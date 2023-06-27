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В ДТП на самарской трассе погибли шесть иностранных граждан - РИА Новости, 27.06.2023
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09:25 27.06.2023 (обновлено: 12:51 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/dtp-1880628744.html
В ДТП на самарской трассе погибли шесть иностранных граждан
В ДТП на самарской трассе погибли шесть иностранных граждан - РИА Новости, 27.06.2023
В ДТП на самарской трассе погибли шесть иностранных граждан
Двое граждан Киргизии и четверо граждан Узбекистана погибли в ДТП на федеральной трассе в Самарской области, сообщил МИД Киргизии. РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T09:25
2023-06-27T12:51
узбекистан
киргизия
россия
гибдд мвд рф
происшествия
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САРАТОВ, 27 июн - РИА Новости. Двое граждан Киргизии и четверо граждан Узбекистана погибли в ДТП на федеральной трассе в Самарской области, сообщил МИД Киргизии. Ранее в главке МВД по региону сообщили, что в ночь на вторник на 109-м километре автодороги А-300 Самара – Большая Черниговка – граница с Казахстаном столкнулись минивэн Honda Stepwgn и Hyundai Elantra, в результате погибли шесть человек, еще восемь госпитализированы. В экстренных службах уточнили РИА Новости, что погибшие и пострадавшие в ДТП являются, по предварительным данным, гражданами Узбекистана и Киргизии. "В результате ДТП погибли шесть человек - двое граждан КР 1992, 1979 годов рождения, мужчина и женщина, а также четверо граждан Узбекистана. Семь человек - мужчины 1988, 1990, 1993, 1993, 1994, 1996, 2003 годов рождения - госпитализированы... Посольство КР в РФ оказывает консульско-правовую помощь пострадавшим гражданам КР и занимается организацией доставки тел умерших граждан на родину", - говорится в сообщении МИД республики. Полиция установила личности всех, кроме одного пострадавшего, который находится без сознания. По данным Минздрава РФ, двое из восьми пострадавших находятся в тяжелом состоянии. По предварительным данным ГИБДД, виновником ДТП стал гражданин Киргизии за рулем Hyundai Elantra, выехавший на встречную полосу, он погиб.
https://ria.ru/20230627/dtp-1880625217.html
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узбекистан, киргизия, россия, гибдд мвд рф, происшествия
Узбекистан, Киргизия, Россия, ГИБДД МВД РФ, Происшествия
В ДТП на самарской трассе погибли шесть иностранных граждан

В ДТП на самарской трассе погибли двое граждан Киргизии и четверо граждан Узбекистана

© Фото : Прокуратура Самарской областиДТП с участием микроавтобуса, перевозившего людей, в Большеглушицком районе Самарской области
ДТП с участием микроавтобуса, перевозившего людей, в Большеглушицком районе Самарской области - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© Фото : Прокуратура Самарской области
ДТП с участием микроавтобуса, перевозившего людей, в Большеглушицком районе Самарской области
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 27 июн - РИА Новости. Двое граждан Киргизии и четверо граждан Узбекистана погибли в ДТП на федеральной трассе в Самарской области, сообщил МИД Киргизии.
Ранее в главке МВД по региону сообщили, что в ночь на вторник на 109-м километре автодороги А-300 Самара – Большая Черниговка – граница с Казахстаном столкнулись минивэн Honda Stepwgn и Hyundai Elantra, в результате погибли шесть человек, еще восемь госпитализированы. В экстренных службах уточнили РИА Новости, что погибшие и пострадавшие в ДТП являются, по предварительным данным, гражданами Узбекистана и Киргизии.
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Стали известны подробности ДТП с шестью погибшими в Самарской области
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"В результате ДТП погибли шесть человек - двое граждан КР 1992, 1979 годов рождения, мужчина и женщина, а также четверо граждан Узбекистана. Семь человек - мужчины 1988, 1990, 1993, 1993, 1994, 1996, 2003 годов рождения - госпитализированы... Посольство КР в РФ оказывает консульско-правовую помощь пострадавшим гражданам КР и занимается организацией доставки тел умерших граждан на родину", - говорится в сообщении МИД республики.
Полиция установила личности всех, кроме одного пострадавшего, который находится без сознания. По данным Минздрава РФ, двое из восьми пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
По предварительным данным ГИБДД, виновником ДТП стал гражданин Киргизии за рулем Hyundai Elantra, выехавший на встречную полосу, он погиб.
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УзбекистанКиргизияРоссияГИБДД МВД РФПроисшествия
 
 
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