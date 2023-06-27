https://ria.ru/20230627/gosuslugi-1880778147.html

Число поступающих в вузы через "Госуслуги" выросло в три раза

Число поступающих в вузы через "Госуслуги" выросло в три раза - РИА Новости, 27.06.2023

Число поступающих в вузы через "Госуслуги" выросло в три раза

Число поступающих в вузы через "Госуслуги" за первую неделю работы суперсервиса "Поступление в вуз онлайн" составило порядка 75 тысяч абитуриентов, в 3 раза... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T18:59

2023-06-27T18:59

2023-06-27T18:59

россия

казанский (приволжский) федеральный университет

уральский федеральный университет

санкт-петербургский государственный университет

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Число поступающих в вузы через "Госуслуги" за первую неделю работы суперсервиса "Поступление в вуз онлайн" составило порядка 75 тысяч абитуриентов, в 3 раза превысив показатель за аналогичный период 2022 года, следует из сообщения Минцифры РФ. "За первую неделю работы суперсервиса "Поступление в вуз онлайн" порядка 75 тысяч абитуриентов подали более 200 тысяч заявлений по различным направлениям подготовки. Число поступающих через "Госуслуги" в 3 раза больше, чем за тот же период в прошлом году", - говорится в сообщении. По данным Минцифры, самыми популярными направлениям за неделю стали лечебное дело, юриспруденция, педиатрия, стоматология и экономика, а самыми популярными вузами являются РАНХиГС, КФУ, УрФУ, МГУ и СПбГУ. Уточняется, что подать заявление на поступление через "Госуслуги" можно в 1022 вуза страны. Поступающим на бесплатное обучение нужно подать заявление до 25 июля, на платное - не позднее 20 августа.

https://ria.ru/20230616/gosuslugi-1878800601.html

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россия, казанский (приволжский) федеральный университет, уральский федеральный университет, санкт-петербургский государственный университет