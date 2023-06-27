https://ria.ru/20230627/iznasilovanie-1880678096.html

В Петербурге ищут 18-летнего парня, подозреваемого в изнасиловании

В Петербурге ищут 18-летнего парня, подозреваемого в изнасиловании - РИА Новости, 27.06.2023

В Петербурге ищут 18-летнего парня, подозреваемого в изнасиловании

Полиция Московского района Петербурга разыскивает 18-летнего парня, который изнасиловал 15-летнюю девочку на "вписке", сообщил РИА Новости источник, близкий к... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T12:29

2023-06-27T12:29

2023-06-27T12:29

происшествия

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Полиция Московского района Петербурга разыскивает 18-летнего парня, который изнасиловал 15-летнюю девочку на "вписке", сообщил РИА Новости источник, близкий к правоохранительным органам региона. "Заявление в полицию написала мама девочки. В нем она указала, что ее 15-летняя дочь рассказала психологу об изнасиловании в ночь на 23 июня в гостях у 18-летнего парня", - сказал собеседник агентства. По предварительной информации, на домашней вечеринке было несколько гостей, девочка говорила, что ей 15 лет. "По ее словам, они выпили слабоалкогольные коктейли и легли спать. Один из гостей воспользовался этим и совершил изнасилование. Информация проверяется", - добавил источник. Официальным комментарием полиции РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20230615/proisshestvie-1878359920.html

https://ria.ru/20230523/arest-1873608495.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, санкт-петербург