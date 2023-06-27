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МИД вызвал временного поверенного в делах Израиля в России - РИА Новости, 27.06.2023
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18:16 27.06.2023 (обновлено: 18:57 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/izrail-1880767840.html
МИД вызвал временного поверенного в делах Израиля в России
МИД вызвал временного поверенного в делах Израиля в России - РИА Новости, 27.06.2023
МИД вызвал временного поверенного в делах Израиля в России
В МИД России вызвали временного поверенного в делах Израиля Ронена Крауса из-за высказываний посла страны в Киеве Михаила Бродского о нацистских героях на... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T18:16
2023-06-27T18:57
израиль
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
степан бандера
россия
роман шухевич
киев
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В МИД России вызвали временного поверенного в делах Израиля Ронена Крауса из-за высказываний посла страны в Киеве Михаила Бродского о нацистских героях на Украине, сообщили на сайте ведомства."Внимание израильского представителя было привлечено к публичным высказываниям посла Израиля в Киеве Михаила Бродского, в подаче которого процесс обеления бывших пособников нацистов на Украине остановить невозможно и взаимодействие с украинскими властями не следует увязывать с темой героизации Степана Бандеры и его сторонников", — говорится в публикации.Министерство призвало израильских коллег дать однозначную оценку тем, кто, поощряя русофобские настроения, вдохновляется делами военных преступников — Степана Бандеры и Романа Шухевича. Они запятнали свои руки в крови сотен тысяч невинных жертв, в том числе евреев, напомнили российские дипломаты.В ведомстве подчеркнули, что Россия и Израиль сделали многое для борьбы с переписыванием истории и прославлением последователей нацистов, и предложили продолжить работать в этом направлении.Кроме того, дипломаты обсудили с Роненом Краусом вопросы отношений Израиля и России, подтвердив настрой на их дальнейшее развитие.В интервью интернет-порталу ITON-TV Михаил Бродский заявил, что отношение многих стран к таким личностям, как Степан Бандера, Роман Шухевич и Андрей Мельник, значительно отличается от взгляда граждан Украины. Израильский дипломат признал, что "эти люди поддерживали идеологию нацизма, хотели видеть Украину без евреев, так же как без поляков, без коммунистов". В то же время "для большинства украинцев — это герои, которые боролись за независимость, и остановить этот процесс сегодня невозможно", считает Бродский.В итоге посол призвал не увязывать оказание помощи Киеву с тем, что "Украина перестанет переименовывать улицы или называть героями Бандеру или Мельника".
https://ria.ru/20230622/posol-1879877346.html
https://ria.ru/20230620/ukraina-1879422106.html
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израиль, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, степан бандера, россия, роман шухевич, киев, андрей мельник
Израиль, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Украина, Степан Бандера, Россия, Роман Шухевич, Киев, Андрей Мельник
МИД вызвал временного поверенного в делах Израиля в России

МИД вызвал временного поверенного в делах Израиля в России из-за слов посла страны в Киеве

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание посольства Израиля в Москве
Здание посольства Израиля в Москве - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Здание посольства Израиля в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В МИД России вызвали временного поверенного в делах Израиля Ронена Крауса из-за высказываний посла страны в Киеве Михаила Бродского о нацистских героях на Украине, сообщили на сайте ведомства.
«
"Внимание израильского представителя было привлечено к публичным высказываниям посла Израиля в Киеве Михаила Бродского, в подаче которого процесс обеления бывших пособников нацистов на Украине остановить невозможно и взаимодействие с украинскими властями не следует увязывать с темой героизации Степана Бандеры и его сторонников", — говорится в публикации.
Министерство призвало израильских коллег дать однозначную оценку тем, кто, поощряя русофобские настроения, вдохновляется делами военных преступников — Степана Бандеры и Романа Шухевича. Они запятнали свои руки в крови сотен тысяч невинных жертв, в том числе евреев, напомнили российские дипломаты.
В ведомстве подчеркнули, что Россия и Израиль сделали многое для борьбы с переписыванием истории и прославлением последователей нацистов, и предложили продолжить работать в этом направлении.
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Кроме того, дипломаты обсудили с Роненом Краусом вопросы отношений Израиля и России, подтвердив настрой на их дальнейшее развитие.
В интервью интернет-порталу ITON-TV Михаил Бродский заявил, что отношение многих стран к таким личностям, как Степан Бандера, Роман Шухевич и Андрей Мельник, значительно отличается от взгляда граждан Украины. Израильский дипломат признал, что "эти люди поддерживали идеологию нацизма, хотели видеть Украину без евреев, так же как без поляков, без коммунистов". В то же время "для большинства украинцев — это герои, которые боролись за независимость, и остановить этот процесс сегодня невозможно", считает Бродский.
В итоге посол призвал не увязывать оказание помощи Киеву с тем, что "Украина перестанет переименовывать улицы или называть героями Бандеру или Мельника".
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ИзраильВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)УкраинаСтепан БандераРоссияРоман ШухевичКиевАндрей Мельник
 
 
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