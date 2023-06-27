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Попавшие в ДТП в Самарской области были иностранными гражданами
Попавшие в ДТП в Самарской области были иностранными гражданами - РИА Новости, 27.06.2023
Попавшие в ДТП в Самарской области были иностранными гражданами
Погибшие и пострадавшие при столкновении двух автомобилей на трассе в Самарской области являются, по предварительным данным, гражданами Узбекистана и Киргизии,... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T03:16
2023-06-27T03:16
2023-06-27T05:27
самарская область
узбекистан
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авто
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САРАТОВ, 27 июн - РИА Новости. Погибшие и пострадавшие при столкновении двух автомобилей на трассе в Самарской области являются, по предварительным данным, гражданами Узбекистана и Киргизии, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Ранее в главке МВД по региону сообщили, что примерно в 1.30 (0.30 мск) на 109-м километре автодороги А-300 столкнулись минивэн Honda Stepwgn и Hyundai Elantra, в результате погибли шесть человек, еще восемь с телесными повреждениями доставлены в больницу."Предварительно, все погибшие и пострадавшие - иностранцы, граждане Киргизии, Узбекистана", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20230623/avariya-1880074737.html
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самарская область, узбекистан, киргизия, hyundai creta, авто
Самарская область, Узбекистан, Киргизия, Hyundai Creta, Авто
Попавшие в ДТП в Самарской области были иностранными гражданами
Погибшие и пострадавшие в ДТП на самарской трассе были граждане Узбекистана и Киргизии