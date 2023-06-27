https://ria.ru/20230627/evropa-1880232608.html
Европейская мечта: жизни "чужих" не имеют значения
Европейская мечта: жизни "чужих" не имеют значения - РИА Новости, 27.06.2023
Европейская мечта: жизни "чужих" не имеют значения
Политический сезон объединенная Европа завершает на минорной ноте — на грядущем саммите 27-ми придется выслушать отчет, что кризис с миграцией, затопляющий ЕС с РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T08:00
2023-06-27T08:00
2023-06-27T08:03
евросоюз
оон
ливия
аналитика
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Политический сезон объединенная Европа завершает на минорной ноте — на грядущем саммите 27-ми придется выслушать отчет, что кризис с миграцией, затопляющий ЕС с силой цунами, не только не решен, но и решен не будет. И в первую очередь потому, что создан он самой объединенной Европой. Рецепт известен: вначале "помощь в борьбе за права человека и демократию", затем повод для народного возмущения, который с помощью политтехнологий перерастает в восстание, затем в обязательном порядке — искупительная жертва или жертвы. И все это заканчивается смещением существовавшей власти. Мы не разбираемся, хороша эта власть или плоха, — просто фиксируем, что уничтожение (зачастую физическое) тех, кто держал в руках инструменты госуправления, завершается вакуумом любого управления. По этому сценарию развивалась "арабская весна". Жертвами лозунгов "свободы, демократии и справедливости" пали Ливия, Тунис, чуть было в хаос не свалился Египет, Сирия пережила тяжелейшую гражданскую войну плюс сражение с ИГ*.Все это — со смертями обычных людей, судебными процессами над "бывшими диктаторами", а то и внесудебными расправами над властями предержащими — было вдохновлено стремлением продать так называемую европейскую мечту. За большие деньги.Сегодня те, кто "европейской мечтой" торговал, не знают, куда девать желающих приобщиться к столь длительно рекламируемым европейским ценностям.Профильные министры Евросоюза на своих совещаниях вносят предложения, которые, мягко говоря, выглядят экзотическими. Например, тем искателям европейского счастья, которые предпочтут вернуться обратно, они готовы приплачивать суммы с несколькими нулями. Деньги министры намерены взыскивать с тех стран — членов ЕС, что беженцев/мигрантов/нелегалов принимать не хотят.Еще профильные министры все как один (редчайший, кстати, случай консенсуса среди 27 стран) готовы переработать полностью ныне существующие договоры, которые регулируют прием ищущих счастья и новой жизни в Европе.К этому новому старту люди отправляются главным образом из Туниса и Ливии.Тунис, пока туда не прибежали разнообразные демократические правочеловеки с байками о "европейской мечте", был вполне себе процветающей страной, жившей на доходы от туризма и торговли, где уровень высшего образования среди населения был едва ли не сопоставим со среднеевропейским. Тунисцы жили в согласии, их устраивали те традиции и те ценности, что были привычны и ими уважаемы.Сегодня Тунис (демократический, как его именует европейская пресса) имеет двузначную инфляцию, такую же безработицу, и — самое главное — его государственные институты абсолютно не в состоянии справиться ни с наплывом нелегалов из стран Субэкваториальной Африки, ни с теми, кто организует торговлю живым товаром. Именно из Туниса выходят в Средиземноморье лодчонки, которые в буквальном смысле собирают на берегу, предоставляя их пассажиров судьбе.Когда кто-то пытается объяснить самовлюбленным евробюрократам, что, собственно, это ваших рук дело, что люди расстаются с жизнями ради весьма эфемерной мечты, те отвечают: "Ну они же сами делают выбор, как и полагается свободным людям в демократической стране".Ситуация в Ливии, где покойный Каддафи умело балансировал, считаясь с интересами племен и народностей, при этом точно понимая, что экономика страны должна работать, а государство, особенно если оно многонациональное, не имеет права быть слабым, еще хуже, чем в Тунисе.В Ливии — многовластие. Генерал Хафтар воюет с теми, кто, с его точки зрения, не имеет легитимности, то есть с Триполи. А те, кто находится на западе страны, сражаются с Хафтаром. Любые соглашения — под эгидой ООН, без эгиды ООН — не стоят бумаги, на которой написаны, и чернил, которыми подписаны. ЕС пытался вмешаться несколько раз, организуя шумное пиар-сопровождение "урегулирования", и всякий раз проваливался.А тем временем в Ливии процветает не просто торговля живым товаром, а настоящая работорговля, приносящая колоссальные деньги. А тем временем от ливийских пляжей отправляются все те же утлые лодчонки, которые можно смело называть "плавающими гробами". А тем временем поток желающих схватить "европейскую мечту" за хвост не мелеет.Вопрос "Что делать?", конечно, Евросоюз сегодня не может себе, погружаясь, как "Титаник", пробитый айсбергом, в темноту неизвестности, не задавать.Но вопрос "Кто виноват?" ни в Брюсселе, ни в любой другой столице не прозвучит никогда. Поскольку, отвечая на него, рано или поздно придется сознаться в умышленном мошенничестве, да и просто в злодействе. Поскольку все — от прав человека и до демократии — оказалось первостатейным враньем, которое использовалось для создания управляемого (уже нет) хаоса. Хаоса, чтобы делать деньги. Очень большие деньги. Да, на крови. Но на крови тех, чья жизнь для общеевропейцев, в общем-то, не имеет значения.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://radiosputnik.ria.ru/20230518/migranty-1872598477.html
https://ria.ru/20221126/politika-1833605745.html
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Елена Караева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Елена Караева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg
евросоюз, оон, ливия, аналитика
Евросоюз, ООН, Ливия, Аналитика
Политический сезон объединенная Европа завершает на минорной ноте — на грядущем саммите 27-ми придется выслушать отчет, что кризис с миграцией, затопляющий ЕС с силой цунами, не только не решен, но и решен не будет. И в первую очередь потому, что создан он самой объединенной Европой. Рецепт известен: вначале "помощь в борьбе за права человека и демократию", затем повод для народного возмущения, который с помощью политтехнологий перерастает в восстание, затем в обязательном порядке — искупительная жертва или жертвы. И все это заканчивается смещением существовавшей власти. Мы не разбираемся, хороша эта власть или плоха, — просто фиксируем, что уничтожение (зачастую физическое) тех, кто держал в руках инструменты госуправления, завершается вакуумом любого управления. По этому сценарию развивалась "арабская весна". Жертвами лозунгов "свободы, демократии и справедливости" пали Ливия, Тунис, чуть было в хаос не свалился Египет, Сирия пережила тяжелейшую гражданскую войну плюс сражение с ИГ*.
Все это — со смертями обычных людей, судебными процессами над "бывшими диктаторами", а то и внесудебными расправами над властями предержащими — было вдохновлено стремлением продать так называемую европейскую мечту. За большие деньги.
Мигрантский кризис подкрался незаметно
Сегодня те, кто "европейской мечтой" торговал, не знают, куда девать желающих приобщиться к столь длительно рекламируемым европейским ценностям.
Профильные министры Евросоюза на своих совещаниях вносят предложения, которые, мягко говоря, выглядят экзотическими. Например, тем искателям европейского счастья, которые предпочтут вернуться обратно, они готовы приплачивать суммы с несколькими нулями. Деньги министры намерены взыскивать с тех стран — членов ЕС, что беженцев/мигрантов/нелегалов принимать не хотят.
Еще профильные министры все как один (редчайший, кстати, случай консенсуса среди 27 стран) готовы переработать полностью ныне существующие договоры, которые регулируют прием ищущих счастья и новой жизни в Европе.
К этому новому старту люди отправляются главным образом из Туниса и Ливии.
Тунис, пока туда не прибежали разнообразные демократические правочеловеки с байками о "европейской мечте", был вполне себе процветающей страной, жившей на доходы от туризма и торговли, где уровень высшего образования среди населения был едва ли не сопоставим со среднеевропейским. Тунисцы жили в согласии, их устраивали те традиции и те ценности, что были привычны и ими уважаемы.
Сегодня Тунис (демократический, как его именует европейская пресса) имеет двузначную инфляцию, такую же безработицу, и — самое главное — его государственные институты абсолютно не в состоянии справиться ни с наплывом нелегалов из стран Субэкваториальной Африки, ни с теми, кто организует торговлю живым товаром. Именно из Туниса выходят в Средиземноморье лодчонки, которые в буквальном смысле собирают на берегу, предоставляя их пассажиров судьбе.
Когда кто-то пытается объяснить самовлюбленным евробюрократам, что, собственно, это ваших рук дело, что люди расстаются с жизнями ради весьма эфемерной мечты, те отвечают: "Ну они же сами делают выбор, как и полагается свободным людям в демократической стране".
Ситуация в Ливии, где покойный Каддафи умело балансировал, считаясь с интересами племен и народностей, при этом точно понимая, что экономика страны должна работать, а государство, особенно если оно многонациональное, не имеет права быть слабым, еще хуже, чем в Тунисе.
"Пусть возвращаются в Африку!": Европа не справляется с наплывом мигрантов
В Ливии — многовластие. Генерал Хафтар воюет с теми, кто, с его точки зрения, не имеет легитимности, то есть с Триполи. А те, кто находится на западе страны, сражаются с Хафтаром. Любые соглашения — под эгидой ООН, без эгиды ООН — не стоят бумаги, на которой написаны, и чернил, которыми подписаны. ЕС пытался вмешаться несколько раз, организуя шумное пиар-сопровождение "урегулирования", и всякий раз проваливался.
А тем временем в Ливии процветает не просто торговля живым товаром, а настоящая работорговля, приносящая колоссальные деньги. А тем временем от ливийских пляжей отправляются все те же утлые лодчонки, которые можно смело называть "плавающими гробами". А тем временем поток желающих схватить "европейскую мечту" за хвост не мелеет.
Вопрос "Что делать?", конечно, Евросоюз сегодня не может себе, погружаясь, как "Титаник", пробитый айсбергом, в темноту неизвестности, не задавать.
Но вопрос "Кто виноват?" ни в Брюсселе, ни в любой другой столице не прозвучит никогда. Поскольку, отвечая на него, рано или поздно придется сознаться в умышленном мошенничестве, да и просто в злодействе. Поскольку все — от прав человека и до демократии — оказалось первостатейным враньем, которое использовалось для создания управляемого (уже нет) хаоса. Хаоса, чтобы делать деньги. Очень большие деньги. Да, на крови. Но на крови тех, чья жизнь для общеевропейцев, в общем-то, не имеет значения.
* Запрещенная в России террористическая организация.