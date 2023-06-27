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Украинский суд арестовал имущество жены Медведчука - РИА Новости, 27.06.2023
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18:50 27.06.2023
https://ria.ru/20230627/imuschestvo-1880775673.html
Украинский суд арестовал имущество жены Медведчука
Украинский суд арестовал имущество жены Медведчука - РИА Новости, 27.06.2023
Украинский суд арестовал имущество жены Медведчука
Бориспольский городской районный суд арестовал земельные участки и базу охоты, принадлежащие жене украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука Оксане... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T18:50
2023-06-27T18:50
украина
россия
виктор медведчук
оксана марченко
верховная рада украины
служба безопасности украины
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Бориспольский городской районный суд арестовал земельные участки и базу охоты, принадлежащие жене украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука Оксане Марченко, стоимостью более 303 миллионов гривен (более 8 миллионов долларов), сообщила в своем телеграм-канале во вторник Киевская областная прокуратура. "Бориспольским горрайонным судом наложен арест на земельные участки лесохозяйственного назначения площадью 9,5 гектара и целостный имущественный комплекс - базу охоты и спортивно-любительской ловли площадью 3021 квадратных метра. Стоимость имущества составляет более 303 миллионов гривен (более 8 миллионов долларов)", - сообщает пресс-служба прокуратуры. В сообщении утверждается, что земельные участки с имущественным комплексом находятся в собственности и пользовании обществ, фактическими конечными бенефициарными собственниками является "жена экс-депутата – лидера запрещенной на Украине партии "ОПЗЖ" и третьи лица". По данным ведомства, речь идет о жене экс-депутата Верховной рады Виктора Медведчука – Оксане Марченко. Отмечается, что правоохранители проводят досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением. Ранее СБУ обвинила Марченко в "финансировании" Росгвардии и МВД России. Ранее по указу Владимира Зеленского Медведчука лишили украинского гражданства, а в январе Верховная рада лишила его депутатского мандата. Сам Медведчук был передан российской стороне в результате обмена пленными с Украиной. СБУ подозревает Медведчука в госизмене и содействии терроризму. При этом политик заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием. В октябре 2022 года Совет нацбезопасности и обороны Украины одобрил санкционный список, в который попали в том числе Медведчук и его жена.
https://ria.ru/20221130/medvedchuk-1835244299.html
https://ria.ru/20230614/ukraina-1878045863.html
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украина, россия, виктор медведчук, оксана марченко, верховная рада украины, служба безопасности украины, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Украина, Россия, Виктор Медведчук, Оксана Марченко, Верховная Рада Украины, Служба безопасности Украины, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Украинский суд арестовал имущество жены Медведчука

Суд арестовал имущество жены Медведчука Марченко на сумму более восьми миллионов долларов

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoЖена украинского политика Виктора Медведчука Оксана Марченко
Жена украинского политика Виктора Медведчука Оксана Марченко - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Жена украинского политика Виктора Медведчука Оксана Марченко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Бориспольский городской районный суд арестовал земельные участки и базу охоты, принадлежащие жене украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука Оксане Марченко, стоимостью более 303 миллионов гривен (более 8 миллионов долларов), сообщила в своем телеграм-канале во вторник Киевская областная прокуратура.
"Бориспольским горрайонным судом наложен арест на земельные участки лесохозяйственного назначения площадью 9,5 гектара и целостный имущественный комплекс - базу охоты и спортивно-любительской ловли площадью 3021 квадратных метра. Стоимость имущества составляет более 303 миллионов гривен (более 8 миллионов долларов)", - сообщает пресс-служба прокуратуры.
Флаг Хорватии - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
В Хорватии ФБР обыскало яхту Медведчука
30 ноября 2022, 12:59
В сообщении утверждается, что земельные участки с имущественным комплексом находятся в собственности и пользовании обществ, фактическими конечными бенефициарными собственниками является "жена экс-депутата – лидера запрещенной на Украине партии "ОПЗЖ" и третьи лица". По данным ведомства, речь идет о жене экс-депутата Верховной рады Виктора Медведчука – Оксане Марченко.
Отмечается, что правоохранители проводят досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением.
Ранее СБУ обвинила Марченко в "финансировании" Росгвардии и МВД России.
Ранее по указу Владимира Зеленского Медведчука лишили украинского гражданства, а в январе Верховная рада лишила его депутатского мандата. Сам Медведчук был передан российской стороне в результате обмена пленными с Украиной. СБУ подозревает Медведчука в госизмене и содействии терроризму. При этом политик заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.
В октябре 2022 года Совет нацбезопасности и обороны Украины одобрил санкционный список, в который попали в том числе Медведчук и его жена.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
Режим Зеленского помогает США разорять Украину, заявил Медведчук
14 июня, 14:19
 
УкраинаРоссияВиктор МедведчукОксана МарченкоВерховная Рада УкраиныСлужба безопасности УкраиныФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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