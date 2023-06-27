https://ria.ru/20230627/kazakhstan-1880660567.html

Из Сочи стартуют новые рейсы за рубеж

Из Сочи стартуют новые рейсы за рубеж - РИА Новости, 27.06.2023

Из Сочи стартуют новые рейсы за рубеж

С 28 июня 2023 года возобновляются прямые регулярные полеты из Сочи в Алма-Ату, сообщает пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T12:20

2023-06-27T12:20

2023-06-27T12:20

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. С 28 июня 2023 года возобновляются прямые регулярные полеты из Сочи в Алма-Ату, сообщает пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан."В рамках работы по расширению географии полетов и увеличению количества международных рейсов Комитетом гражданской авиации МИИР РК проработан вопрос расширения авиасообщения между Казахстаном и Россией", – говорится в сообщении.Авиакомпания "Азимут" с 28 июня 2023 года возобновляет регулярные пассажирские полеты по маршруту между Сочи и Алма-Атой. Перевозки будут выполняться с частотой один рейс в неделю по четвергам на воздушных судах типа Sukhoi Superjet-95.В министерстве добавляют, что возобновление авиасообщений будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового, туристического и культурного сотрудничества между странами.

https://ria.ru/20230608/gory-1876938165.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, сочи, казахстан, алма-ата