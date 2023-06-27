https://ria.ru/20230627/iran-1880672421.html

Главком силами правопорядка Ирана встретится с Патрушевым

Главком силами правопорядка Ирана встретится с Патрушевым - РИА Новости, 27.06.2023

Главком силами правопорядка Ирана встретится с Патрушевым

Главнокомандующий силами правопорядка Ирана бригадный генерал Ахмад Реза Радан прибыл в Россию с официальным двухдневным визитом, планирует встретиться с... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T12:02

2023-06-27T12:02

2023-06-27T12:02

в мире

россия

иран

николай патрушев

виктор золотов

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Главнокомандующий силами правопорядка Ирана бригадный генерал Ахмад Реза Радан прибыл в Россию с официальным двухдневным визитом, планирует встретиться с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым, передает агентство IRIB. "Главнокомандующий силами правопорядка Исламской Республики Иран бригадный генерал Ахмад Реза Радан прибыл сегодня утром в московский аэропорт "Внуково", чтобы провести встречи с российскими официальными лицами из сферы безопасности и сил правопорядка", – говорится в сообщении. По информации агентства, главнокомандующий прибыл по официальному приглашению российской стороны для подписания соглашения о сотрудничестве в области правоохранительной деятельности, знакомства с возможностями России в борьбе с организованной преступностью, а также проведения переговоров с рядом высокопоставленных лиц, в числе которых Патрушев и глава Росгвардии Виктор Золотов.

https://ria.ru/20230624/myatezh-1880208928.html

россия

иран

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Дарья Буймова

в мире, россия, иран, николай патрушев, виктор золотов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)