Бойцы "Ахмата" предотвратили прорыв украинской ДРГ в Белгородскую область
Кадыров заявил о предотвращении попытки украинской ДРГ прорваться в Белгородскую область
© РИА Новости / пресс-служба главы Чеченской Республики | Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров . Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 27 июн — РИА Новости. В Белгородской области бойцы "Ахмата" предотвратили попытку прорыва украинской диверсионно-разведывательной группы, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.
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"Накануне, собрав всю необходимую разведывательную информацию, наши бойцы успешно накрыли артиллерийским огнем вражескую группу в зоне своей ответственности. Действуя на опережение, они предотвратили попытку украинской ДРГ прорваться к нашим позициям и уничтожили врага", — рассказал он.
Как отметил Кадыров, начальники отделов МВД по Курчалоевскому и Шатойскому районам Чечни Рустам Агуев и Гайрбек Делимханов "всегда очень тщательно продумывают противодействие противнику", благодаря чему бойцам "Ахмата" удается эффективно решать боевые задачи в направлении Щетиновки и Богун-Городка.
В середине июня глава Чечни сообщал, что бойцы батальона "Запад-Ахмат" приступили к охране госграницы в Белгородской области.
В конце мая украинская ДРГ прорвалась через границу и зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. Российские военные отразили атаку и уничтожили более 70 боевиков, четыре бронемашины и пять пикапов. Как отметил губернатор Вячеслав Гладков, погиб один житель села Козинка, еще 13 человек получили ранения. СК возбудил уголовное дело по шести статьям, в том числе о терроризме.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует желтый уровень террористической опасности. Особенно часты атаки диверсантов на приграничные округа — Шебекинский и Грайворонский.