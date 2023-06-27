https://ria.ru/20230627/gosduma-1880716203.html

В Госдуме поддержали Орбана в его оценках статуса Украины

В Госдуме поддержали Орбана в его оценках статуса Украины - РИА Новости, 27.06.2023

В Госдуме поддержали Орбана в его оценках статуса Украины

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет поддержал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в его оценках нынешнего статуса Украины. РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T14:44

2023-06-27T14:44

2023-06-27T14:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет поддержал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в его оценках нынешнего статуса Украины. Ранее Орбан заявил в интервью немецкому изданию Bild, что Украина более не является суверенной страной, а достижение мира зависит от воли США. Ранее он отмечал, что мир на Украине может быть установлен только после переговоров России с США, а Европа упустила свой шанс на посредничество, потому что не смогла обеспечить выполнение минских соглашений. "Орбан совершенно прав. США разрушили экономику и полностью размыли остатки суверенитета Украины, тем самым лишив ее возможности принимать самостоятельные решения. Фактически Незалежная сравнима с лежачим больным на гемодиализе", - сказал РИА Новости Шеремет. При этом депутат призвал украинцев прозреть и вспомнить свои истоки, тем самым сломав "гнусные планы западных империалистов" по физическому уничтожению славянских народов. "Братоубийственная война должна быть прекращена, а энергия и боевой дух направлены на ликвидацию тех, кто стравил наши народы, поделив их по крови", - подчеркнул депутат. По его словам, у России и Украины общий исторический враг, который коварно десятилетиями вынашивал свои вероломные планы и должен понести за свои "подлые деяния самое суровое наказание". "Так поступали наши героические деды, так должны поступить и мы", - подчеркнул депутат. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20230627/ukraina-1880689963.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230616/orban-1878564696.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, сша, михаил шеремет, виктор орбан, госдума рф