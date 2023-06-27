https://ria.ru/20230627/istoriya-1880749237.html
Матвиенко сообщила о работе ученых над новым учебником истории
Матвиенко сообщила о работе ученых над новым учебником истории - РИА Новости, 27.06.2023
Матвиенко сообщила о работе ученых над новым учебником истории
Историки, учёные и патриоты России ведут работу над новым учебником истории для школьников, заявила во вторник спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T16:58
2023-06-27T16:58
2023-06-27T18:14
общество
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уфа
белоруссия
валентина матвиенко
совет федерации рф
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УФА, 27 июн – РИА Новости. Историки, учёные и патриоты России ведут работу над новым учебником истории для школьников, заявила во вторник спикер Совфеда Валентина Матвиенко. X форум регионов России и Белоруссии проходит 26-28 июня в Уфе. "Считаю, что историю должны преподавать в школах правдивую, объективную и честную. Сейчас такая работа над учебником истории ведется, причем пишут его, естественно, не чиновники, не бюрократы. Пишут настоящие историки, ученые и патриоты Отечества", - сказала парламентарий, обращаясь к участникам проекта "Поезд Памяти", встретившись с ними в Уфе. Она добавила, что в любом государстве были "как светлые, так и мрачные, сложные страницы", о них надо писать честно. "Оппоненты России в настоящее время делают основную ставку на разрушение веры, памяти, традиций и культуры российского народа. Отсюда эта просто средневековая борьба со всем русским. Отсюда эта русофобия, отмена русской культуры. Но даже в самые дикие времена ничего такого не происходило", - заключила Матвиенко.
https://ria.ru/20230623/uchebnik-1879942339.html
https://ria.ru/20230623/kravtsov-1879904000.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, уфа, белоруссия, валентина матвиенко, совет федерации рф
Общество, Россия, Уфа, Белоруссия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Год педагога и наставника
Матвиенко сообщила о работе ученых над новым учебником истории
Спикер Совфеда Матвиенко заявила, что ученые работают над учебником истории для школьников
УФА, 27 июн – РИА Новости. Историки, учёные и патриоты России ведут работу над новым учебником истории для школьников, заявила во вторник спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
X форум регионов России и Белоруссии
проходит 26-28 июня в Уфе
.
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"Считаю, что историю должны преподавать в школах правдивую, объективную и честную. Сейчас такая работа над учебником истории ведется, причем пишут его, естественно, не чиновники, не бюрократы. Пишут настоящие историки, ученые и патриоты Отечества", - сказала парламентарий, обращаясь к участникам проекта "Поезд Памяти", встретившись с ними в Уфе.
Она добавила, что в любом государстве были "как светлые, так и мрачные, сложные страницы", о них надо писать честно.
"Оппоненты России в настоящее время делают основную ставку на разрушение веры, памяти, традиций и культуры российского народа. Отсюда эта просто средневековая борьба со всем русским. Отсюда эта русофобия, отмена русской культуры. Но даже в самые дикие времена ничего такого не происходило", - заключила Матвиенко.
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