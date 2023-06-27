https://ria.ru/20230627/izrail-1880767840.html

МИД вызвал временного поверенного в делах Израиля в России

МИД вызвал временного поверенного в делах Израиля в России - РИА Новости, 27.06.2023

МИД вызвал временного поверенного в делах Израиля в России

В МИД России вызвали временного поверенного в делах Израиля Ронена Крауса из-за высказываний посла страны в Киеве Михаила Бродского о нацистских героях на... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T18:16

2023-06-27T18:16

2023-06-27T18:57

израиль

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

украина

степан бандера

россия

роман шухевич

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152881/74/1528817451_0:257:3184:2048_1920x0_80_0_0_e521eea00f617928723f7261f50673b6.jpg

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В МИД России вызвали временного поверенного в делах Израиля Ронена Крауса из-за высказываний посла страны в Киеве Михаила Бродского о нацистских героях на Украине, сообщили на сайте ведомства."Внимание израильского представителя было привлечено к публичным высказываниям посла Израиля в Киеве Михаила Бродского, в подаче которого процесс обеления бывших пособников нацистов на Украине остановить невозможно и взаимодействие с украинскими властями не следует увязывать с темой героизации Степана Бандеры и его сторонников", — говорится в публикации.Министерство призвало израильских коллег дать однозначную оценку тем, кто, поощряя русофобские настроения, вдохновляется делами военных преступников — Степана Бандеры и Романа Шухевича. Они запятнали свои руки в крови сотен тысяч невинных жертв, в том числе евреев, напомнили российские дипломаты.В ведомстве подчеркнули, что Россия и Израиль сделали многое для борьбы с переписыванием истории и прославлением последователей нацистов, и предложили продолжить работать в этом направлении.Кроме того, дипломаты обсудили с Роненом Краусом вопросы отношений Израиля и России, подтвердив настрой на их дальнейшее развитие.В интервью интернет-порталу ITON-TV Михаил Бродский заявил, что отношение многих стран к таким личностям, как Степан Бандера, Роман Шухевич и Андрей Мельник, значительно отличается от взгляда граждан Украины. Израильский дипломат признал, что "эти люди поддерживали идеологию нацизма, хотели видеть Украину без евреев, так же как без поляков, без коммунистов". В то же время "для большинства украинцев — это герои, которые боролись за независимость, и остановить этот процесс сегодня невозможно", считает Бродский.В итоге посол призвал не увязывать оказание помощи Киеву с тем, что "Украина перестанет переименовывать улицы или называть героями Бандеру или Мельника".

https://ria.ru/20230622/posol-1879877346.html

https://ria.ru/20230620/ukraina-1879422106.html

израиль

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

израиль, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, степан бандера, россия, роман шухевич, киев, андрей мельник