Идея евроинтеграции разрушила Украину, заявили в крымском парламенте
Глава крымского парламента Константинов: идея евроинтеграции привела Украину к разрушению
© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкУчастники акции в поддержку евроинтеграции Украины на Михайловской площади в Киеве
Участники акции в поддержку евроинтеграции Украины на Михайловской площади в Киеве. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что идея евроинтеграции оказалась вредна для Украины и привела ее к разрушению.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о необходимости еще больше увеличивать поддержку Украины, особенно военную.
"Лживая идея евроинтеграции вредна и абсолютно деструктивна для Украины. За 30 лет ей это ничего не дало, кроме войны и разрушений", - сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, именно недопонимание того, как устроена страна, привело к тяжёлым геополитическим ошибкам, которые "исправляются большой кровью".
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники передавало, что ЕС сообщит в отчете по заявке Украины на членство, что Киев выполнил два из семи условий, необходимых для начала формальных переговоров о вступлении в Евросоюз. По словам источника, условия связаны с юридической реформой и законом о СМИ. При этом источник отмечает, что основное внимание в отчете уделяется положительным сторонам.
Ранее Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила условие, предполагающее, что стране предстоит выполнить семь требований, чтобы не лишиться этого статуса. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года также подписала заявку на вступление республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз.