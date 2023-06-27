https://ria.ru/20230627/dtp-1880625217.html
Стали известны подробности ДТП с шестью погибшими в Самарской области
Стали известны подробности ДТП с шестью погибшими в Самарской области - РИА Новости, 27.06.2023
Стали известны подробности ДТП с шестью погибшими в Самарской области
Водители обоих автомобилей, в результате столкновения которых на федеральной трассе в Самарской области погибли шесть человек и еще восемь пострадали, ранее... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T08:40
2023-06-27T08:40
2023-06-27T08:40
происшествия
авто
самарская область
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САРАТОВ, 27 июн - РИА Новости. Водители обоих автомобилей, в результате столкновения которых на федеральной трассе в Самарской области погибли шесть человек и еще восемь пострадали, ранее неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, сообщил региональный главк МВД. Ранее в главке сообщили, что примерно в 1.30 (0.30 мск) на 109-м километре автодороги А-300 Самара – Большая Черниговка – граница с Казахстаном столкнулись минивэн Honda Stepwgn и Hyundai Elantra, в результате погибли шесть человек, еще восемь госпитализированы. В экстренных службах уточнили РИА Новости, что погибшие и пострадавшие в ДТП являются, по предварительным данным, гражданами Узбекистана и Киргизии. Полиция установила личности всех, кроме одного пострадавшего, который находится без сознания. По данным Минздрава РФ, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. По предварительным данным ГИБДД, погибший гражданин Киргизии за рулем Hyundai Elantra допустил выезд на встречную полосу. "Водитель автомобиля Hyndai Elantra 05.09.1992 года рождения... к административной ответственности за нарушения ПДД РФ привлекался три раза. Водитель автомобиля Honda Stepwgn 09.05.1998 года рождения... к административной ответственности за нарушения ПДД РФ привлекался 11 раз", - говорится в сообщении пресс-службы ГУМВД. Уточняется, что оба водителя имели права категории "В,С", пятилетний стаж вождения, были пристегнуты ремнями безопасности, а в ДТП попали на первом часу управления автомобилем. Как следует из данных пресс-службы, в Honda ехали водитель и семь пассажиров, тогда как в Hyndai - водитель и пять пассажиров. Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что конструктивная пассажировместимость автомобиля Hyndai Elantra составляет четыре места, а Honda Stepwgn - семь мест. Таким образом, число пассажиров в легковом автомобиле превышало максимально допустимое.
https://ria.ru/20230626/dtp-1880515845.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, самарская область
Происшествия, Авто, Самарская область
Стали известны подробности ДТП с шестью погибшими в Самарской области
Водители обеих машин, попавших в ДТП на самарской трассе, не раз нарушали ПДД
САРАТОВ, 27 июн - РИА Новости. Водители обоих автомобилей, в результате столкновения которых на федеральной трассе в Самарской области погибли шесть человек и еще восемь пострадали, ранее неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, сообщил региональный главк МВД.
Ранее в главке сообщили, что примерно в 1.30 (0.30 мск) на 109-м километре автодороги А-300 Самара – Большая Черниговка – граница с Казахстаном столкнулись минивэн Honda Stepwgn и Hyundai Elantra, в результате погибли шесть человек, еще восемь госпитализированы. В экстренных службах уточнили РИА Новости, что погибшие и пострадавшие в ДТП являются, по предварительным данным, гражданами Узбекистана и Киргизии.
Полиция установила личности всех, кроме одного пострадавшего, который находится без сознания. По данным Минздрава РФ, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. По предварительным данным ГИБДД, погибший гражданин Киргизии за рулем Hyundai Elantra допустил выезд на встречную полосу.
"Водитель автомобиля Hyndai Elantra 05.09.1992 года рождения... к административной ответственности за нарушения ПДД РФ привлекался три раза. Водитель автомобиля Honda Stepwgn 09.05.1998 года рождения... к административной ответственности за нарушения ПДД РФ привлекался 11 раз", - говорится в сообщении пресс-службы ГУМВД.
В ДТП под Самарой погибли два человека
Уточняется, что оба водителя имели права категории "В,С", пятилетний стаж вождения, были пристегнуты ремнями безопасности, а в ДТП попали на первом часу управления автомобилем.
Как следует из данных пресс-службы, в Honda ехали водитель и семь пассажиров, тогда как в Hyndai - водитель и пять пассажиров. Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что конструктивная пассажировместимость автомобиля Hyndai Elantra составляет четыре места, а Honda Stepwgn - семь мест. Таким образом, число пассажиров в легковом автомобиле превышало максимально допустимое.