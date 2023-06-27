https://ria.ru/20230627/indeksatsiya-1880606563.html

СМИ: Минтруд запланировал двойную индексацию пенсий в 2025—2026 годах

СМИ: Минтруд запланировал двойную индексацию пенсий в 2025—2026 годах - РИА Новости, 27.06.2023

СМИ: Минтруд запланировал двойную индексацию пенсий в 2025—2026 годах

Министерство труда России предложило индексировать пенсии для неработающих пенсионеров дважды в год в 2025-2026 годах, сообщает РБК со ссылкой на проект бюджета РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T01:42

2023-06-27T01:42

2023-06-27T07:29

рбк (медиагруппа)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600837183_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_93fc024fb0359da27923bd1c4bc6faf2.jpg

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Министерство труда России предложило индексировать пенсии для неработающих пенсионеров дважды в год в 2025-2026 годах, сообщает РБК со ссылкой на проект бюджета Социального фонда на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов."Министерство труда разработало параметры индексации страховой пенсии для неработающих пенсионеров на ближайшую трехлетку, согласно которым в 2025 и 2026 годах она будет происходить в два этапа", - говорится в материале.Пенсии планируется поднять с 1 января 2024 года на 5,3%, в результате чего среднегодовой размер страховой пенсии составит 22 772 рубля. С 1 февраля 2025 года их проиндексируют на 4% и с 1 апреля — еще на 3,8%. В результате средний размер пенсии вырастет до 24 120 рублей. В 2026 году с 1 февраля их проиндексируют на 4%, а с 1 апреля — еще на 2,8%, после чего размер выплат достигнет 25 690 рублей.Минтруд также предлагает параллельно повышать фиксированную выплату к страховой пенсии. Так, с 1 января 2024 года она составит 7968,4 рубля, с 1 февраля 2024 года — 8287,14 рубля, а с 1 апреля — 8602,05 рубля. В 2025 году с 1 февраля фиксированная выплата составит 8946,13 рубля, а с 1 апреля — 9196,62 рубля.Как пишет РБК со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета, в 2024 году соотношение среднегодовой страховой пенсии с прожиточным минимумом пенсионера составит не менее 161,4%. Однако в последующие два года процент снизится до 157,3 и 153,3. Для неработающих пенсионеров этот показатель будет выше — 177,1% в 2024 году и 170,7% в 2026-м.Несмотря на двойную индексацию пенсий, зарплаты, как ожидают в Минтруде, будут расти быстрее: соотношение страховой пенсии и зарплаты уменьшится с 27% в 2024 году до 26,3% в 2026-м.

https://ria.ru/20230611/pensiya-1877469756.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

рбк (медиагруппа), россия