Вероятным виновником ДТП на самарской трассе оказался гражданин Киргизии
ГИБДД назвала погибшего гражданина Киргизии вероятным виновником ДТП на самарской трассе
© Telegram-канал РИА НовостиПоследствия ДТП на трассе А-300 в Самарской области
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Последствия ДТП на трассе А-300 в Самарской области. Архивное фото
САРАТОВ, 27 июн - РИА Новости. Погибший гражданин Киргизии, управлявший легковым автомобилем, был вероятным виновником ДТП на федеральной трассе в Самарской области, сообщил начальник регионального управления ГИБДД Юрий Некрасов.
Ранее в региональном главке МВД сообщили, что примерно в 1.30 (0.30 мск) на 109-м километре автодороги А-300 столкнулись минивэн Honda Stepwgn и Hyundai Elantra, в результате погибли шесть человек, еще восемь с телесными повреждениями доставили в больницу. В экстренных службах уточнили РИА Новости, что погибшие и пострадавшие в ДТП являются, по предварительным данным, гражданами Узбекистана и Киргизии. Прокуратура по факту аварии начала проверку.
"Произошло ДТП с участием легкового автомобиля Hyundai под управлением гражданина Республики Кыргызстан и минивэна Honda, зарегистрированного за пределами РФ. По предварительной информации, ДТП произошло из-за выезда легкового автомобиля Hyundai на полосу встречного движения", - сказал Некрасов на видео, распространенном пресс-службой областного главка МВД.
В результате аварии водитель легкового автомобиля и четыре пассажира — все иностранцы — получили смертельные травмы, один пассажир минивэн умер на месте происшествия, водителю и семерым пассажирам Honda оказывается медицинская помощь
Он уточнил, что сотрудники Госавтоинспекции организовали дорожное движение в объезд участка федеральной трассы, где произошла авария.