https://ria.ru/20230627/dtp-1880612233.html

Вероятным виновником ДТП на самарской трассе оказался гражданин Киргизии

Вероятным виновником ДТП на самарской трассе оказался гражданин Киргизии - РИА Новости, 27.06.2023

Вероятным виновником ДТП на самарской трассе оказался гражданин Киргизии

Погибший гражданин Киргизии, управлявший легковым автомобилем, был вероятным виновником ДТП на федеральной трассе в Самарской области, сообщил начальник... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T04:20

2023-06-27T04:20

2023-06-27T05:30

узбекистан

киргизия

россия

авто

происшествия

hyundai creta

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САРАТОВ, 27 июн - РИА Новости. Погибший гражданин Киргизии, управлявший легковым автомобилем, был вероятным виновником ДТП на федеральной трассе в Самарской области, сообщил начальник регионального управления ГИБДД Юрий Некрасов.Ранее в региональном главке МВД сообщили, что примерно в 1.30 (0.30 мск) на 109-м километре автодороги А-300 столкнулись минивэн Honda Stepwgn и Hyundai Elantra, в результате погибли шесть человек, еще восемь с телесными повреждениями доставили в больницу. В экстренных службах уточнили РИА Новости, что погибшие и пострадавшие в ДТП являются, по предварительным данным, гражданами Узбекистана и Киргизии. Прокуратура по факту аварии начала проверку. "Произошло ДТП с участием легкового автомобиля Hyundai под управлением гражданина Республики Кыргызстан и минивэна Honda, зарегистрированного за пределами РФ. По предварительной информации, ДТП произошло из-за выезда легкового автомобиля Hyundai на полосу встречного движения", - сказал Некрасов на видео, распространенном пресс-службой областного главка МВД.В результате аварии водитель легкового автомобиля и четыре пассажира — все иностранцы — получили смертельные травмы, один пассажир минивэн умер на месте происшествия, водителю и семерым пассажирам Honda оказывается медицинская помощьОн уточнил, что сотрудники Госавтоинспекции организовали дорожное движение в объезд участка федеральной трассы, где произошла авария.

https://ria.ru/20230626/dtp-1880515845.html

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узбекистан, киргизия, россия, авто, происшествия, hyundai creta