https://ria.ru/20230627/izrail-1880643310.html

МИД Израиля вызвал посла Украины на разъяснительную беседу 3 июля

МИД Израиля вызвал посла Украины на разъяснительную беседу 3 июля - РИА Новости, 27.06.2023

МИД Израиля вызвал посла Украины на разъяснительную беседу 3 июля

Разъяснительная беседа с послом Украины в Тель-Авиве Евгением Корнийчуком состоится в министерстве иностранных дел Израиля 3 июля, дипломат был вызван в МИД,... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T10:16

2023-06-27T10:16

2023-06-27T10:16

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украина

израиль

биньямин нетаньяху

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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 июн - РИА Новости. Разъяснительная беседа с послом Украины в Тель-Авиве Евгением Корнийчуком состоится в министерстве иностранных дел Израиля 3 июля, дипломат был вызван в МИД, после того как украинская дипломатическая миссия в резкой форме раскритиковала политику правительства еврейского государства по украинскому вопросу, сообщила пресс-служба МИД Израиля во вторник. "В связи с его неоднократными высказываниями против политики Израиля посол Украины Евгений Корничук был вызван на разъяснительную беседу, которая состоится 3 июля в министерстве иностранных дел. Беседу проведет директор политического отдела МИД Ализа Бен-Нун. Это произойдет в продолжение сообщений, которые в последние дни отправлялись по прямому каналу между Иерусалимом и Киевом", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что правительство Израиля продолжает продвигать сотрудничество с Украиной в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями, однако поведение посла не способствует этому. В воскресенье глава МИД Израиля Эли Коэн сообщил, что внешнеполитическое ведомство вызовет Корнийчука для вынесение дипломатического выговора после заявления посольства Украины в Тель-Авиве, в котором позиция Израиля по украинском конфликту была названа "пророссийской", а в адрес правительства еврейского государства содержались упреки по поводу "практически отсутствующей" помощи Киеву. Недавний визит Коэна в Киев в посольстве назвали "бесплодным", а аргументы израильского премьера Биньямина Нетаньяху по поводу причин отказа от поставок оружия Украине - "вымышленными и спекулятивными". После публикации заявления украинского посольства Коэн заявил в интервью израильскому армейскому радио, что Израиль не намерен дискутировать с Киевом по поводу своей политики в вопросах оказания помощи Украине, так как Израиль уже выбрал "правильную сторону истории" и не раз высказывался о своей позиции по украинскому конфликту, в том числе в защиту территориальной целостности Украины. Израиль относится к числу стран, осудивших российскую спецоперацию на Украине, однако предыдущее и нынешнее правительства Израиля последовательно воздерживались от поставок военной помощи и вооружений Киеву, ограничиваясь гуманитарными поставками. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230619/tanki-1879209807.html

https://ria.ru/20230224/podderzhka-1854197578.html

https://ria.ru/20230427/vooruzheniya-1868202811.html

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в мире, украина, израиль, биньямин нетаньяху