https://ria.ru/20230627/imuschestvo-1880775673.html

Украинский суд арестовал имущество жены Медведчука

Украинский суд арестовал имущество жены Медведчука - РИА Новости, 27.06.2023

Украинский суд арестовал имущество жены Медведчука

Бориспольский городской районный суд арестовал земельные участки и базу охоты, принадлежащие жене украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука Оксане... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T18:50

2023-06-27T18:50

2023-06-27T18:50

украина

россия

виктор медведчук

оксана марченко

верховная рада украины

служба безопасности украины

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Бориспольский городской районный суд арестовал земельные участки и базу охоты, принадлежащие жене украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука Оксане Марченко, стоимостью более 303 миллионов гривен (более 8 миллионов долларов), сообщила в своем телеграм-канале во вторник Киевская областная прокуратура. "Бориспольским горрайонным судом наложен арест на земельные участки лесохозяйственного назначения площадью 9,5 гектара и целостный имущественный комплекс - базу охоты и спортивно-любительской ловли площадью 3021 квадратных метра. Стоимость имущества составляет более 303 миллионов гривен (более 8 миллионов долларов)", - сообщает пресс-служба прокуратуры. В сообщении утверждается, что земельные участки с имущественным комплексом находятся в собственности и пользовании обществ, фактическими конечными бенефициарными собственниками является "жена экс-депутата – лидера запрещенной на Украине партии "ОПЗЖ" и третьи лица". По данным ведомства, речь идет о жене экс-депутата Верховной рады Виктора Медведчука – Оксане Марченко. Отмечается, что правоохранители проводят досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением. Ранее СБУ обвинила Марченко в "финансировании" Росгвардии и МВД России. Ранее по указу Владимира Зеленского Медведчука лишили украинского гражданства, а в январе Верховная рада лишила его депутатского мандата. Сам Медведчук был передан российской стороне в результате обмена пленными с Украиной. СБУ подозревает Медведчука в госизмене и содействии терроризму. При этом политик заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием. В октябре 2022 года Совет нацбезопасности и обороны Украины одобрил санкционный список, в который попали в том числе Медведчук и его жена.

https://ria.ru/20221130/medvedchuk-1835244299.html

https://ria.ru/20230614/ukraina-1878045863.html

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украина, россия, виктор медведчук, оксана марченко, верховная рада украины, служба безопасности украины, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)