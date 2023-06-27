https://ria.ru/20230627/dvizhenie-1880688899.html

В Кировском районе Крыма восстановили железнодорожное движение

В Кировском районе Крыма восстановили железнодорожное движение - РИА Новости, 27.06.2023

В Кировском районе Крыма восстановили железнодорожное движение

Железнодорожное движение на поврежденном участке в Кировском районе Крыма восстановлено, сообщает министерство транспорта республики. РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T13:13

2023-06-27T13:13

2023-06-27T13:22

республика крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Железнодорожное движение на поврежденном участке в Кировском районе Крыма восстановлено, сообщает министерство транспорта республики.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Кировском районе повреждены железнодорожные пути, пострадавших нет, ремонт займет от четырех до восьми часов. О причинах ЧП ничего не сообщалось."Железнодорожное движение на перегоне от станции Владиславовка до Ленино восстановлено", - говорится в релизе.

https://ria.ru/20230626/posobniki-1880451774.html

республика крым

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика крым, происшествия