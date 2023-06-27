https://ria.ru/20230627/kipr-1880635314.html
Туроператоры рассказали о низких ценах на путевки на Кипр
Туроператоры рассказали о низких ценах на путевки на Кипр - РИА Новости, 27.06.2023
Туроператоры рассказали о низких ценах на путевки на Кипр
Туроператоры рассказали, что спрос на туры на Кипр с перелетом через Кувейт растет, оформление визы занимает пять дней, но лучше это делать через компании,... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T11:15
2023-06-27T11:15
2023-06-27T11:15
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
кипр
визы
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отдых на море
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Туроператоры рассказали, что спрос на туры на Кипр с перелетом через Кувейт растет, оформление визы занимает пять дней, но лучше это делать через компании, сообщает RTN.Рейсы Jazeera Airways на Кипр со стыковкой в Кувейте стартовали 29 апреля, и, по мере приближения к высокому сезону, спрос на направление набирает обороты."Закрываем свои блоки через Кувейт вовремя, вылеты в июне загружены уже на 50 процентов. Но, безусловно, на продажи влияют несколько факторов: наличие других открытых направлений с прямым перелетом и необходимость оформления визы, так как для некоторых туристов это все же отталкивающий фактор", – сообщила PR-директор компании Tez Tour Жанна Богачева.В компании "Русский Экспресс" отметили, что на старте полетной программы в конце апреля продажи шли со скрипом, но сейчас туры берут гораздо активнее, рейс заполняется быстрее – чувствуется, что рынок вошел в сезон.Глубина продаж туров на Кипр достигает в среднем три-четыре недели, есть брони и на август, растет количество заявок на осень. Чаще всего спрашивают курорты Айя-Напа, Лимассол и Протарас. Отели – категории "четыре и пять звезд".По словам руководителя по связям с общественностью компании Fun&Sun Ольги Ивановой, на курорте Протарас недельное проживание в отеле Captain Pier категории "четыре звезды" обойдется от 48 тысяч рублей на человека "Это очень хорошее предложение, учитывая включенный перелет", – считает эксперт.Как рассказала Богачева, у организованных туристов не возникает проблем с оформлением виз. "Для них срок подачи на визу составляет пять рабочих дней, не считая дня подачи документов и дня вылета. С отказами мы не сталкивались", – уточнила представитель Tez Tour.По словам директора по развитию компании ICS Travel Group Оксаны Волкановой, некоторые проблемы возникают при самостоятельной подаче документов. В консульстве страны нет электронной записи, все организовано самими туристами. Журнал записи передают из рук в руки, кто уже прошел – объясняет подробности следующим соискателям, иногда приходится дежурить ночами.Эксперт пояснила, что в день в консульство приходят от 20 до 100 человек, при этом всех делят на категории: по очереди, срочно, для тех, кто из дальних городов и тех, кто с маленькими детьми.Это приводит к тому, что можно и не попасть на прием в день записи. Эксперты подчеркивают, что лучше делать визу через туроператора.
https://ria.ru/20230626/plyazh-1880554752.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, кипр, визы, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Кипр, Визы, куда можно лететь, Отдых на море
Туроператоры рассказали о низких ценах на путевки на Кипр
Туроператоры рассказали, как продаются путевки на Кипр и почему сложно самим сделать визы
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости.
Туроператоры рассказали, что спрос на туры на Кипр с перелетом через Кувейт растет, оформление визы занимает пять дней, но лучше это делать через компании, сообщает
RTN.
Рейсы Jazeera Airways на Кипр со стыковкой в Кувейте стартовали 29 апреля, и, по мере приближения к высокому сезону, спрос на направление набирает обороты.
"Закрываем свои блоки через Кувейт вовремя, вылеты в июне загружены уже на 50 процентов. Но, безусловно, на продажи влияют несколько факторов: наличие других открытых направлений с прямым перелетом и необходимость оформления визы, так как для некоторых туристов это все же отталкивающий фактор", – сообщила PR-директор компании Tez Tour
Жанна Богачева.
В компании "Русский Экспресс" отметили, что на старте полетной программы в конце апреля продажи шли со скрипом, но сейчас туры берут гораздо активнее, рейс заполняется быстрее – чувствуется, что рынок вошел в сезон.
Глубина продаж туров на Кипр достигает в среднем три-четыре недели, есть брони и на август, растет количество заявок на осень. Чаще всего спрашивают курорты Айя-Напа, Лимассол и Протарас. Отели – категории "четыре и пять звезд".
По словам руководителя по связям с общественностью компании Fun&Sun Ольги Ивановой, на курорте Протарас недельное проживание в отеле Captain Pier категории "четыре звезды" обойдется от 48 тысяч рублей на человека "Это очень хорошее предложение, учитывая включенный перелет", – считает эксперт.
Как рассказала Богачева, у организованных туристов не возникает проблем с оформлением виз. "Для них срок подачи на визу составляет пять рабочих дней, не считая дня подачи документов и дня вылета. С отказами мы не сталкивались", – уточнила представитель Tez Tour.
По словам директора по развитию компании ICS Travel Group Оксаны Волкановой, некоторые проблемы возникают при самостоятельной подаче документов. В консульстве страны нет электронной записи, все организовано самими туристами. Журнал записи передают из рук в руки, кто уже прошел – объясняет подробности следующим соискателям, иногда приходится дежурить ночами.
Эксперт пояснила, что в день в консульство приходят от 20 до 100 человек, при этом всех делят на категории: по очереди, срочно, для тех, кто из дальних городов и тех, кто с маленькими детьми.
Это приводит к тому, что можно и не попасть на прием в день записи. Эксперты подчеркивают, что лучше делать визу через туроператора.
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