https://ria.ru/20230627/informatsiya-1880697614.html
Золотов рассказал об информации о подготовке мятежа из стана Пригожина
Золотов рассказал об информации о подготовке мятежа из стана Пригожина - РИА Новости, 27.06.2023
Золотов рассказал об информации о подготовке мятежа из стана Пригожина
Глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что до военного мятежа поступала информация о его подготовке "из стана Пригожина". РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T13:42
2023-06-27T13:42
2023-06-27T14:29
попытка вооруженного мятежа
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
виктор золотов
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что до военного мятежа поступала информация о его подготовке "из стана Пригожина"."...Из стана Пригожина тоже шли такие информационные вбросы. Ну они такие узконаправленные были: о том, что готовится этот мятеж, что он произойдет в период с 22 по 25 число. Что собственно и произошло", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20230627/rosgvardiya-1880693207.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
попытка вооруженного мятежа, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), виктор золотов
Попытка вооруженного мятежа, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Виктор Золотов
Золотов рассказал об информации о подготовке мятежа из стана Пригожина
Золотов: информация о подготовке мятежа из стана Пригожина поступала до событий 24 июня