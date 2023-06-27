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Главком силами правопорядка Ирана встретится с Патрушевым - РИА Новости, 27.06.2023
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12:02 27.06.2023
https://ria.ru/20230627/iran-1880672421.html
Главком силами правопорядка Ирана встретится с Патрушевым
Главком силами правопорядка Ирана встретится с Патрушевым - РИА Новости, 27.06.2023
Главком силами правопорядка Ирана встретится с Патрушевым
Главнокомандующий силами правопорядка Ирана бригадный генерал Ахмад Реза Радан прибыл в Россию с официальным двухдневным визитом, планирует встретиться с... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T12:02
2023-06-27T12:02
в мире
россия
иран
николай патрушев
виктор золотов
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Главнокомандующий силами правопорядка Ирана бригадный генерал Ахмад Реза Радан прибыл в Россию с официальным двухдневным визитом, планирует встретиться с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым, передает агентство IRIB. "Главнокомандующий силами правопорядка Исламской Республики Иран бригадный генерал Ахмад Реза Радан прибыл сегодня утром в московский аэропорт "Внуково", чтобы провести встречи с российскими официальными лицами из сферы безопасности и сил правопорядка", – говорится в сообщении. По информации агентства, главнокомандующий прибыл по официальному приглашению российской стороны для подписания соглашения о сотрудничестве в области правоохранительной деятельности, знакомства с возможностями России в борьбе с организованной преступностью, а также проведения переговоров с рядом высокопоставленных лиц, в числе которых Патрушев и глава Росгвардии Виктор Золотов.
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в мире, россия, иран, николай патрушев, виктор золотов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
В мире, Россия, Иран, Николай Патрушев, Виктор Золотов, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Главком силами правопорядка Ирана встретится с Патрушевым

Главком силами правопорядка Ирана Ахмад Реза Радан проведет встречу с Патрушевым в Москве

© РИА Новости / Алексей Лебедев | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Алексей Лебедев
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Главнокомандующий силами правопорядка Ирана бригадный генерал Ахмад Реза Радан прибыл в Россию с официальным двухдневным визитом, планирует встретиться с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым, передает агентство IRIB.
"Главнокомандующий силами правопорядка Исламской Республики Иран бригадный генерал Ахмад Реза Радан прибыл сегодня утром в московский аэропорт "Внуково", чтобы провести встречи с российскими официальными лицами из сферы безопасности и сил правопорядка", – говорится в сообщении.
По информации агентства, главнокомандующий прибыл по официальному приглашению российской стороны для подписания соглашения о сотрудничестве в области правоохранительной деятельности, знакомства с возможностями России в борьбе с организованной преступностью, а также проведения переговоров с рядом высокопоставленных лиц, в числе которых Патрушев и глава Росгвардии Виктор Золотов.
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В миреРоссияИранНиколай ПатрушевВиктор ЗолотовФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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