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"Банановая республика". Генерал обрушился на Австралию из-за помощи ВСУ - РИА Новости, 27.06.2023
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21:05 27.06.2023
https://ria.ru/20230627/general-1880793223.html
"Банановая республика". Генерал обрушился на Австралию из-за помощи ВСУ
"Банановая республика". Генерал обрушился на Австралию из-за помощи ВСУ - РИА Новости, 27.06.2023
"Банановая республика". Генерал обрушился на Австралию из-за помощи ВСУ
Австралийский генерал в отставке Мик Райан в интервью телеканалу ABC раскритиковал правительство страны из-за помощи ВСУ, сочтя выделенный объем поддержки... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T21:05
2023-06-27T21:05
политика
австралия
украина
канберра
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Австралийский генерал в отставке Мик Райан в интервью телеканалу ABC раскритиковал правительство страны из-за помощи ВСУ, сочтя выделенный объем поддержки слишком маленьким."Правительство в значительной степени проигнорировало реальные требования Украины и объявило о пакете помощи, который могла бы дать только банановая республика, а не такая передовая развитая страна, как Австралия", — сказал офицер.Канберра объявила в понедельник о новом пакете военной помощи Киеву в размере 110 миллионов австралийских долларов (около 74 миллионов долларов США). В него войдут 70 боевых машин, в том числе: 28 бронеавтомобилей М113, 14 машин специального назначения, 28 средних грузовиков MAN 40M и 14 прицепов.
https://ria.ru/20230627/britantsy-1880767475.html
австралия
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политика, австралия, украина, канберра, вооруженные силы украины
Политика, Австралия, Украина, Канберра, Вооруженные силы Украины
"Банановая республика". Генерал обрушился на Австралию из-за помощи ВСУ

Генерал Райан назвал Австралию банановой республикой из-за плохого оружия для ВСУ

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Clayton LenhardtБронетранспортер M113
Бронетранспортер M113 - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Clayton Lenhardt
Бронетранспортер M113. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Австралийский генерал в отставке Мик Райан в интервью телеканалу ABC раскритиковал правительство страны из-за помощи ВСУ, сочтя выделенный объем поддержки слишком маленьким.
«
"Правительство в значительной степени проигнорировало реальные требования Украины и объявило о пакете помощи, который могла бы дать только банановая республика, а не такая передовая развитая страна, как Австралия", — сказал офицер.
Канберра объявила в понедельник о новом пакете военной помощи Киеву в размере 110 миллионов австралийских долларов (около 74 миллионов долларов США). В него войдут 70 боевых машин, в том числе: 28 бронеавтомобилей М113, 14 машин специального назначения, 28 средних грузовиков MAN 40M и 14 прицепов.
Лондон - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
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