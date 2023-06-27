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В Петербурге ищут 18-летнего парня, подозреваемого в изнасиловании - РИА Новости, 27.06.2023
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12:29 27.06.2023
https://ria.ru/20230627/iznasilovanie-1880678096.html
В Петербурге ищут 18-летнего парня, подозреваемого в изнасиловании
В Петербурге ищут 18-летнего парня, подозреваемого в изнасиловании - РИА Новости, 27.06.2023
В Петербурге ищут 18-летнего парня, подозреваемого в изнасиловании
Полиция Московского района Петербурга разыскивает 18-летнего парня, который изнасиловал 15-летнюю девочку на "вписке", сообщил РИА Новости источник, близкий к... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T12:29
2023-06-27T12:29
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Полиция Московского района Петербурга разыскивает 18-летнего парня, который изнасиловал 15-летнюю девочку на "вписке", сообщил РИА Новости источник, близкий к правоохранительным органам региона. "Заявление в полицию написала мама девочки. В нем она указала, что ее 15-летняя дочь рассказала психологу об изнасиловании в ночь на 23 июня в гостях у 18-летнего парня", - сказал собеседник агентства. По предварительной информации, на домашней вечеринке было несколько гостей, девочка говорила, что ей 15 лет. "По ее словам, они выпили слабоалкогольные коктейли и легли спать. Один из гостей воспользовался этим и совершил изнасилование. Информация проверяется", - добавил источник. Официальным комментарием полиции РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20230615/proisshestvie-1878359920.html
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происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
В Петербурге ищут 18-летнего парня, подозреваемого в изнасиловании

В Петербурге ищут 18-летнего парня, подозреваемого в изнасиловании девушки на "вписке"

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Полиция Московского района Петербурга разыскивает 18-летнего парня, который изнасиловал 15-летнюю девочку на "вписке", сообщил РИА Новости источник, близкий к правоохранительным органам региона.
"Заявление в полицию написала мама девочки. В нем она указала, что ее 15-летняя дочь рассказала психологу об изнасиловании в ночь на 23 июня в гостях у 18-летнего парня", - сказал собеседник агентства.
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По предварительной информации, на домашней вечеринке было несколько гостей, девочка говорила, что ей 15 лет. "По ее словам, они выпили слабоалкогольные коктейли и легли спать. Один из гостей воспользовался этим и совершил изнасилование. Информация проверяется", - добавил источник.
Официальным комментарием полиции РИА Новости пока не располагает.
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