https://ria.ru/20230627/iran-1880672421.html
Главком силами правопорядка Ирана встретится с Патрушевым
Главком силами правопорядка Ирана встретится с Патрушевым - РИА Новости, 27.06.2023
Главком силами правопорядка Ирана встретится с Патрушевым
Главнокомандующий силами правопорядка Ирана бригадный генерал Ахмад Реза Радан прибыл в Россию с официальным двухдневным визитом, планирует встретиться с... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T12:02
2023-06-27T12:02
2023-06-27T12:02
в мире
россия
иран
николай патрушев
виктор золотов
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873813046_0:0:3233:1820_1920x0_80_0_0_7c68af780a51629ede4c42f4c987b741.jpg
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Главнокомандующий силами правопорядка Ирана бригадный генерал Ахмад Реза Радан прибыл в Россию с официальным двухдневным визитом, планирует встретиться с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым, передает агентство IRIB. "Главнокомандующий силами правопорядка Исламской Республики Иран бригадный генерал Ахмад Реза Радан прибыл сегодня утром в московский аэропорт "Внуково", чтобы провести встречи с российскими официальными лицами из сферы безопасности и сил правопорядка", – говорится в сообщении. По информации агентства, главнокомандующий прибыл по официальному приглашению российской стороны для подписания соглашения о сотрудничестве в области правоохранительной деятельности, знакомства с возможностями России в борьбе с организованной преступностью, а также проведения переговоров с рядом высокопоставленных лиц, в числе которых Патрушев и глава Росгвардии Виктор Золотов.
https://ria.ru/20230624/myatezh-1880208928.html
россия
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873813046_464:0:3195:2048_1920x0_80_0_0_7ce9001b7b290d7ed36fe4e7e95fd430.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, иран, николай патрушев, виктор золотов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
В мире, Россия, Иран, Николай Патрушев, Виктор Золотов, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Главком силами правопорядка Ирана встретится с Патрушевым
Главком силами правопорядка Ирана Ахмад Реза Радан проведет встречу с Патрушевым в Москве