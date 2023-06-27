https://ria.ru/20230627/informatsiya-1880697614.html

Золотов рассказал об информации о подготовке мятежа из стана Пригожина

Золотов рассказал об информации о подготовке мятежа из стана Пригожина - РИА Новости, 27.06.2023

Золотов рассказал об информации о подготовке мятежа из стана Пригожина

Глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что до военного мятежа поступала информация о его подготовке "из стана Пригожина". РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T13:42

2023-06-27T13:42

2023-06-27T14:29

попытка вооруженного мятежа

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

виктор золотов

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что до военного мятежа поступала информация о его подготовке "из стана Пригожина"."...Из стана Пригожина тоже шли такие информационные вбросы. Ну они такие узконаправленные были: о том, что готовится этот мятеж, что он произойдет в период с 22 по 25 число. Что собственно и произошло", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20230627/rosgvardiya-1880693207.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

попытка вооруженного мятежа, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), виктор золотов