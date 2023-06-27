https://ria.ru/20230627/fadeev-1880655919.html

Максим Фадеев обвинил редакцию шоу "Голос. Дети" в непрофессионализме

Максим Фадеев обвинил редакцию шоу "Голос. Дети" в непрофессионализме - РИА Новости, 27.06.2023

Максим Фадеев обвинил редакцию шоу "Голос. Дети" в непрофессионализме

Продюсер и композитор Максим Фадеев на своей странице в соцсети ответил одному из своих подписчиков, что никогда не вернется в кресло наставника на шоу "Голос... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T11:42

2023-06-27T11:42

2023-06-27T12:17

шоубиз

максим фадеев

константин эрнст

леонид агутин

вокальный конкурс "голос. дети"

знаменитости

музыка

первый канал (телеканал)

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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Продюсер и композитор Максим Фадеев на своей странице в соцсети ответил одному из своих подписчиков, что никогда не вернется в кресло наставника на шоу "Голос. Дети" на Первом канале."Я никогда не буду участвовать в этом дискредитировавшем себя проекте с такой непрофессиональной музыкальной редакцией. Я настоящий учитель и педагог по образованию", – заявил Фадеев.Продюсер также рассказал, что помнит всех ребят, с которыми работал в первых двух сезонах популярного телепроекта. "Они мне были небезразличны, – признался музыкант. – После того, как я понял, как устроена музыкальная редакция Первого канала, – решил, что надо быстрее бежать оттуда". Чем именно не устроила команда шоу "Голос. Дети" Фадеева, знаменитый продюсер не пояснил. Создатели проекта и руководство Первого канала на резкие высказывания Максима Фадеева пока не отреагировали. Фадеев был наставником в первых двух сезонах шоу. Он отказался участвовать в третьем после ссоры с генеральным директором Первого канала Константином Эрнстом, из-за чего продюсера заменили Леонидом Агутиным.

https://ria.ru/20230604/fadeev-1875823902.html

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Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

максим фадеев, константин эрнст, леонид агутин, вокальный конкурс "голос. дети", знаменитости, музыка, первый канал (телеканал)