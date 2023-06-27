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Максим Фадеев обвинил редакцию шоу "Голос. Дети" в непрофессионализме - РИА Новости, 27.06.2023
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Шоубиз
 
11:42 27.06.2023 (обновлено: 12:17 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/fadeev-1880655919.html
Максим Фадеев обвинил редакцию шоу "Голос. Дети" в непрофессионализме
Максим Фадеев обвинил редакцию шоу "Голос. Дети" в непрофессионализме - РИА Новости, 27.06.2023
Максим Фадеев обвинил редакцию шоу "Голос. Дети" в непрофессионализме
Продюсер и композитор Максим Фадеев на своей странице в соцсети ответил одному из своих подписчиков, что никогда не вернется в кресло наставника на шоу "Голос... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T11:42
2023-06-27T12:17
шоубиз
максим фадеев
константин эрнст
леонид агутин
вокальный конкурс "голос. дети"
знаменитости
музыка
первый канал (телеканал)
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Продюсер и композитор Максим Фадеев на своей странице в соцсети ответил одному из своих подписчиков, что никогда не вернется в кресло наставника на шоу "Голос. Дети" на Первом канале.&quot;Я никогда не буду участвовать в этом дискредитировавшем себя проекте с такой непрофессиональной музыкальной редакцией. Я настоящий учитель и педагог по образованию&quot;, – заявил Фадеев.Продюсер также рассказал, что помнит всех ребят, с которыми работал в первых двух сезонах популярного телепроекта. &quot;Они мне были небезразличны, – признался музыкант. – После того, как я понял, как устроена музыкальная редакция Первого канала, – решил, что надо быстрее бежать оттуда&quot;. Чем именно не устроила команда шоу "Голос. Дети" Фадеева, знаменитый продюсер не пояснил. Создатели проекта и руководство Первого канала на резкие высказывания Максима Фадеева пока не отреагировали. Фадеев был наставником в первых двух сезонах шоу. Он отказался участвовать в третьем после ссоры с генеральным директором Первого канала Константином Эрнстом, из-за чего продюсера заменили Леонидом Агутиным.
https://ria.ru/20230604/fadeev-1875823902.html
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максим фадеев, константин эрнст, леонид агутин, вокальный конкурс "голос. дети", знаменитости, музыка, первый канал (телеканал)
Шоубиз, Максим Фадеев, Константин Эрнст, Леонид Агутин, Вокальный конкурс "Голос. Дети", Знаменитости, Музыка, Первый канал (телеканал)
Максим Фадеев обвинил редакцию шоу "Голос. Дети" в непрофессионализме

Фадеев заявил, что не будет наставником на шоу "Голос. Дети" из-за музыкальной редакции

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкКомпозитор и продюсер Максим Фадеев
Композитор и продюсер Максим Фадеев - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Продюсер и композитор Максим Фадеев на своей странице в соцсети ответил одному из своих подписчиков, что никогда не вернется в кресло наставника на шоу "Голос. Дети" на Первом канале.
«

"Я никогда не буду участвовать в этом дискредитировавшем себя проекте с такой непрофессиональной музыкальной редакцией. Я настоящий учитель и педагог по образованию", – заявил Фадеев.

Продюсер также рассказал, что помнит всех ребят, с которыми работал в первых двух сезонах популярного телепроекта.
«

"Они мне были небезразличны, – признался музыкант. – После того, как я понял, как устроена музыкальная редакция Первого канала, – решил, что надо быстрее бежать оттуда".

Чем именно не устроила команда шоу "Голос. Дети" Фадеева, знаменитый продюсер не пояснил.
Создатели проекта и руководство Первого канала на резкие высказывания Максима Фадеева пока не отреагировали.
Фадеев был наставником в первых двух сезонах шоу. Он отказался участвовать в третьем после ссоры с генеральным директором Первого канала Константином Эрнстом, из-за чего продюсера заменили Леонидом Агутиным.
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ШоубизМаксим ФадеевКонстантин ЭрнстЛеонид АгутинВокальный конкурс "Голос. Дети"ЗнаменитостиМузыкаПервый канал (телеканал)
 
 
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