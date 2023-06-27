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Бойцы "Ахмата" предотвратили прорыв украинской ДРГ в Белгородскую область - РИА Новости, 27.06.2023
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15:30 27.06.2023 (обновлено: 15:44 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/kadyrov-1880729448.html
Бойцы "Ахмата" предотвратили прорыв украинской ДРГ в Белгородскую область
Бойцы "Ахмата" предотвратили прорыв украинской ДРГ в Белгородскую область - РИА Новости, 27.06.2023
Бойцы "Ахмата" предотвратили прорыв украинской ДРГ в Белгородскую область
В Белгородской области бойцы "Ахмата" предотвратили попытку прорыва украинской диверсионно-разведывательной группы, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T15:30
2023-06-27T15:44
белгородская область
россия
шатойский район
рамзан кадыров
безопасность
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ГРОЗНЫЙ, 27 июн — РИА Новости. В Белгородской области бойцы "Ахмата" предотвратили попытку прорыва украинской диверсионно-разведывательной группы, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале. "Накануне, собрав всю необходимую разведывательную информацию, наши бойцы успешно накрыли артиллерийским огнем вражескую группу в зоне своей ответственности. Действуя на опережение, они предотвратили попытку украинской ДРГ прорваться к нашим позициям и уничтожили врага", — рассказал он.Как отметил Кадыров, начальники отделов МВД по Курчалоевскому и Шатойскому районам Чечни Рустам Агуев и Гайрбек Делимханов "всегда очень тщательно продумывают противодействие противнику", благодаря чему бойцам "Ахмата" удается эффективно решать боевые задачи в направлении Щетиновки и Богун-Городка.В середине июня глава Чечни сообщал, что бойцы батальона "Запад-Ахмат" приступили к охране госграницы в Белгородской области. В конце мая украинская ДРГ прорвалась через границу и зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. Российские военные отразили атаку и уничтожили более 70 боевиков, четыре бронемашины и пять пикапов. Как отметил губернатор Вячеслав Гладков, погиб один житель села Козинка, еще 13 человек получили ранения. СК возбудил уголовное дело по шести статьям, в том числе о терроризме.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует желтый уровень террористической опасности. Особенно часты атаки диверсантов на приграничные округа — Шебекинский и Грайворонский.
https://ria.ru/20230620/dobrovoltsy-1879322203.html
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белгородская область, россия, шатойский район, рамзан кадыров, безопасность
Белгородская область, Россия, Шатойский район, Рамзан Кадыров, Безопасность
Бойцы "Ахмата" предотвратили прорыв украинской ДРГ в Белгородскую область

Кадыров заявил о предотвращении попытки украинской ДРГ прорваться в Белгородскую область

© РИА Новости / пресс-служба главы Чеченской Республики | Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / пресс-служба главы Чеченской Республики
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров . Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 27 июн — РИА Новости. В Белгородской области бойцы "Ахмата" предотвратили попытку прорыва украинской диверсионно-разведывательной группы, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.
«
"Накануне, собрав всю необходимую разведывательную информацию, наши бойцы успешно накрыли артиллерийским огнем вражескую группу в зоне своей ответственности. Действуя на опережение, они предотвратили попытку украинской ДРГ прорваться к нашим позициям и уничтожили врага", — рассказал он.
Как отметил Кадыров, начальники отделов МВД по Курчалоевскому и Шатойскому районам Чечни Рустам Агуев и Гайрбек Делимханов "всегда очень тщательно продумывают противодействие противнику", благодаря чему бойцам "Ахмата" удается эффективно решать боевые задачи в направлении Щетиновки и Богун-Городка.
В середине июня глава Чечни сообщал, что бойцы батальона "Запад-Ахмат" приступили к охране госграницы в Белгородской области.
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В конце мая украинская ДРГ прорвалась через границу и зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. Российские военные отразили атаку и уничтожили более 70 боевиков, четыре бронемашины и пять пикапов. Как отметил губернатор Вячеслав Гладков, погиб один житель села Козинка, еще 13 человек получили ранения. СК возбудил уголовное дело по шести статьям, в том числе о терроризме.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует желтый уровень террористической опасности. Особенно часты атаки диверсантов на приграничные округа — Шебекинский и Грайворонский.
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Белгородская областьРоссияШатойский районРамзан КадыровБезопасность
 
 
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