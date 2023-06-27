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В Геленджике начали в два раза активнее взимать курортный сбор - РИА Новости, 27.06.2023
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Туризм
 
18:05 27.06.2023
https://ria.ru/20230627/gelendzhik-1880763286.html
В Геленджике начали в два раза активнее взимать курортный сбор
В Геленджике начали в два раза активнее взимать курортный сбор - РИА Новости, 27.06.2023
В Геленджике начали в два раза активнее взимать курортный сбор
За пять месяцев 2023 года в Геленджике собрано 7,8 миллиона рублей курортного сбора, сообщил на своей странице сети ВКонтакте глава города Алексей Богодистов. РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T18:05
2023-06-27T18:05
туризм
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туристы
геленджик
курортный сбор
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. За пять месяцев 2023 года в Геленджике собрано 7,8 миллиона рублей курортного сбора, сообщил на своей странице сети ВКонтакте глава города Алексей Богодистов.В прошлом году, пояснил он, эта цифра на аналогичный период составляла 3,5 миллиона рублей. "Наращиваем темпы по увеличению числа операторов курортного сбора, – уточнил Богодистов.По словам главы города, налог имеет важнейшее значение для развития курортных территорий муниципалитета."Все средства мы направим на благоустройство территорий, создание новых зон отдыха для наших жителей и гостей, – сообщил Богодистов. – У Геленджика есть большой потенциал в этом направлении, особенно в округах".
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Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Геленджик, Курортный сбор
В Геленджике начали в два раза активнее взимать курортный сбор

За пять месяцев 2023 года в Геленджике собрали 7,8 миллиона рублей курортного сбора

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкДевушка на набережной Геленджика
Девушка на набережной Геленджика - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. За пять месяцев 2023 года в Геленджике собрано 7,8 миллиона рублей курортного сбора, сообщил на своей странице сети ВКонтакте глава города Алексей Богодистов.
В прошлом году, пояснил он, эта цифра на аналогичный период составляла 3,5 миллиона рублей. "Наращиваем темпы по увеличению числа операторов курортного сбора, – уточнил Богодистов.
По словам главы города, налог имеет важнейшее значение для развития курортных территорий муниципалитета.
"Все средства мы направим на благоустройство территорий, создание новых зон отдыха для наших жителей и гостей, – сообщил Богодистов. – У Геленджика есть большой потенциал в этом направлении, особенно в округах".
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