со множеством потрясений, общая тенденция экономической глобализации и ее развития никогда не менялась, особенно в нынешнем ускоренном развитии новых технологий, представленных цифровыми технологиями и искусственным интеллектом, которые создали более благоприятные условия для экономической глобализации", - заявил Ли Цян на церемонии открытия 14-го ежегодного совещания новых мировых лидеров Всемирного экономического форума, также известного как "летний Давос". Он подчеркнул, что "мир не должен и не может вернуться в прошлое состояние изолированности и закрытости друг от друга". "Мы должны следовать веяниям времени, добиваться дальнейшего консенсуса в отношении развития и неуклонно выстраивать мировую экономику открытого типа. Мы решительно выступаем против искусственной политизации торгово-экономических вопросов", - добавил политик. Вместе с тем он подчеркнул необходимость "совместно защищать безопасность, стабильность и бесперебойность глобальных производственных цепочек и цепей поставок, чтобы плоды экономической глобализации могли на более справедливой основе приносить пользу разным странам и разным группам людей". Четырнадцатое ежегодное совещание новых мировых лидеров Всемирного экономического форума, также известное как "летний Давос", открылось во вторник в городе Тяньцзинь на севере Китая. Мероприятие пройдет с 27 по 29 июня под темой "Предпринимательство: движущая сила мировой экономики" и соберет на своей площадке более 1,5 тысячи участников из порядка 90 стран, включая политиков, бизнесменов, представителей аналитических центров, общественных и международных организаций.
https://ria.ru/20230627/kitay-1880624360.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, тяньцзинь, ли цян, в мире
Китай, Тяньцзинь, Ли Цян, В мире
Мир не должен вернуться в состояние закрытости, заявил премьер Китая
Премьер Китая Ли Цян: мир не должен вернуться в состояние изолированности и закрытости
ПЕКИН, 27 июн – РИА Новости. Мир не должен и не может вернуться в состояние изолированности и закрытости друг от друга, заявил во вторник премьер Госсовета КНР Ли Цян.
"Экономическая глобализация является исторической тенденцией, и, хотя в этом процессе мы и сталкиваемся со множеством потрясений, общая тенденция экономической глобализации и ее развития никогда не менялась, особенно в нынешнем ускоренном развитии новых технологий, представленных цифровыми технологиями и искусственным интеллектом, которые создали более благоприятные условия для экономической глобализации", - заявил Ли Цян на церемонии открытия 14-го ежегодного совещания новых мировых лидеров Всемирного экономического форума, также известного как "летний Давос".
Миру нужно действовать сообща, заявил премьер Китая
Он подчеркнул, что "мир не должен и не может вернуться в прошлое состояние изолированности и закрытости друг от друга".
«
"Мы должны следовать веяниям времени, добиваться дальнейшего консенсуса в отношении развития и неуклонно выстраивать мировую экономику открытого типа. Мы решительно выступаем против искусственной политизации торгово-экономических вопросов", - добавил политик.
Вместе с тем он подчеркнул необходимость "совместно защищать безопасность, стабильность и бесперебойность глобальных производственных цепочек и цепей поставок, чтобы плоды экономической глобализации могли на более справедливой основе приносить пользу разным странам и разным группам людей".
Четырнадцатое ежегодное совещание новых мировых лидеров Всемирного экономического форума, также известное как "летний Давос", открылось во вторник в городе Тяньцзинь
на севере Китая. Мероприятие пройдет с 27 по 29 июня под темой "Предпринимательство: движущая сила мировой экономики" и соберет на своей площадке более 1,5 тысячи участников из порядка 90 стран, включая политиков, бизнесменов, представителей аналитических центров, общественных и международных организаций.
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