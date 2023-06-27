https://ria.ru/20230627/frg-1880603862.html
В бундесвере удивились заявлению Писториуса о размещении военных в Литве
В бундесвере удивились заявлению Писториуса о размещении военных в Литве - РИА Новости, 27.06.2023
В бундесвере удивились заявлению Писториуса о размещении военных в Литве
Слова главы германского министерства обороны Бориса Писториуса о постоянном размещении до четырех тысяч солдат в Литве вызвали удивление среди представителей... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T00:39
2023-06-27T00:39
2023-06-27T05:31
литва
германия
борис писториус
нато
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151503/58/1515035843_0:166:4285:2576_1920x0_80_0_0_333a8fa2b5bf7a982719473251475374.jpg
БЕРЛИН, 27 июн - РИА Новости. Слова главы германского министерства обороны Бориса Писториуса о постоянном размещении до четырех тысяч солдат в Литве вызвали удивление среди представителей бундесвера, сообщил глава союза военнослужащих ФРГ Андре Вюстнер в интервью немецкой медиагруппе RND.В понедельник Писториус заявил, что Германия готова разместить в Литве на постоянной основе боеспособную бригаду для усиления восточного фланга НАТО количеством в четыре тысяч солдат."В рядах бундесвера заявление Бориса Писториуса стало неожиданностью", - заявил Вюстнер.По его словам, само желание правительства и Писториуса понятно, но есть много нерешенных вопросов, начиная с недостающего материала, необходимых структурных изменений, создания инфраструктуры на местах и как решение о переброске будет встречено непосредственно самими военнослужащими и их семьями."Между объявлением и реализацией сейчас много недоделанной домашней работы для самой Литвы, но в особенности для нашего министерства обороны", - добавил он.
https://ria.ru/20230604/korabli-1876090063.html
https://ria.ru/20230602/gostayny-1875817421.html
литва
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151503/58/1515035843_316:0:3971:2741_1920x0_80_0_0_f5af38091667ec2f95b2f1fb59dfd80f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
литва, германия, борис писториус, нато, в мире
Литва, Германия, Борис Писториус, НАТО, В мире
В бундесвере удивились заявлению Писториуса о размещении военных в Литве
В союзе военнослужащих ФРГ удивились заявлению Писториуса об отправке военных в Литву
БЕРЛИН, 27 июн - РИА Новости.
Слова главы германского министерства обороны Бориса Писториуса о постоянном размещении до четырех тысяч солдат в Литве вызвали удивление среди представителей бундесвера, сообщил глава союза военнослужащих ФРГ Андре Вюстнер в интервью
немецкой медиагруппе RND.
В понедельник Писториус заявил, что Германия готова разместить в Литве на постоянной основе боеспособную бригаду для усиления восточного фланга НАТО
количеством в четыре тысяч солдат.
ФРГ планирует направить два военных корабля в Индо-Тихоокеанский регион
"В рядах бундесвера заявление Бориса Писториуса стало неожиданностью", - заявил Вюстнер.
По его словам, само желание правительства и Писториуса понятно, но есть много нерешенных вопросов, начиная с недостающего материала, необходимых структурных изменений, создания инфраструктуры на местах и как решение о переброске будет встречено непосредственно самими военнослужащими и их семьями.
"Между объявлением и реализацией сейчас много недоделанной домашней работы для самой Литвы, но в особенности для нашего министерства обороны", - добавил он.
СМИ: Минобороны ФРГ опасается разглашения гостайн экс-военными немецких ВВС