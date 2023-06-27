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Вероятным виновником ДТП на самарской трассе оказался гражданин Киргизии - РИА Новости, 27.06.2023
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04:20 27.06.2023 (обновлено: 05:30 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/dtp-1880612233.html
Вероятным виновником ДТП на самарской трассе оказался гражданин Киргизии
Вероятным виновником ДТП на самарской трассе оказался гражданин Киргизии - РИА Новости, 27.06.2023
Вероятным виновником ДТП на самарской трассе оказался гражданин Киргизии
Погибший гражданин Киргизии, управлявший легковым автомобилем, был вероятным виновником ДТП на федеральной трассе в Самарской области, сообщил начальник... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T04:20
2023-06-27T05:30
узбекистан
киргизия
россия
авто
происшествия
hyundai creta
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САРАТОВ, 27 июн - РИА Новости. Погибший гражданин Киргизии, управлявший легковым автомобилем, был вероятным виновником ДТП на федеральной трассе в Самарской области, сообщил начальник регионального управления ГИБДД Юрий Некрасов.Ранее в региональном главке МВД сообщили, что примерно в 1.30 (0.30 мск) на 109-м километре автодороги А-300 столкнулись минивэн Honda Stepwgn и Hyundai Elantra, в результате погибли шесть человек, еще восемь с телесными повреждениями доставили в больницу. В экстренных службах уточнили РИА Новости, что погибшие и пострадавшие в ДТП являются, по предварительным данным, гражданами Узбекистана и Киргизии. Прокуратура по факту аварии начала проверку. "Произошло ДТП с участием легкового автомобиля Hyundai под управлением гражданина Республики Кыргызстан и минивэна Honda, зарегистрированного за пределами РФ. По предварительной информации, ДТП произошло из-за выезда легкового автомобиля Hyundai на полосу встречного движения", - сказал Некрасов на видео, распространенном пресс-службой областного главка МВД.В результате аварии водитель легкового автомобиля и четыре пассажира — все иностранцы — получили смертельные травмы, один пассажир минивэн умер на месте происшествия, водителю и семерым пассажирам Honda оказывается медицинская помощьОн уточнил, что сотрудники Госавтоинспекции организовали дорожное движение в объезд участка федеральной трассы, где произошла авария.
https://ria.ru/20230626/dtp-1880515845.html
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узбекистан, киргизия, россия, авто, происшествия, hyundai creta
Узбекистан, Киргизия, Россия, Авто, Происшествия, Hyundai Creta
Вероятным виновником ДТП на самарской трассе оказался гражданин Киргизии

ГИБДД назвала погибшего гражданина Киргизии вероятным виновником ДТП на самарской трассе

© Telegram-канал РИА НовостиПоследствия ДТП на трассе А-300 в Самарской области
Последствия ДТП на трассе А-300 в Самарской области
© Telegram-канал РИА Новости
Последствия ДТП на трассе А-300 в Самарской области. Архивное фото
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САРАТОВ, 27 июн - РИА Новости. Погибший гражданин Киргизии, управлявший легковым автомобилем, был вероятным виновником ДТП на федеральной трассе в Самарской области, сообщил начальник регионального управления ГИБДД Юрий Некрасов.
Ранее в региональном главке МВД сообщили, что примерно в 1.30 (0.30 мск) на 109-м километре автодороги А-300 столкнулись минивэн Honda Stepwgn и Hyundai Elantra, в результате погибли шесть человек, еще восемь с телесными повреждениями доставили в больницу. В экстренных службах уточнили РИА Новости, что погибшие и пострадавшие в ДТП являются, по предварительным данным, гражданами Узбекистана и Киргизии. Прокуратура по факту аварии начала проверку.
"Произошло ДТП с участием легкового автомобиля Hyundai под управлением гражданина Республики Кыргызстан и минивэна Honda, зарегистрированного за пределами РФ. По предварительной информации, ДТП произошло из-за выезда легкового автомобиля Hyundai на полосу встречного движения", - сказал Некрасов на видео, распространенном пресс-службой областного главка МВД.
В результате аварии водитель легкового автомобиля и четыре пассажира — все иностранцы — получили смертельные травмы, один пассажир минивэн умер на месте происшествия, водителю и семерым пассажирам Honda оказывается медицинская помощь
Он уточнил, что сотрудники Госавтоинспекции организовали дорожное движение в объезд участка федеральной трассы, где произошла авария.
На месте ДТП в Самарской области - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
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УзбекистанКиргизияРоссияАвтоПроисшествияHyundai Creta
 
 
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