https://ria.ru/20230627/kitay-1880625360.html

Мир не должен вернуться в состояние закрытости, заявил премьер Китая

Мир не должен вернуться в состояние закрытости, заявил премьер Китая - РИА Новости, 27.06.2023

Мир не должен вернуться в состояние закрытости, заявил премьер Китая

Мир не должен и не может вернуться в состояние изолированности и закрытости друг от друга, заявил во вторник премьер Госсовета КНР Ли Цян. РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T08:43

2023-06-27T08:43

2023-06-27T08:43

китай

тяньцзинь

ли цян

в мире

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ПЕКИН, 27 июн – РИА Новости. Мир не должен и не может вернуться в состояние изолированности и закрытости друг от друга, заявил во вторник премьер Госсовета КНР Ли Цян. "Экономическая глобализация является исторической тенденцией, и, хотя в этом процессе мы и сталкиваемся со множеством потрясений, общая тенденция экономической глобализации и ее развития никогда не менялась, особенно в нынешнем ускоренном развитии новых технологий, представленных цифровыми технологиями и искусственным интеллектом, которые создали более благоприятные условия для экономической глобализации", - заявил Ли Цян на церемонии открытия 14-го ежегодного совещания новых мировых лидеров Всемирного экономического форума, также известного как "летний Давос". Он подчеркнул, что "мир не должен и не может вернуться в прошлое состояние изолированности и закрытости друг от друга". "Мы должны следовать веяниям времени, добиваться дальнейшего консенсуса в отношении развития и неуклонно выстраивать мировую экономику открытого типа. Мы решительно выступаем против искусственной политизации торгово-экономических вопросов", - добавил политик. Вместе с тем он подчеркнул необходимость "совместно защищать безопасность, стабильность и бесперебойность глобальных производственных цепочек и цепей поставок, чтобы плоды экономической глобализации могли на более справедливой основе приносить пользу разным странам и разным группам людей". Четырнадцатое ежегодное совещание новых мировых лидеров Всемирного экономического форума, также известное как "летний Давос", открылось во вторник в городе Тяньцзинь на севере Китая. Мероприятие пройдет с 27 по 29 июня под темой "Предпринимательство: движущая сила мировой экономики" и соберет на своей площадке более 1,5 тысячи участников из порядка 90 стран, включая политиков, бизнесменов, представителей аналитических центров, общественных и международных организаций.

https://ria.ru/20230627/kitay-1880624360.html

https://ria.ru/20230627/sotrudnichestvo-1880614842.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, тяньцзинь, ли цян, в мире