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Число поступающих в вузы через "Госуслуги" выросло в три раза - РИА Новости, 27.06.2023
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18:59 27.06.2023
https://ria.ru/20230627/gosuslugi-1880778147.html
Число поступающих в вузы через "Госуслуги" выросло в три раза
Число поступающих в вузы через "Госуслуги" выросло в три раза - РИА Новости, 27.06.2023
Число поступающих в вузы через "Госуслуги" выросло в три раза
Число поступающих в вузы через "Госуслуги" за первую неделю работы суперсервиса "Поступление в вуз онлайн" составило порядка 75 тысяч абитуриентов, в 3 раза... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T18:59
2023-06-27T18:59
россия
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Число поступающих в вузы через "Госуслуги" за первую неделю работы суперсервиса "Поступление в вуз онлайн" составило порядка 75 тысяч абитуриентов, в 3 раза превысив показатель за аналогичный период 2022 года, следует из сообщения Минцифры РФ. "За первую неделю работы суперсервиса "Поступление в вуз онлайн" порядка 75 тысяч абитуриентов подали более 200 тысяч заявлений по различным направлениям подготовки. Число поступающих через "Госуслуги" в 3 раза больше, чем за тот же период в прошлом году", - говорится в сообщении. По данным Минцифры, самыми популярными направлениям за неделю стали лечебное дело, юриспруденция, педиатрия, стоматология и экономика, а самыми популярными вузами являются РАНХиГС, КФУ, УрФУ, МГУ и СПбГУ. Уточняется, что подать заявление на поступление через "Госуслуги" можно в 1022 вуза страны. Поступающим на бесплатное обучение нужно подать заявление до 25 июля, на платное - не позднее 20 августа.
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россия, казанский (приволжский) федеральный университет, уральский федеральный университет, санкт-петербургский государственный университет
Россия, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Уральский федеральный университет, Санкт-Петербургский государственный университет
Число поступающих в вузы через "Госуслуги" выросло в три раза

Минцифры: число поступающих в вузы через "Госуслуги" за год выросло в три раза

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Число поступающих в вузы через "Госуслуги" за первую неделю работы суперсервиса "Поступление в вуз онлайн" составило порядка 75 тысяч абитуриентов, в 3 раза превысив показатель за аналогичный период 2022 года, следует из сообщения Минцифры РФ.
"За первую неделю работы суперсервиса "Поступление в вуз онлайн" порядка 75 тысяч абитуриентов подали более 200 тысяч заявлений по различным направлениям подготовки. Число поступающих через "Госуслуги" в 3 раза больше, чем за тот же период в прошлом году", - говорится в сообщении.
По данным Минцифры, самыми популярными направлениям за неделю стали лечебное дело, юриспруденция, педиатрия, стоматология и экономика, а самыми популярными вузами являются РАНХиГС, КФУ, УрФУ, МГУ и СПбГУ.
Уточняется, что подать заявление на поступление через "Госуслуги" можно в 1022 вуза страны. Поступающим на бесплатное обучение нужно подать заявление до 25 июля, на платное - не позднее 20 августа.
Приложение Госуслуги - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
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РоссияКазанский (Приволжский) федеральный университетУральский федеральный университетСанкт-Петербургский государственный университет
 
 
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