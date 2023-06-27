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На Украине с 1 июля прекращается действие карантина из-за коронавируса

На Украине с 1 июля прекращается действие карантина из-за коронавируса - РИА Новости, 27.06.2023

На Украине с 1 июля прекращается действие карантина из-за коронавируса

Действие карантина из-за коронавируса на Украине будет прекращено с 1 июля, сообщил во вторник премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T19:23

2023-06-27T19:23

2023-06-27T19:25

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здоровье - общество

украина

денис шмыгаль

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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Действие карантина из-за коронавируса на Украине будет прекращено с 1 июля, сообщил во вторник премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. "С 1 июля завершаем действие карантина и режима чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса", - написал Шмыгаль в своем телеграм-канале. Кабинет министров Украины ввел карантин в связи с коронавирусом еще 25 марта 2020 года. НА протяжении всего времени его периодически продлевали, ужесточали, затем смягчали. Последний раз его продлили в апреле текущего года на два месяца, его срок истекает 30 июня.

https://ria.ru/20230602/ptitsy-1876485906.html

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в мире, здоровье - общество, украина, денис шмыгаль