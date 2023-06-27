https://ria.ru/20230627/dvizhenie-1880688899.html
В Кировском районе Крыма восстановили железнодорожное движение
В Кировском районе Крыма восстановили железнодорожное движение - РИА Новости, 27.06.2023
В Кировском районе Крыма восстановили железнодорожное движение
Железнодорожное движение на поврежденном участке в Кировском районе Крыма восстановлено, сообщает министерство транспорта республики. РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T13:13
2023-06-27T13:13
2023-06-27T13:22
республика крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Железнодорожное движение на поврежденном участке в Кировском районе Крыма восстановлено, сообщает министерство транспорта республики.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Кировском районе повреждены железнодорожные пути, пострадавших нет, ремонт займет от четырех до восьми часов. О причинах ЧП ничего не сообщалось."Железнодорожное движение на перегоне от станции Владиславовка до Ленино восстановлено", - говорится в релизе.
https://ria.ru/20230626/posobniki-1880451774.html
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, происшествия
Республика Крым, Происшествия
В Кировском районе Крыма восстановили железнодорожное движение
В Кировском районе Крыма восстановили железнодорожное движение на поврежденном участке