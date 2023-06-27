https://ria.ru/20230627/evropa-1880232608.html

Европейская мечта: жизни "чужих" не имеют значения

Европейская мечта: жизни "чужих" не имеют значения - РИА Новости, 27.06.2023

Европейская мечта: жизни "чужих" не имеют значения

Политический сезон объединенная Европа завершает на минорной ноте — на грядущем саммите 27-ми придется выслушать отчет, что кризис с миграцией, затопляющий ЕС с РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T08:00

2023-06-27T08:00

2023-06-27T08:03

евросоюз

оон

ливия

аналитика

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Политический сезон объединенная Европа завершает на минорной ноте — на грядущем саммите 27-ми придется выслушать отчет, что кризис с миграцией, затопляющий ЕС с силой цунами, не только не решен, но и решен не будет. И в первую очередь потому, что создан он самой объединенной Европой. Рецепт известен: вначале "помощь в борьбе за права человека и демократию", затем повод для народного возмущения, который с помощью политтехнологий перерастает в восстание, затем в обязательном порядке — искупительная жертва или жертвы. И все это заканчивается смещением существовавшей власти. Мы не разбираемся, хороша эта власть или плоха, — просто фиксируем, что уничтожение (зачастую физическое) тех, кто держал в руках инструменты госуправления, завершается вакуумом любого управления. По этому сценарию развивалась "арабская весна". Жертвами лозунгов "свободы, демократии и справедливости" пали Ливия, Тунис, чуть было в хаос не свалился Египет, Сирия пережила тяжелейшую гражданскую войну плюс сражение с ИГ*.Все это — со смертями обычных людей, судебными процессами над "бывшими диктаторами", а то и внесудебными расправами над властями предержащими — было вдохновлено стремлением продать так называемую европейскую мечту. За большие деньги.Сегодня те, кто "европейской мечтой" торговал, не знают, куда девать желающих приобщиться к столь длительно рекламируемым европейским ценностям.Профильные министры Евросоюза на своих совещаниях вносят предложения, которые, мягко говоря, выглядят экзотическими. Например, тем искателям европейского счастья, которые предпочтут вернуться обратно, они готовы приплачивать суммы с несколькими нулями. Деньги министры намерены взыскивать с тех стран — членов ЕС, что беженцев/мигрантов/нелегалов принимать не хотят.Еще профильные министры все как один (редчайший, кстати, случай консенсуса среди 27 стран) готовы переработать полностью ныне существующие договоры, которые регулируют прием ищущих счастья и новой жизни в Европе.К этому новому старту люди отправляются главным образом из Туниса и Ливии.Тунис, пока туда не прибежали разнообразные демократические правочеловеки с байками о "европейской мечте", был вполне себе процветающей страной, жившей на доходы от туризма и торговли, где уровень высшего образования среди населения был едва ли не сопоставим со среднеевропейским. Тунисцы жили в согласии, их устраивали те традиции и те ценности, что были привычны и ими уважаемы.Сегодня Тунис (демократический, как его именует европейская пресса) имеет двузначную инфляцию, такую же безработицу, и — самое главное — его государственные институты абсолютно не в состоянии справиться ни с наплывом нелегалов из стран Субэкваториальной Африки, ни с теми, кто организует торговлю живым товаром. Именно из Туниса выходят в Средиземноморье лодчонки, которые в буквальном смысле собирают на берегу, предоставляя их пассажиров судьбе.Когда кто-то пытается объяснить самовлюбленным евробюрократам, что, собственно, это ваших рук дело, что люди расстаются с жизнями ради весьма эфемерной мечты, те отвечают: "Ну они же сами делают выбор, как и полагается свободным людям в демократической стране".Ситуация в Ливии, где покойный Каддафи умело балансировал, считаясь с интересами племен и народностей, при этом точно понимая, что экономика страны должна работать, а государство, особенно если оно многонациональное, не имеет права быть слабым, еще хуже, чем в Тунисе.В Ливии — многовластие. Генерал Хафтар воюет с теми, кто, с его точки зрения, не имеет легитимности, то есть с Триполи. А те, кто находится на западе страны, сражаются с Хафтаром. Любые соглашения — под эгидой ООН, без эгиды ООН — не стоят бумаги, на которой написаны, и чернил, которыми подписаны. ЕС пытался вмешаться несколько раз, организуя шумное пиар-сопровождение "урегулирования", и всякий раз проваливался.А тем временем в Ливии процветает не просто торговля живым товаром, а настоящая работорговля, приносящая колоссальные деньги. А тем временем от ливийских пляжей отправляются все те же утлые лодчонки, которые можно смело называть "плавающими гробами". А тем временем поток желающих схватить "европейскую мечту" за хвост не мелеет.Вопрос "Что делать?", конечно, Евросоюз сегодня не может себе, погружаясь, как "Титаник", пробитый айсбергом, в темноту неизвестности, не задавать.Но вопрос "Кто виноват?" ни в Брюсселе, ни в любой другой столице не прозвучит никогда. Поскольку, отвечая на него, рано или поздно придется сознаться в умышленном мошенничестве, да и просто в злодействе. Поскольку все — от прав человека и до демократии — оказалось первостатейным враньем, которое использовалось для создания управляемого (уже нет) хаоса. Хаоса, чтобы делать деньги. Очень большие деньги. Да, на крови. Но на крови тех, чья жизнь для общеевропейцев, в общем-то, не имеет значения.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://radiosputnik.ria.ru/20230518/migranty-1872598477.html

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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евросоюз, оон, ливия, аналитика