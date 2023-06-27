https://ria.ru/20230627/gelendzhik-1880763286.html

В Геленджике начали в два раза активнее взимать курортный сбор

В Геленджике начали в два раза активнее взимать курортный сбор - РИА Новости, 27.06.2023

В Геленджике начали в два раза активнее взимать курортный сбор

За пять месяцев 2023 года в Геленджике собрано 7,8 миллиона рублей курортного сбора, сообщил на своей странице сети ВКонтакте глава города Алексей Богодистов. РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T18:05

2023-06-27T18:05

2023-06-27T18:05

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. За пять месяцев 2023 года в Геленджике собрано 7,8 миллиона рублей курортного сбора, сообщил на своей странице сети ВКонтакте глава города Алексей Богодистов.В прошлом году, пояснил он, эта цифра на аналогичный период составляла 3,5 миллиона рублей. "Наращиваем темпы по увеличению числа операторов курортного сбора, – уточнил Богодистов.По словам главы города, налог имеет важнейшее значение для развития курортных территорий муниципалитета."Все средства мы направим на благоустройство территорий, создание новых зон отдыха для наших жителей и гостей, – сообщил Богодистов. – У Геленджика есть большой потенциал в этом направлении, особенно в округах".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, геленджик, курортный сбор