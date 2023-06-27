Украинский суд арестовал имущество жены Медведчука
Суд арестовал имущество жены Медведчука Марченко на сумму более восьми миллионов долларов
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoЖена украинского политика Виктора Медведчука Оксана Марченко
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Жена украинского политика Виктора Медведчука Оксана Марченко. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Бориспольский городской районный суд арестовал земельные участки и базу охоты, принадлежащие жене украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука Оксане Марченко, стоимостью более 303 миллионов гривен (более 8 миллионов долларов), сообщила в своем телеграм-канале во вторник Киевская областная прокуратура.
"Бориспольским горрайонным судом наложен арест на земельные участки лесохозяйственного назначения площадью 9,5 гектара и целостный имущественный комплекс - базу охоты и спортивно-любительской ловли площадью 3021 квадратных метра. Стоимость имущества составляет более 303 миллионов гривен (более 8 миллионов долларов)", - сообщает пресс-служба прокуратуры.
В сообщении утверждается, что земельные участки с имущественным комплексом находятся в собственности и пользовании обществ, фактическими конечными бенефициарными собственниками является "жена экс-депутата – лидера запрещенной на Украине партии "ОПЗЖ" и третьи лица". По данным ведомства, речь идет о жене экс-депутата Верховной рады Виктора Медведчука – Оксане Марченко.
Отмечается, что правоохранители проводят досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением.
Ранее СБУ обвинила Марченко в "финансировании" Росгвардии и МВД России.
Ранее по указу Владимира Зеленского Медведчука лишили украинского гражданства, а в январе Верховная рада лишила его депутатского мандата. Сам Медведчук был передан российской стороне в результате обмена пленными с Украиной. СБУ подозревает Медведчука в госизмене и содействии терроризму. При этом политик заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.
В октябре 2022 года Совет нацбезопасности и обороны Украины одобрил санкционный список, в который попали в том числе Медведчук и его жена.