https://ria.ru/20230627/intuitsiya-1880618504.html

Профессор объяснила, почему ИИ не сможет создать гениальное произведение

Профессор объяснила, почему ИИ не сможет создать гениальное произведение - РИА Новости, 27.06.2023

Профессор объяснила, почему ИИ не сможет создать гениальное произведение

Гениальные произведения в различных областях могут создаваться благодаря человеческой интуиции, а искусственный интеллект ею не обладает и не способен,... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T07:03

2023-06-27T07:03

2023-06-27T07:03

татьяна черниговская

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости, Ольга Липич. Гениальные произведения в различных областях могут создаваться благодаря человеческой интуиции, а искусственный интеллект ею не обладает и не способен, например, написать стихи гениальнее Бродского, считает глава Института когнитивных исследований СПбГУ, член-корреспондент РАО профессор Татьяна Черниговская. Об этом она рассказала в интервью РИА Новости. "Искусственный интеллект, машины в функции алгоритмизации, вычисления - нас переиграли. Но зато мы живые существа, у которых есть интуиция, а ее невозможно просчитать, мы - неизвестно, как... Это все из мягких наук. Что можно просчитать в стихах Бродского или гениальной музыке - не то, что делает их гениальными. И как эти стихи и эта музыка попали в голову человека? Ответ: например, интуиция или озарение", - сказала Черниговская. На вопрос, может ли стремительно развивающийся искусственный интеллект написать стихи гениальнее, чем Бродский, собеседница агентства ответила: "Я считаю, что нет". Однако некоторые разработчики ИИ, по ее словам, полагают иначе. "Они скажут: подождите, нейросеть проанализирует всю мировую поэзию, она будет думать-думать - и напишет вам очень приличное стихотворение. Оно, возможно, не будет гениальным, но вполне вероятно, что оно будет из средних стихов от гениев", - добавила Черниговская. При этом, отметила нейроученый, в мире уже сейчас говорят о том, что искусственный интеллект "сам придумал что-то вроде искусственной интуиции". "Машины начинают нас обыгрывать на нашем поле? Программы загоняют человека в шахматный цугцванг. Ведь интуиция - наша гордость… Это уж точно мы, люди", - сказала Черниговская. Отвечая на вопрос, что такое интуиция, она отметила, что определение - "как бы отрицательное". "Все, что нерациональное, все, что не прошло через алгоритм. Это как джокер - когда нечем назвать", - пояснила Черниговская. Нет пока точного определения в естественных науках и для души. "Я считаю, душа - это не та категория, которой наука должна заниматься. Это про другое. Это не значит, что я отрицаю наличие души. Но наука не занимается такими вещами", - сказала Черниговская. Она уверена в реальности воздействия на человека через слово, например путем заговора или проклятия, но естественные науки этого сейчас не объяснят. "Тогда нужен эксперимент в научном смысле: чтобы когда кого-то заговаривают, все это воздействие фиксировалось… Но зафиксировать вы этого сейчас не сможете. Так же, как и душу вы не сможете зафиксировать. Это не значит, что этого нет. Просто это не область естественных наук", - добавила собеседница агентства.

https://ria.ru/20230627/neyroseti-1880617417.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

татьяна черниговская