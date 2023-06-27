https://ria.ru/20230627/dtp-1880628744.html

В ДТП на самарской трассе погибли шесть иностранных граждан

В ДТП на самарской трассе погибли шесть иностранных граждан - РИА Новости, 27.06.2023

В ДТП на самарской трассе погибли шесть иностранных граждан

Двое граждан Киргизии и четверо граждан Узбекистана погибли в ДТП на федеральной трассе в Самарской области, сообщил МИД Киргизии. РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T09:25

2023-06-27T09:25

2023-06-27T12:51

узбекистан

киргизия

россия

гибдд мвд рф

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880629343_0:280:1280:1000_1920x0_80_0_0_1ddc2b374e9814402e027cdeb1c8b483.jpg

САРАТОВ, 27 июн - РИА Новости. Двое граждан Киргизии и четверо граждан Узбекистана погибли в ДТП на федеральной трассе в Самарской области, сообщил МИД Киргизии. Ранее в главке МВД по региону сообщили, что в ночь на вторник на 109-м километре автодороги А-300 Самара – Большая Черниговка – граница с Казахстаном столкнулись минивэн Honda Stepwgn и Hyundai Elantra, в результате погибли шесть человек, еще восемь госпитализированы. В экстренных службах уточнили РИА Новости, что погибшие и пострадавшие в ДТП являются, по предварительным данным, гражданами Узбекистана и Киргизии. "В результате ДТП погибли шесть человек - двое граждан КР 1992, 1979 годов рождения, мужчина и женщина, а также четверо граждан Узбекистана. Семь человек - мужчины 1988, 1990, 1993, 1993, 1994, 1996, 2003 годов рождения - госпитализированы... Посольство КР в РФ оказывает консульско-правовую помощь пострадавшим гражданам КР и занимается организацией доставки тел умерших граждан на родину", - говорится в сообщении МИД республики. Полиция установила личности всех, кроме одного пострадавшего, который находится без сознания. По данным Минздрава РФ, двое из восьми пострадавших находятся в тяжелом состоянии. По предварительным данным ГИБДД, виновником ДТП стал гражданин Киргизии за рулем Hyundai Elantra, выехавший на встречную полосу, он погиб.

https://ria.ru/20230627/dtp-1880625217.html

https://ria.ru/20230622/avariya-1879878879.html

узбекистан

киргизия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

узбекистан, киргизия, россия, гибдд мвд рф, происшествия