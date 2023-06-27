https://ria.ru/20230627/ispytaniya-1880714480.html

Франция впервые испытала управляемый гиперзвуковой боевой блок V-MAX

Франция впервые испытала управляемый гиперзвуковой боевой блок V-MAX - РИА Новости, 27.06.2023

Франция впервые испытала управляемый гиперзвуковой боевой блок V-MAX

Франция в понедельник впервые провела испытания гиперзвукового управляемого боевого блока (УББ) V-MAX, сообщило издание Challenges. РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T14:40

2023-06-27T14:40

2023-06-27T14:40

тулуза

монпелье

франция

флоранс парли

в мире

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ПАРИЖ, 27 июн – РИА Новости. Франция в понедельник впервые провела испытания гиперзвукового управляемого боевого блока (УББ) V-MAX, сообщило издание Challenges. "Генеральная дирекция по вооружениям (DGA) в понедельник вечером впервые испытала прототип гиперзвукового боевого блока V-MAX на испытательном полигоне в Бискарросе в департаменте Ланды на юго-западе Франции", - сообщило издание. Отмечается, что белый след после пролета V-MAX можно было наблюдать в небе Тулузы, Монпелье, в Аквитании и над Страной Басков (север Испании). Двигатель ракеты был разработан компанией ArianeGroup при участии Французской национальной государственной аэрокосмической лаборатории (Onera). УББ способен развивать скорость, превосходящую 6000 км/ч. Для его запуска была специально создана стартовая площадка на полигоне в Бискарросе. Программа разработки гиперзвукового управляемого боевого блока была анонсирована в 2019 году занимавшей тогда пост главы минобороны Франции Флоранс Парли. Она отметила, что "многие страны обладают подобным оружием, больше нельзя ждать". Предполагалось, что первые испытания пройдут в конце 2021 года. Ранее сообщалось, что европейский производитель ракет MBDA планирует разработать прототип системы защиты от гиперзвукового оружия за три года. По данным СМИ, у компании уже есть соглашения с Францией, Италией, Германией и Нидерландами.

https://ria.ru/20230623/raketa-1880058585.html

тулуза

монпелье

франция

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тулуза, монпелье, франция, флоранс парли, в мире