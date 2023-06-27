https://ria.ru/20230627/karantin-1880781467.html
На Украине с 1 июля прекращается действие карантина из-за коронавируса
На Украине с 1 июля прекращается действие карантина из-за коронавируса - РИА Новости, 27.06.2023
На Украине с 1 июля прекращается действие карантина из-за коронавируса
Действие карантина из-за коронавируса на Украине будет прекращено с 1 июля, сообщил во вторник премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T19:23
2023-06-27T19:23
2023-06-27T19:25
в мире
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украина
денис шмыгаль
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Действие карантина из-за коронавируса на Украине будет прекращено с 1 июля, сообщил во вторник премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. "С 1 июля завершаем действие карантина и режима чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса", - написал Шмыгаль в своем телеграм-канале. Кабинет министров Украины ввел карантин в связи с коронавирусом еще 25 марта 2020 года. НА протяжении всего времени его периодически продлевали, ужесточали, затем смягчали. Последний раз его продлили в апреле текущего года на два месяца, его срок истекает 30 июня.
https://ria.ru/20230602/ptitsy-1876485906.html
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в мире, здоровье - общество, украина, денис шмыгаль
В мире, Здоровье - Общество, Украина, Денис Шмыгаль
На Украине с 1 июля прекращается действие карантина из-за коронавируса
Кабмин Украины заявил о прекращении действия карантина из-за коронавируса с первого июля
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Действие карантина из-за коронавируса на Украине будет прекращено с 1 июля, сообщил во вторник премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"С 1 июля завершаем действие карантина и режима чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса", - написал Шмыгаль в своем телеграм-канале.
Кабинет министров Украины ввел карантин в связи с коронавирусом еще 25 марта 2020 года. НА протяжении всего времени его периодически продлевали, ужесточали, затем смягчали. Последний раз его продлили в апреле текущего года на два месяца, его срок истекает 30 июня.
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