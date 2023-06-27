Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: новое обувное производство создадут в Москве в рамках МаИП - РИА Новости, 27.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:05 27.06.2023
https://ria.ru/20230627/efimov-1880587942.html
Ефимов: новое обувное производство создадут в Москве в рамках МаИП
Ефимов: новое обувное производство создадут в Москве в рамках МаИП - РИА Новости, 27.06.2023
Ефимов: новое обувное производство создадут в Москве в рамках МаИП
Столичные власти выдали инвестору разрешение и передали землю для строительства новой обувной фабрики в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП),... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T10:05
2023-06-27T10:05
экономика
москва
бирюлево западное
владимир ефимов (правительство москвы)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868270979_0:158:1717:1124_1920x0_80_0_0_d84ffd44dc31391fe5eee8872c67c2c1.jpg
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Столичные власти выдали инвестору разрешение и передали землю для строительства новой обувной фабрики в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП), сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Компания получила разрешение на строительство в районе Бирюлево Западное комплекса по производству обуви площадью более 30 тысяч квадратных метров. Инвестиции в проект запланированы в объеме 200 миллионов рублей", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Он добавил, что под реализацию этого масштабного инвестиционного проекта город передал инвестору без торгов земельный участок площадью более двух гектаров. Согласно договору аренды, производственный комплекс должен быть построен и введен в эксплуатацию в 2026 году.Как уточнили в столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики (ДИПП), на новом заводе будет налажено производство полного цикла: от производства сырья до упаковки готовой продукции. На предприятии будет создано порядка 100 новых рабочих мест.
https://ria.ru/20230626/nto-1880086772.html
москва
бирюлево западное
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868270979_218:0:1717:1124_1920x0_80_0_0_9ebbe132c781d3bdec77d23579686ce3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, москва, бирюлево западное, владимир ефимов (правительство москвы)
Экономика, Москва, Бирюлево Западное, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)

Ефимов: новое обувное производство создадут в Москве в рамках МаИП

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО / ALEXANDR ULIANENKOЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО / ALEXANDR ULIANENKO
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Столичные власти выдали инвестору разрешение и передали землю для строительства новой обувной фабрики в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП), сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«
"Компания получила разрешение на строительство в районе Бирюлево Западное комплекса по производству обуви площадью более 30 тысяч квадратных метров. Инвестиции в проект запланированы в объеме 200 миллионов рублей", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Он добавил, что под реализацию этого масштабного инвестиционного проекта город передал инвестору без торгов земельный участок площадью более двух гектаров. Согласно договору аренды, производственный комплекс должен быть построен и введен в эксплуатацию в 2026 году.
Как уточнили в столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики (ДИПП), на новом заводе будет налажено производство полного цикла: от производства сырья до упаковки готовой продукции. На предприятии будет создано порядка 100 новых рабочих мест.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
Ефимов: две тысячи НТО передали бизнесу по итогам городских торгов
26 июня, 14:10
 
ЭкономикаМоскваБирюлево ЗападноеВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала