Рейтинг@Mail.ru
Франция впервые испытала управляемый гиперзвуковой боевой блок V-MAX - РИА Новости, 27.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:40 27.06.2023
https://ria.ru/20230627/ispytaniya-1880714480.html
Франция впервые испытала управляемый гиперзвуковой боевой блок V-MAX
Франция впервые испытала управляемый гиперзвуковой боевой блок V-MAX - РИА Новости, 27.06.2023
Франция впервые испытала управляемый гиперзвуковой боевой блок V-MAX
Франция в понедельник впервые провела испытания гиперзвукового управляемого боевого блока (УББ) V-MAX, сообщило издание Challenges. РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T14:40
2023-06-27T14:40
тулуза
монпелье
франция
флоранс парли
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880712072_0:200:1500:1044_1920x0_80_0_0_4ea4c0745f072902de731ab00125a655.jpg
ПАРИЖ, 27 июн – РИА Новости. Франция в понедельник впервые провела испытания гиперзвукового управляемого боевого блока (УББ) V-MAX, сообщило издание Challenges. "Генеральная дирекция по вооружениям (DGA) в понедельник вечером впервые испытала прототип гиперзвукового боевого блока V-MAX на испытательном полигоне в Бискарросе в департаменте Ланды на юго-западе Франции", - сообщило издание. Отмечается, что белый след после пролета V-MAX можно было наблюдать в небе Тулузы, Монпелье, в Аквитании и над Страной Басков (север Испании). Двигатель ракеты был разработан компанией ArianeGroup при участии Французской национальной государственной аэрокосмической лаборатории (Onera). УББ способен развивать скорость, превосходящую 6000 км/ч. Для его запуска была специально создана стартовая площадка на полигоне в Бискарросе. Программа разработки гиперзвукового управляемого боевого блока была анонсирована в 2019 году занимавшей тогда пост главы минобороны Франции Флоранс Парли. Она отметила, что "многие страны обладают подобным оружием, больше нельзя ждать". Предполагалось, что первые испытания пройдут в конце 2021 года. Ранее сообщалось, что европейский производитель ракет MBDA планирует разработать прототип системы защиты от гиперзвукового оружия за три года. По данным СМИ, у компании уже есть соглашения с Францией, Италией, Германией и Нидерландами.
https://ria.ru/20230623/raketa-1880058585.html
тулуза
монпелье
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880712072_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_92cd7ddee24c8ff65a23a599f47ccf21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тулуза, монпелье, франция, флоранс парли, в мире
Тулуза, Монпелье, Франция, Флоранс Парли, В мире
Франция впервые испытала управляемый гиперзвуковой боевой блок V-MAX

Во Франции впервые провели испытания управляемого гиперзвукового боевого блока V-MAX

Кадр видео предполагаемого испытания гиперзвукового боевого блока V-MAX
Кадр видео предполагаемого испытания гиперзвукового боевого блока V-MAX
Кадр видео предполагаемого испытания гиперзвукового боевого блока V-MAX
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 27 июн – РИА Новости. Франция в понедельник впервые провела испытания гиперзвукового управляемого боевого блока (УББ) V-MAX, сообщило издание Challenges.
"Генеральная дирекция по вооружениям (DGA) в понедельник вечером впервые испытала прототип гиперзвукового боевого блока V-MAX на испытательном полигоне в Бискарросе в департаменте Ланды на юго-западе Франции", - сообщило издание.
Отмечается, что белый след после пролета V-MAX можно было наблюдать в небе Тулузы, Монпелье, в Аквитании и над Страной Басков (север Испании).
Двигатель ракеты был разработан компанией ArianeGroup при участии Французской национальной государственной аэрокосмической лаборатории (Onera). УББ способен развивать скорость, превосходящую 6000 км/ч. Для его запуска была специально создана стартовая площадка на полигоне в Бискарросе.
Программа разработки гиперзвукового управляемого боевого блока была анонсирована в 2019 году занимавшей тогда пост главы минобороны Франции Флоранс Парли. Она отметила, что "многие страны обладают подобным оружием, больше нельзя ждать". Предполагалось, что первые испытания пройдут в конце 2021 года.
Ранее сообщалось, что европейский производитель ракет MBDA планирует разработать прототип системы защиты от гиперзвукового оружия за три года. По данным СМИ, у компании уже есть соглашения с Францией, Италией, Германией и Нидерландами.
Ракета-перехватчик SkySonic израильской компании Rafael на выствавке в Ле-Бурже, Франция - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
Израиль представил новую гиперзвуковую ракету
23 июня, 17:24
 
ТулузаМонпельеФранцияФлоранс ПарлиВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала