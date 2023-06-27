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Попавшие в ДТП в Самарской области были иностранными гражданами - РИА Новости, 27.06.2023
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03:16 27.06.2023 (обновлено: 05:27 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/dtp-1880609879.html
Попавшие в ДТП в Самарской области были иностранными гражданами
Попавшие в ДТП в Самарской области были иностранными гражданами - РИА Новости, 27.06.2023
Попавшие в ДТП в Самарской области были иностранными гражданами
Погибшие и пострадавшие при столкновении двух автомобилей на трассе в Самарской области являются, по предварительным данным, гражданами Узбекистана и Киргизии,... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T03:16
2023-06-27T05:27
самарская область
узбекистан
киргизия
hyundai creta
авто
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САРАТОВ, 27 июн - РИА Новости. Погибшие и пострадавшие при столкновении двух автомобилей на трассе в Самарской области являются, по предварительным данным, гражданами Узбекистана и Киргизии, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Ранее в главке МВД по региону сообщили, что примерно в 1.30 (0.30 мск) на 109-м километре автодороги А-300 столкнулись минивэн Honda Stepwgn и Hyundai Elantra, в результате погибли шесть человек, еще восемь с телесными повреждениями доставлены в больницу."Предварительно, все погибшие и пострадавшие - иностранцы, граждане Киргизии, Узбекистана", - сказал собеседник агентства.
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самарская область, узбекистан, киргизия, hyundai creta, авто
Самарская область, Узбекистан, Киргизия, Hyundai Creta, Авто
Попавшие в ДТП в Самарской области были иностранными гражданами

Погибшие и пострадавшие в ДТП на самарской трассе были граждане Узбекистана и Киргизии

© Telegram-канал МВД Самарской областиДТП на трассе А-300 в Самарской области
ДТП на трассе А-300 в Самарской области
© Telegram-канал МВД Самарской области
ДТП на трассе А-300 в Самарской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 27 июн - РИА Новости. Погибшие и пострадавшие при столкновении двух автомобилей на трассе в Самарской области являются, по предварительным данным, гражданами Узбекистана и Киргизии, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Ранее в главке МВД по региону сообщили, что примерно в 1.30 (0.30 мск) на 109-м километре автодороги А-300 столкнулись минивэн Honda Stepwgn и Hyundai Elantra, в результате погибли шесть человек, еще восемь с телесными повреждениями доставлены в больницу.
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"Предварительно, все погибшие и пострадавшие - иностранцы, граждане Киргизии, Узбекистана", - сказал собеседник агентства.
 
Самарская областьУзбекистанКиргизияHyundai CretaАвто
 
 
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