https://ria.ru/20230627/dtp-1880606780.html

В результате ДТП на самарской трассе А-300 погибли пять человек

В результате ДТП на самарской трассе А-300 погибли пять человек - РИА Новости, 27.06.2023

В результате ДТП на самарской трассе А-300 погибли пять человек

Пять человек погибли, еще семеро пострадали при столкновении двух автомобилей на трассе в Большеглушицком районе Самарской области, сообщили в региональном... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T01:46

2023-06-27T01:46

2023-06-27T01:48

самарская область

происшествия

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САРАТОВ, 27 июн - РИА Новости. Пять человек погибли, еще семеро пострадали при столкновении двух автомобилей на трассе в Большеглушицком районе Самарской области, сообщили в региональном главке МВД."Из материалов, собранных сотрудниками полиции, следует, что 27 июня 2023 примерно в 01.30 (00.30 мск) на 109-м километре автодороги А-300 произошло столкновение двух автомобилей... Предварительно, на месте ДТП погибло пять человек, еще семь с телесными повреждениями бригадой скорой медицинской помощи доставлены в лечебное учреждение", - сказали журналистам в пресс-службе главка.Уточняется, что госавтоинспекторы оперативно прибыли на место ДТП, оградили место происшествия, оказали помощь пострадавшим и обеспечивают беспрепятственный проезд автотранспорта.

https://ria.ru/20230626/dtp-1880515845.html

самарская область

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самарская область, происшествия