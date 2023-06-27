https://ria.ru/20230627/frg-1880603862.html

В бундесвере удивились заявлению Писториуса о размещении военных в Литве

В бундесвере удивились заявлению Писториуса о размещении военных в Литве - РИА Новости, 27.06.2023

В бундесвере удивились заявлению Писториуса о размещении военных в Литве

Слова главы германского министерства обороны Бориса Писториуса о постоянном размещении до четырех тысяч солдат в Литве вызвали удивление среди представителей... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T00:39

2023-06-27T00:39

2023-06-27T05:31

литва

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борис писториус

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БЕРЛИН, 27 июн - РИА Новости. Слова главы германского министерства обороны Бориса Писториуса о постоянном размещении до четырех тысяч солдат в Литве вызвали удивление среди представителей бундесвера, сообщил глава союза военнослужащих ФРГ Андре Вюстнер в интервью немецкой медиагруппе RND.В понедельник Писториус заявил, что Германия готова разместить в Литве на постоянной основе боеспособную бригаду для усиления восточного фланга НАТО количеством в четыре тысяч солдат."В рядах бундесвера заявление Бориса Писториуса стало неожиданностью", - заявил Вюстнер.По его словам, само желание правительства и Писториуса понятно, но есть много нерешенных вопросов, начиная с недостающего материала, необходимых структурных изменений, создания инфраструктуры на местах и как решение о переброске будет встречено непосредственно самими военнослужащими и их семьями."Между объявлением и реализацией сейчас много недоделанной домашней работы для самой Литвы, но в особенности для нашего министерства обороны", - добавил он.

https://ria.ru/20230604/korabli-1876090063.html

https://ria.ru/20230602/gostayny-1875817421.html

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литва, германия, борис писториус, нато, в мире