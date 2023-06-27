https://ria.ru/20230627/gosduma-1880716203.html
В Госдуме поддержали Орбана в его оценках статуса Украины
В Госдуме поддержали Орбана в его оценках статуса Украины - РИА Новости, 27.06.2023
В Госдуме поддержали Орбана в его оценках статуса Украины
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет поддержал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в его оценках нынешнего статуса Украины. РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T14:44
2023-06-27T14:44
2023-06-27T14:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет поддержал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в его оценках нынешнего статуса Украины. Ранее Орбан заявил в интервью немецкому изданию Bild, что Украина более не является суверенной страной, а достижение мира зависит от воли США. Ранее он отмечал, что мир на Украине может быть установлен только после переговоров России с США, а Европа упустила свой шанс на посредничество, потому что не смогла обеспечить выполнение минских соглашений. "Орбан совершенно прав. США разрушили экономику и полностью размыли остатки суверенитета Украины, тем самым лишив ее возможности принимать самостоятельные решения. Фактически Незалежная сравнима с лежачим больным на гемодиализе", - сказал РИА Новости Шеремет. При этом депутат призвал украинцев прозреть и вспомнить свои истоки, тем самым сломав "гнусные планы западных империалистов" по физическому уничтожению славянских народов. "Братоубийственная война должна быть прекращена, а энергия и боевой дух направлены на ликвидацию тех, кто стравил наши народы, поделив их по крови", - подчеркнул депутат. По его словам, у России и Украины общий исторический враг, который коварно десятилетиями вынашивал свои вероломные планы и должен понести за свои "подлые деяния самое суровое наказание". "Так поступали наши героические деды, так должны поступить и мы", - подчеркнул депутат. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20230627/ukraina-1880689963.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230616/orban-1878564696.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, сша, михаил шеремет, виктор орбан, госдума рф
В мире, Украина, Россия, США, Михаил Шеремет, Виктор Орбан, Госдума РФ
В Госдуме поддержали Орбана в его оценках статуса Украины
Депутат Госдумы Шеремет поддержал премьера Венгрии Орбана в его оценках статуса Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет поддержал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в его оценках нынешнего статуса Украины.
Ранее Орбан заявил в интервью немецкому изданию Bild, что Украина более не является суверенной страной, а достижение мира зависит от воли США
. Ранее он отмечал, что мир на Украине может быть установлен только после переговоров России
с США, а Европа
упустила свой шанс на посредничество, потому что не смогла обеспечить выполнение минских соглашений.
Орбан назвал Украину несуверенной страной
"Орбан совершенно прав. США разрушили экономику и полностью размыли остатки суверенитета Украины, тем самым лишив ее возможности принимать самостоятельные решения. Фактически Незалежная сравнима с лежачим больным на гемодиализе", - сказал РИА Новости Шеремет.
При этом депутат призвал украинцев прозреть и вспомнить свои истоки, тем самым сломав "гнусные планы западных империалистов" по физическому уничтожению славянских народов. "Братоубийственная война должна быть прекращена, а энергия и боевой дух направлены на ликвидацию тех, кто стравил наши народы, поделив их по крови", - подчеркнул депутат.
По его словам, у России и Украины общий исторический враг, который коварно десятилетиями вынашивал свои вероломные планы и должен понести за свои "подлые деяния самое суровое наказание".
"Так поступали наши героические деды, так должны поступить и мы", - подчеркнул депутат.
Москва
неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев
на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Орбан: только один человек на Западе может остановить украинский конфликт