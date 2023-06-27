https://ria.ru/20230627/dtp-1880623729.html
Один из пострадавших в ДТП на самарской трассе находится без сознания
Один из пострадавших в ДТП на самарской трассе находится без сознания - РИА Новости, 27.06.2023
Один из пострадавших в ДТП на самарской трассе находится без сознания
Один из восьми пострадавших при столкновении двух автомобилей на федеральной трассе в Самарской области находится без сознания, его личность выясняется,... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T08:22
2023-06-27T08:22
2023-06-27T08:22
киргизия
узбекистан
гибдд мвд рф
hyundai creta
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114719_0:290:3126:2048_1920x0_80_0_0_5f3764b3b6e7b03e12b9be32e914e854.jpg
САРАТОВ, 27 июн - РИА Новости. Один из восьми пострадавших при столкновении двух автомобилей на федеральной трассе в Самарской области находится без сознания, его личность выясняется, личности остальных пострадавших и всех шестерых погибших установлены, сообщил региональный главк МВД. Ранее в главке сообщили, что примерно в 1.30 (0.30 мск) на 109-м километре автодороги А-300 Самара – Большая Черниговка – граница с Казахстаном столкнулись минивэн Honda Stepwgn и Hyundai Elantra, в результате погибли шесть человек, еще восемь с телесными повреждениями доставлены в больницу. В экстренных службах уточнили РИА Новости, что погибшие и пострадавшие в ДТП являются, по предварительным данным, гражданами Узбекистана и Киргизии. По предварительным данным ГИБДД, погибший гражданин Киргизии за рулем Hyundai Elantra допустил выезд на встречную полосу. "В лечебное учреждение с места ДТП доставлены: пассажир Hyndai Elantra 01.08.1996 года рождения, пассажир Honda Stepwgn 28.07.1988 года рождения, пассажир Honda Stepwgn 10.11.1993 года рождения, пассажир Honda Stepwgn 02.07.1994 года рождения, пассажир Honda Stepwgn 10.08.1987 года рождения, пассажир Honda Stepwgn 06.07.1993 года рождения, водитель Honda Stepwgn 09.05.1998 года рождения, пассажир Honda Stepwgn находится без сознания, личность устанавливается сотрудниками полиции", - говорится в сообщении пресс-службы главка. Уточняется, что личности всех шестерых погибших также установлены. "На месте ДТП до приезда СМП (скорой медицинской помощи) погибли водитель Hyndai Elantra 05.09.1992 года рождения, пассажир Hyndai Elantra 09.09.1996 года рождения, пассажир Hyndai Elantra 07.03.1998 года рождения, пассажир Hyndai Elantra 26.01.1975 года рождения, женщина-пассажир Hyndai Elantra 16.05.2003 года рождения, женщина-пассажир Honda Stepwgn 12.08.1979 года рождения", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20230627/dtp-1880612233.html
https://ria.ru/20230623/avariya-1880074737.html
киргизия
узбекистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114719_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_a6272b03414be7ebdbcfc2859f107bd8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киргизия, узбекистан, гибдд мвд рф, hyundai creta, происшествия
Киргизия, Узбекистан, ГИБДД МВД РФ, Hyundai Creta, Происшествия
Один из пострадавших в ДТП на самарской трассе находится без сознания
МВД: один из пострадавших в ДТП на самарской трассе без сознания, его личность выясняется
САРАТОВ, 27 июн - РИА Новости. Один из восьми пострадавших при столкновении двух автомобилей на федеральной трассе в Самарской области находится без сознания, его личность выясняется, личности остальных пострадавших и всех шестерых погибших установлены, сообщил региональный главк МВД.
Ранее в главке сообщили, что примерно в 1.30 (0.30 мск) на 109-м километре автодороги А-300 Самара – Большая Черниговка – граница с Казахстаном столкнулись минивэн Honda Stepwgn и Hyundai Elantra, в результате погибли шесть человек, еще восемь с телесными повреждениями доставлены в больницу. В экстренных службах уточнили РИА Новости, что погибшие и пострадавшие в ДТП являются, по предварительным данным, гражданами Узбекистана
и Киргизии
. По предварительным данным ГИБДД
, погибший гражданин Киргизии за рулем Hyundai Elantra допустил выезд на встречную полосу.
Вероятным виновником ДТП на самарской трассе оказался гражданин Киргизии
"В лечебное учреждение с места ДТП доставлены: пассажир Hyndai Elantra 01.08.1996 года рождения, пассажир Honda Stepwgn 28.07.1988 года рождения, пассажир Honda Stepwgn 10.11.1993 года рождения, пассажир Honda Stepwgn 02.07.1994 года рождения, пассажир Honda Stepwgn 10.08.1987 года рождения, пассажир Honda Stepwgn 06.07.1993 года рождения, водитель Honda Stepwgn 09.05.1998 года рождения, пассажир Honda Stepwgn находится без сознания, личность устанавливается сотрудниками полиции", - говорится в сообщении пресс-службы главка.
Уточняется, что личности всех шестерых погибших также установлены. "На месте ДТП до приезда СМП (скорой медицинской помощи) погибли водитель Hyndai Elantra 05.09.1992 года рождения, пассажир Hyndai Elantra 09.09.1996 года рождения, пассажир Hyndai Elantra 07.03.1998 года рождения, пассажир Hyndai Elantra 26.01.1975 года рождения, женщина-пассажир Hyndai Elantra 16.05.2003 года рождения, женщина-пассажир Honda Stepwgn 12.08.1979 года рождения", - отмечается в сообщении.
В Дагестане арестовали мужчину, устроившего ДТП с восемью погибшими