https://ria.ru/20230627/gorlo-1880641918.html

Состояние жительницы Приморья, чье горло пробили стрелой, ухудшилось

Состояние жительницы Приморья, чье горло пробили стрелой, ухудшилось - РИА Новости, 27.06.2023

Состояние жительницы Приморья, чье горло пробили стрелой, ухудшилось

Председатель садового товарищества в поселке Трудовое Приморского края, которой местный житель всадил в шею стрелу из пистолета для подводной охоты, рассказала... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T10:11

2023-06-27T10:11

2023-06-27T10:11

происшествия

приморский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_0:365:2992:2048_1920x0_80_0_0_6990f48ce02510be281d6ce032cb238c.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 27 июн - РИА Новости. Председатель садового товарищества в поселке Трудовое Приморского края, которой местный житель всадил в шею стрелу из пистолета для подводной охоты, рассказала РИА Новости, что врачи обнаружили у нее воспаление и выписку из больницы решено отложить. "Врачи сегодня меня осматривали. Там какое-то воспаление начинается. Изначально мне говорили, что если получится, отпустят пораньше... Сейчас мне врач сказал, что на следующей неделе, скорее всего к концу следующей недели выпустят. Говорит, надо наблюдать за швом", - сказала председатель. По словам собеседницы, для извлечения стрелы пришлось разрезать шею, на которой остался "огромный шрам". Тем не менее пострадавшая считает, что ей улыбнулась удача. "Жизненно важные органы не задеты. Ну, есть подозрения на повреждение лицевого нерва, но это мелочи по сравнению со всем остальным. Поэтому да, мне повезло", - объяснила она. В понедельник в прокуратуре края сообщали, что в поселке Трудовое один приморец нанес 60-процентные ожоги другому местному жителю при помощи горючей жидкости, а потом пробил женщине шею стрелой. Стрелу выпустили из пистолета для подводной охоты, уточнили в УМВД края. Все трое оказались в больнице. Позже местные власти рассказали РИА Новости, что стрела прошла через мышцу, не задев важные органы. Второму пострадавшему также провели операцию, предстоит вторая. Он - сосед и друг "огнеметчика" - случайно попал под руку. Сам же поджигатель, сделавший огнемет из огнетушителя, обжег обе руки. На него завели уголовное дело о покушении на убийство двух человек. Причиной случившегося в краевом СУСК назвали "выявление нерационального использования электричества подозреваемым". Как сообщили агентству в отделе по работе с населением поселка, мужчина, простреливший председателю садового товарищества шею из пистолета для подводной охоты, давно с ней враждует. Он взялся за "оружие" после того, как выяснилось, что он тайно пользуется электроэнергией садового товарищества, сказал знакомый с ситуацией источник РИА Новости.

https://ria.ru/20230626/sopernik-1880547843.html

https://ria.ru/20230626/shalnova-1880443105.html

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, приморский край