https://ria.ru/20230627/festival-1880755547.html

Литературно-этнографический фестиваль "Липец в Даровом" пройдет в Зарайске

Литературно-этнографический фестиваль "Липец в Даровом" пройдет в Зарайске - РИА Новости, 27.06.2023

Литературно-этнографический фестиваль "Липец в Даровом" пройдет в Зарайске

VIII Литературно-этнографический фестиваль "Липец в Даровом" пройдет 1 июля в музее-усадьбе Ф. М. Достоевского в Зарайске и позволит гостям окунуться в... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T17:21

2023-06-27T17:21

2023-06-27T17:21

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. VIII Литературно-этнографический фестиваль "Липец в Даровом" пройдет 1 июля в музее-усадьбе Ф. М. Достоевского в Зарайске и позволит гостям окунуться в атмосферу русской деревни XIX века, где учат обращаться с глиной и ткать на старинном ткацком стане, сообщили в министерстве культуры и туризма Московской области. "Государственный музей-заповедник "Зарайский кремль" приглашает 1 июля 2023 года с 13:00 до 20:00 посетить VIII Литературно-этнографический фестиваль "Липец в Даровом" в музее-усадьбе Ф. М. Достоевского. Фестиваль "Липец в Даровом" – это возможность оказаться в русской деревне времён Ф. М. Достоевского и по-новому открыть для себя его творчество. Для посетителей подготовили насыщенную программу. В ремесленных мастерских реконструкторы научат обращаться с глиной, плести из лыка и лозы, ковать, ткать на историческом ткацком стане", - отметили в ведомстве. Помимо этого, на площадке гостям расскажут о традициях чаепития на открытом воздухе середины XIX века, а также поделятся секретами приготовления варенья, угостят желающих липовым мёдом, рассказали в пресс-службе минкультуры региона. По данным ведомства, специальным гостем фестиваля станет актёр театра и кино Сергей Горобченко, исполнитель роли Дмитрия Карамазова в телесериале Юрия Мороза от 2009 года. Он прочтёт для посетителей страницы романа Достоевского "Братья Карамазовы".

https://ria.ru/20230621/zaraysk-1879651636.html

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), зарайск, туризм, культура, министерство культуры московской области