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В бундесвере удивились заявлению Писториуса о размещении военных в Литве - РИА Новости, 27.06.2023
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00:39 27.06.2023 (обновлено: 05:31 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/frg-1880603862.html
В бундесвере удивились заявлению Писториуса о размещении военных в Литве
В бундесвере удивились заявлению Писториуса о размещении военных в Литве - РИА Новости, 27.06.2023
В бундесвере удивились заявлению Писториуса о размещении военных в Литве
Слова главы германского министерства обороны Бориса Писториуса о постоянном размещении до четырех тысяч солдат в Литве вызвали удивление среди представителей... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T00:39
2023-06-27T05:31
литва
германия
борис писториус
нато
в мире
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БЕРЛИН, 27 июн - РИА Новости. Слова главы германского министерства обороны Бориса Писториуса о постоянном размещении до четырех тысяч солдат в Литве вызвали удивление среди представителей бундесвера, сообщил глава союза военнослужащих ФРГ Андре Вюстнер в интервью немецкой медиагруппе RND.В понедельник Писториус заявил, что Германия готова разместить в Литве на постоянной основе боеспособную бригаду для усиления восточного фланга НАТО количеством в четыре тысяч солдат."В рядах бундесвера заявление Бориса Писториуса стало неожиданностью", - заявил Вюстнер.По его словам, само желание правительства и Писториуса понятно, но есть много нерешенных вопросов, начиная с недостающего материала, необходимых структурных изменений, создания инфраструктуры на местах и как решение о переброске будет встречено непосредственно самими военнослужащими и их семьями."Между объявлением и реализацией сейчас много недоделанной домашней работы для самой Литвы, но в особенности для нашего министерства обороны", - добавил он.
https://ria.ru/20230604/korabli-1876090063.html
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литва, германия, борис писториус, нато, в мире
Литва, Германия, Борис Писториус, НАТО, В мире
В бундесвере удивились заявлению Писториуса о размещении военных в Литве

В союзе военнослужащих ФРГ удивились заявлению Писториуса об отправке военных в Литву

© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкие солдаты бундесвера
Немецкие солдаты бундесвера - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкие солдаты бундесвера . Архивное фото
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БЕРЛИН, 27 июн - РИА Новости. Слова главы германского министерства обороны Бориса Писториуса о постоянном размещении до четырех тысяч солдат в Литве вызвали удивление среди представителей бундесвера, сообщил глава союза военнослужащих ФРГ Андре Вюстнер в интервью немецкой медиагруппе RND.
В понедельник Писториус заявил, что Германия готова разместить в Литве на постоянной основе боеспособную бригаду для усиления восточного фланга НАТО количеством в четыре тысяч солдат.
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"В рядах бундесвера заявление Бориса Писториуса стало неожиданностью", - заявил Вюстнер.
По его словам, само желание правительства и Писториуса понятно, но есть много нерешенных вопросов, начиная с недостающего материала, необходимых структурных изменений, создания инфраструктуры на местах и как решение о переброске будет встречено непосредственно самими военнослужащими и их семьями.
"Между объявлением и реализацией сейчас много недоделанной домашней работы для самой Литвы, но в особенности для нашего министерства обороны", - добавил он.
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ЛитваГерманияБорис ПисториусНАТОВ мире
 
 
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