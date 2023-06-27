Рейтинг@Mail.ru
На Украине с 1 июля прекращается действие карантина из-за коронавируса - РИА Новости, 27.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:23 27.06.2023 (обновлено: 19:25 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/karantin-1880781467.html
На Украине с 1 июля прекращается действие карантина из-за коронавируса
На Украине с 1 июля прекращается действие карантина из-за коронавируса - РИА Новости, 27.06.2023
На Украине с 1 июля прекращается действие карантина из-за коронавируса
Действие карантина из-за коронавируса на Украине будет прекращено с 1 июля, сообщил во вторник премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T19:23
2023-06-27T19:25
в мире
здоровье - общество
украина
денис шмыгаль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155300/21/1553002124_0:4:2320:1309_1920x0_80_0_0_e12f8cfaea1111d1465247c5756f1d04.jpg
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Действие карантина из-за коронавируса на Украине будет прекращено с 1 июля, сообщил во вторник премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. "С 1 июля завершаем действие карантина и режима чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса", - написал Шмыгаль в своем телеграм-канале. Кабинет министров Украины ввел карантин в связи с коронавирусом еще 25 марта 2020 года. НА протяжении всего времени его периодически продлевали, ужесточали, затем смягчали. Последний раз его продлили в апреле текущего года на два месяца, его срок истекает 30 июня.
https://ria.ru/20230602/ptitsy-1876485906.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155300/21/1553002124_289:0:2040:1313_1920x0_80_0_0_57aecb087dc0e4a80c84f1834cb243fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, здоровье - общество, украина, денис шмыгаль
В мире, Здоровье - Общество, Украина, Денис Шмыгаль
На Украине с 1 июля прекращается действие карантина из-за коронавируса

Кабмин Украины заявил о прекращении действия карантина из-за коронавируса с первого июля

© РИА Новости / СтрингерЗдание Кабинета министров Украины в Киеве
Здание Кабинета министров Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Стрингер
Здание Кабинета министров Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Действие карантина из-за коронавируса на Украине будет прекращено с 1 июля, сообщил во вторник премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"С 1 июля завершаем действие карантина и режима чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса", - написал Шмыгаль в своем телеграм-канале.
Кабинет министров Украины ввел карантин в связи с коронавирусом еще 25 марта 2020 года. НА протяжении всего времени его периодически продлевали, ужесточали, затем смягчали. Последний раз его продлили в апреле текущего года на два месяца, его срок истекает 30 июня.
Руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
Выпуск птиц на природные территории Москвы пока не проходит из-за карантина
2 июня, 14:49
 
В миреЗдоровье - ОбществоУкраинаДенис Шмыгаль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала