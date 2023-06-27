https://ria.ru/20230627/kadyrov-1880729448.html

Бойцы "Ахмата" предотвратили прорыв украинской ДРГ в Белгородскую область

Бойцы "Ахмата" предотвратили прорыв украинской ДРГ в Белгородскую область - РИА Новости, 27.06.2023

Бойцы "Ахмата" предотвратили прорыв украинской ДРГ в Белгородскую область

В Белгородской области бойцы "Ахмата" предотвратили попытку прорыва украинской диверсионно-разведывательной группы, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T15:30

2023-06-27T15:30

2023-06-27T15:44

белгородская область

россия

шатойский район

рамзан кадыров

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775123999_0:0:1233:694_1920x0_80_0_0_6bbce8eeb4ff361d38f2b3534ef36ee0.jpg

ГРОЗНЫЙ, 27 июн — РИА Новости. В Белгородской области бойцы "Ахмата" предотвратили попытку прорыва украинской диверсионно-разведывательной группы, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале. "Накануне, собрав всю необходимую разведывательную информацию, наши бойцы успешно накрыли артиллерийским огнем вражескую группу в зоне своей ответственности. Действуя на опережение, они предотвратили попытку украинской ДРГ прорваться к нашим позициям и уничтожили врага", — рассказал он.Как отметил Кадыров, начальники отделов МВД по Курчалоевскому и Шатойскому районам Чечни Рустам Агуев и Гайрбек Делимханов "всегда очень тщательно продумывают противодействие противнику", благодаря чему бойцам "Ахмата" удается эффективно решать боевые задачи в направлении Щетиновки и Богун-Городка.В середине июня глава Чечни сообщал, что бойцы батальона "Запад-Ахмат" приступили к охране госграницы в Белгородской области. В конце мая украинская ДРГ прорвалась через границу и зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. Российские военные отразили атаку и уничтожили более 70 боевиков, четыре бронемашины и пять пикапов. Как отметил губернатор Вячеслав Гладков, погиб один житель села Козинка, еще 13 человек получили ранения. СК возбудил уголовное дело по шести статьям, в том числе о терроризме.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует желтый уровень террористической опасности. Особенно часты атаки диверсантов на приграничные округа — Шебекинский и Грайворонский.

https://ria.ru/20230620/dobrovoltsy-1879322203.html

https://ria.ru/20230625/boytsy-1880303712.html

белгородская область

россия

шатойский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белгородская область, россия, шатойский район, рамзан кадыров, безопасность