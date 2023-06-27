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В результате ДТП на самарской трассе А-300 погибли пять человек - РИА Новости, 27.06.2023
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01:46 27.06.2023 (обновлено: 01:48 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/dtp-1880606780.html
В результате ДТП на самарской трассе А-300 погибли пять человек
В результате ДТП на самарской трассе А-300 погибли пять человек - РИА Новости, 27.06.2023
В результате ДТП на самарской трассе А-300 погибли пять человек
Пять человек погибли, еще семеро пострадали при столкновении двух автомобилей на трассе в Большеглушицком районе Самарской области, сообщили в региональном... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T01:46
2023-06-27T01:48
самарская область
происшествия
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САРАТОВ, 27 июн - РИА Новости. Пять человек погибли, еще семеро пострадали при столкновении двух автомобилей на трассе в Большеглушицком районе Самарской области, сообщили в региональном главке МВД."Из материалов, собранных сотрудниками полиции, следует, что 27 июня 2023 примерно в 01.30 (00.30 мск) на 109-м километре автодороги А-300 произошло столкновение двух автомобилей... Предварительно, на месте ДТП погибло пять человек, еще семь с телесными повреждениями бригадой скорой медицинской помощи доставлены в лечебное учреждение", - сказали журналистам в пресс-службе главка.Уточняется, что госавтоинспекторы оперативно прибыли на место ДТП, оградили место происшествия, оказали помощь пострадавшим и обеспечивают беспрепятственный проезд автотранспорта.
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самарская область, происшествия
Самарская область, Происшествия
В результате ДТП на самарской трассе А-300 погибли пять человек

При ДТП на самарской трассе А-300 погибли пять человек, семь пострадали

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 27 июн - РИА Новости. Пять человек погибли, еще семеро пострадали при столкновении двух автомобилей на трассе в Большеглушицком районе Самарской области, сообщили в региональном главке МВД.
"Из материалов, собранных сотрудниками полиции, следует, что 27 июня 2023 примерно в 01.30 (00.30 мск) на 109-м километре автодороги А-300 произошло столкновение двух автомобилей... Предварительно, на месте ДТП погибло пять человек, еще семь с телесными повреждениями бригадой скорой медицинской помощи доставлены в лечебное учреждение", - сказали журналистам в пресс-службе главка.
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Уточняется, что госавтоинспекторы оперативно прибыли на место ДТП, оградили место происшествия, оказали помощь пострадавшим и обеспечивают беспрепятственный проезд автотранспорта.
 
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