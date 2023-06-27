https://ria.ru/20230627/efimov-1880587942.html

Ефимов: новое обувное производство создадут в Москве в рамках МаИП

Ефимов: новое обувное производство создадут в Москве в рамках МаИП - РИА Новости, 27.06.2023

Ефимов: новое обувное производство создадут в Москве в рамках МаИП

Столичные власти выдали инвестору разрешение и передали землю для строительства новой обувной фабрики в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП),... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T10:05

2023-06-27T10:05

2023-06-27T10:05

экономика

москва

бирюлево западное

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Столичные власти выдали инвестору разрешение и передали землю для строительства новой обувной фабрики в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП), сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Компания получила разрешение на строительство в районе Бирюлево Западное комплекса по производству обуви площадью более 30 тысяч квадратных метров. Инвестиции в проект запланированы в объеме 200 миллионов рублей", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Он добавил, что под реализацию этого масштабного инвестиционного проекта город передал инвестору без торгов земельный участок площадью более двух гектаров. Согласно договору аренды, производственный комплекс должен быть построен и введен в эксплуатацию в 2026 году.Как уточнили в столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики (ДИПП), на новом заводе будет налажено производство полного цикла: от производства сырья до упаковки готовой продукции. На предприятии будет создано порядка 100 новых рабочих мест.

https://ria.ru/20230626/nto-1880086772.html

москва

бирюлево западное

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, москва, бирюлево западное, владимир ефимов (правительство москвы)