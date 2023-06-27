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Золотов рассказал об информации о подготовке мятежа из стана Пригожина - РИА Новости, 27.06.2023
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13:42 27.06.2023 (обновлено: 14:29 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/informatsiya-1880697614.html
Золотов рассказал об информации о подготовке мятежа из стана Пригожина
Золотов рассказал об информации о подготовке мятежа из стана Пригожина - РИА Новости, 27.06.2023
Золотов рассказал об информации о подготовке мятежа из стана Пригожина
Глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что до военного мятежа поступала информация о его подготовке "из стана Пригожина". РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T13:42
2023-06-27T14:29
попытка вооруженного мятежа
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
виктор золотов
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что до военного мятежа поступала информация о его подготовке "из стана Пригожина"."...Из стана Пригожина тоже шли такие информационные вбросы. Ну они такие узконаправленные были: о том, что готовится этот мятеж, что он произойдет в период с 22 по 25 число. Что собственно и произошло", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20230627/rosgvardiya-1880693207.html
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попытка вооруженного мятежа, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), виктор золотов
Попытка вооруженного мятежа, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Виктор Золотов
Золотов рассказал об информации о подготовке мятежа из стана Пригожина

Золотов: информация о подготовке мятежа из стана Пригожина поступала до событий 24 июня

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкТанк ЧВК "Вагнер" в воротах цирка в Ростове-на-Дону
Танк ЧВК Вагнер в воротах цирка в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Танк ЧВК "Вагнер" в воротах цирка в Ростове-на-Дону. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что до военного мятежа поступала информация о его подготовке "из стана Пригожина".
"...Из стана Пригожина тоже шли такие информационные вбросы. Ну они такие узконаправленные были: о том, что готовится этот мятеж, что он произойдет в период с 22 по 25 число. Что собственно и произошло", - сказал он журналистам.
Сотрудники полиции и Росгвардии на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
Золотов отметил действия Росгвардии во время попытки вооруженного мятежа
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Попытка вооруженного мятежаФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Виктор Золотов
 
 
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