В ДТП на самарской трассе погибли шесть иностранных граждан
В ДТП на самарской трассе погибли двое граждан Киргизии и четверо граждан Узбекистана
© Фото : Прокуратура Самарской областиДТП с участием микроавтобуса, перевозившего людей, в Большеглушицком районе Самарской области
© Фото : Прокуратура Самарской области
ДТП с участием микроавтобуса, перевозившего людей, в Большеглушицком районе Самарской области
САРАТОВ, 27 июн - РИА Новости. Двое граждан Киргизии и четверо граждан Узбекистана погибли в ДТП на федеральной трассе в Самарской области, сообщил МИД Киргизии.
Ранее в главке МВД по региону сообщили, что в ночь на вторник на 109-м километре автодороги А-300 Самара – Большая Черниговка – граница с Казахстаном столкнулись минивэн Honda Stepwgn и Hyundai Elantra, в результате погибли шесть человек, еще восемь госпитализированы. В экстренных службах уточнили РИА Новости, что погибшие и пострадавшие в ДТП являются, по предварительным данным, гражданами Узбекистана и Киргизии.
"В результате ДТП погибли шесть человек - двое граждан КР 1992, 1979 годов рождения, мужчина и женщина, а также четверо граждан Узбекистана. Семь человек - мужчины 1988, 1990, 1993, 1993, 1994, 1996, 2003 годов рождения - госпитализированы... Посольство КР в РФ оказывает консульско-правовую помощь пострадавшим гражданам КР и занимается организацией доставки тел умерших граждан на родину", - говорится в сообщении МИД республики.
Полиция установила личности всех, кроме одного пострадавшего, который находится без сознания. По данным Минздрава РФ, двое из восьми пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
По предварительным данным ГИБДД, виновником ДТП стал гражданин Киргизии за рулем Hyundai Elantra, выехавший на встречную полосу, он погиб.